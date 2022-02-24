蔡英文经营派系 又怎能遏阻派系内斗

来源：联合新闻网

主笔室快评

2006年7月民进党全代会通过王幸男所提解散派系提案，这项提案被视为是冲着新潮流系而来，当时的新系总召赖清德表示会配合决议，解散派系办公室及该系政协组织，正义连线及福利国连线也宣布或表明将解散；十五、六年过去了，民进党至今还在吵着不要内斗，中常会昨天还要求初选参选人文宣不得使用选对会九人小组成员的照片或影音，但对照主席蔡英文言行不一，民进党不仅没有长进，而且还“倒退噜”。

2022选举升温，民进党初选陆续展开，但各地早已杀得眼红，甚至派系恶斗频传；民进党中常会昨天首度要求，即日起所有初选参选人文宣不得使用“2022年选对会”选对会成员蔡英文、赖清德、苏贞昌、柯建铭、郑文灿、陈其迈、林佳龙、洪耀福、林锡耀等九人小组成员的照片或影音，也不能透过任何方式宣称选对会成员支持特定人选，经检举将受处置。

蔡英文并发表对内斗忧心的谈话，她要党员记取民进党2008年党内恶斗的惨痛经验，如果回到2008年那种状况，那她就是一个失败的党主席，还说保护台湾是民进党的价值，但是这个价值不能被利用在竞争手段上。蔡英文对派系出手，意在巩固民进党接续执政，但蔡英文的言行不一，成效恐怕大打折扣，语重心长的谈话只有一次性的利用价值。

民进党屏东县长初选的竞争过于激烈，被认为是蔡英文对派系出手的主要关键之一，然而她的起手式是禁止参选党员使用她和八位选对会成员的照片或影音，也不能透过任何方式宣称选对会成员支持特定人选，外界看来可笑，因为这根本不是对症下药，难道约束了英系庄瑞雄、新系锺佳滨，周春米就可以继续扩大使用她和县长潘孟安的支持合照吗？而且该条款并不溯及既往，这又是什么逻辑？

引发更大的议论是，如果只限用选对会九位成员照片，是否太抬举这九人？难道只有这九位成员对民进党地方选举有影响力？台南市长黄伟哲、基隆市长林右昌、屏东县长潘孟安等人挟其高民调，难道地方上的影响力会不如苏贞昌、林佳龙等人，当红的疫情指挥官陈时中又岂会自认影响力不及于台面上这些政治人物？这种形式上的约制，有什么意义吗？

最大的争议还是蔡英文自己，她虽是选对会召集人，党员也不能使用她的照片来竞逐初选，但她最近却做了一个反向的示范，为了制造民进党在2022及2024选举的最大“活棋”，她担任了前副总统陈建仁加入民进党的推荐人，在民进党总统选局朝赖清德倾斜、陈时中可能投入台北市长选举之际，蔡英文以其高度推荐陈建仁入党，无异宣示英系的整军经武，这可比看板、文宣使用合照要来得有力，蔡英文快意操作经营派系，限制党员使用选对会成员照片，合理性又在那里？派系恶斗又岂会因为使用照片这种小事就戛然而止？