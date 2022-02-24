说好了的“共同富裕”呢？

来源：明报

作者：何喜华

香港财政司长陈茂波发表本届政府最后一份《财政预算案》。目前第五波冠病疫症肆虐，本地经济民生遭到全方位打击，公众对预算案多少抱有一定期望，寄望能有“及时雨”支援生活，长远亦能为应对社会深层矛盾提供出路。奈何事与愿违，两者皆欠。

去年预算案原预计2021/22年度财赤将逾1000亿元，最终收入大增918亿元，开支减少288亿元，换来是189亿元盈余，估计与真实两者，竟相差约1200亿元。除了来年仍或面对赤字预算外，预计未来数年皆有盈余，2026年3月财政储备更可重回逾1万亿元水平。在疫症肆虐下，财政储备仍能稳步上扬，可见特区政府财政底子强劲，问题是有否决心引入新思维，大刀阔斧改变现状。

既然口袋有钱，当局应如何善用公帑？早前谈及如何运用公共资源时，陈司长曾提出四大原则，包括：让基层市民更能受惠、推动“共同富裕”、增加优质就业机会、疏解深层次的住屋和贫富悬殊矛盾。司长矢志“人民至上”、推动共同富裕，强调不单要“做大个饼”（发展经济），更要“将饼分好”（财富再分配）。今年预算案更提到经济发展的初心：“经济发展是为了提升所有市民的生活水平，让大家都可以分享到发展的成果。这也是社会和谐的基础。”

强调发展经济 未有共富良方

司长的话使人动容，但如何提升市民生活水平？如何分享发展的成果？事实上，再好的理念亦必须透过政策落实，才能让市民受惠；在力求经济增长之余，亦要做到公平合理的财富再分配。可是，预算案仅建议“丰富产业发展，迈向高质量而且具包容性的经济增长，从而创造更多优质、多元的就业机会”，能否如愿乃未知之数；纵使如愿实现，亦只是“把饼做大”，未有处理财富再分配的根本问题。早前提及的“共同富裕”，又到哪里去呢？民间忧虑政府口中的共同富裕讲得出却做不到，结果不幸言中……如此的一份预算案，敢问财政司长：如何向中央政府和广大市民交代？

措施沿袭旧思维 知问题却无对策

短期纾困措施方面，预算案绝大部分均只沿袭过去数年，乃至上任财政司长的方法，包括退税、减免差饷、补贴电费、向福利受助人提供额外津贴等，却未有提出创新思维作持续支援。就算向全港成年市民派发1万元电子消费券，亦没有必要地向富裕阶层派钱。以累退方式向富人再分配财富，无法达至“共同富裕”，更遑论精准扶贫。长远政策方面，较有新意的是订立累进差饷制度，尝试引入能者多付原则，但每年仅增加库房数亿元收入，亦未有处理再分配的问题。预算案只一再点出各项社会挑战，例如人口老化、房屋及贫富差距等深层矛盾，良方一一欠奉，教人失望。

综观现届政府自2017年上任后5份预算案提出的“理财新思维”，强调要有智慧地善用取之社会的财政盈余，更尝试把握机遇投资未来；更要及时投放资源以防患未然。当局曾尝试打破公共理财“紧箍圈”，上调公共开支占本地生产总值的比率，但大部分措施均只属现金开支，在应对社会长远问题上，鲜有根本地从制度着手；加上经历2019年社会事件及过去逾两年的冠病疫症肆虐，当局推行所谓逆周期措施，公共开支大增，但预计长远公共开支仍回落至低于本地生产总值的25%水平，可见未来公共财政投入和承担仍然紧绌，有可能返回昔日政府的理财旧路。

理财思维或返旧路 社会挑战待解决

预算案近结尾部分提到建立关爱共融的社会，只提出将数个安老和社福服务试验计划恒常化；对于支援幼儿照顾的“社区保姆”计划，则表示要明年中才完成检讨。见微知着，如此与民生息息相关的计划，民间已讨论多年，对于加强保母培训、回报水平等早有共识，唯独官僚系统竟一再拖慢板地回应，再次反映政府体系失效。上述各项民生问题早已困扰社会多年，辗转蹉跎数十载岁月仍原地踏步，难怪贫富差距日深（预计今年公布的坚尼系数将创半世纪以来新高）、贫穷人口连年增加。市民对前景毫不乐观，对未来看不见希望。

作者是香港社区组织协会主任