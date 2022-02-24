别让黄郁婷事件延烧成战火

来源：中时电子报

中时社论

台湾行政院长苏贞昌下令调查滑冰选手黄郁婷在北京冬奥期间的言论，不排除祭出处分，在大陆引起公愤，反台之火再度燃起。陆媒“看台海”痛批“台独真没出息”，指责蓝绿都在煽风点火，失望地反问“两岸能形成善的循环吗”？蔡英文若真有意维护两岸和平稳定，应及时止损，避免黄郁婷事件继续延烧。

苏贞昌破坏两岸善的循环

从台湾角度看，黄郁婷冬奥赛前po出身穿中国大陆队服练习的影片、接受媒体访问赞美大陆东道主，在冬奥赛场上又与大陆队员牵手，摆明是提供北京“统战素材”。但不要忘了，北京即便刻意拿黄郁婷统战，也是诉诸两岸和平、善意、团圆和同胞亲情，近些年大陆民间弥漫仇台、武统呼声，黄郁婷的素材有利降低大陆对台对抗情绪。行政院错把对岸善意当恶意，甚至祭出处分恐吓，纵容网军漫天霸凌，实在是不像话！

两岸官方难得在北京冬奥期间相互展现了善意，陆方遵守奥会模式，场内一概使用“中华台北”名称，台湾亦顶住冬奥前夕美国鼓吹抵制的政治压力，顺利参加开闭幕式。特别是黄郁婷事件刚刚发生时，面对绿营基层铺天盖地的声讨，蔡英文委托教育部长潘文忠致电予以关心，民进党政府、党籍立委也没有在第一时间要求黄郁婷退赛或取消旗手身份，似乎看到一只无形的手，管控了绿营基层的汹涌民意。

但很不幸，北京冬奥一结束，苏贞昌就跳出来大呼小叫，再次把黄郁婷推到风口浪尖。几乎在同时间，民进党内议员提名闹出多起“抹红”风波，目标直指特定派系新人，狠劲不亚于扁时代对“十一寇”的围剿，难道两者之间是完全孤立的事件吗？其实不然，从去年双十演说蔡英文力排众议接纳中华民国符号，到近期蔡英文肯定蒋经国引起深绿及绿营幕僚反弹，绿营在两岸定位的路线纷争与权力斗争，随着2022、2024的临近，再度纠缠在一起。

去年大约此时，刚上任的陆委会主委邱太三表达对两岸“春暖花开”的善意，其实是源于蔡英文元旦演说对疫后两岸恢复交流的期许，但后来情势丕变。同样，今年两岸在北京冬奥上互相释放的有限善意，也一度被外界期待形成“善的循环”，但行政院对黄郁婷的调查令，无疑又泼上一盆冷水。大陆媒体表达失望、愤怒十分合乎情理，反过来也证明，陆方的确期待两岸维持善意互动、破冰融冰的愿望。

两岸领导人期望和平发展

蔡英文及她的两岸核心幕僚，应理解对岸释出的讯息，也需敏感地注意到，大陆在批判民进党时仍留有余地，把打击面缩小为“岛内某些政客”，把蔡政府与扬言开罚的苏贞昌等个别政治人物区隔开来，说明陆方似乎也体认蔡英文的身份和难处。从大陆国台办从未以授权声明方式点名批判蔡英文，到去年国台办公布首批“顽固台独清单”中未纳入蔡、赖两位正副总统，都能看到北京对两岸回归和平发展犹有期待。

蔡英文任期逐渐进入尾声，如果不能在宪政体制基础上寻求两岸政治上的新连结、新共识，不要说加入CPTPP毫无可能，俄乌边境背后两大阵营的剑拔弩张，可能很快就会出现在台海。民进党的政治生态复杂，但蔡英文声望与权力都十分稳固，应不至于出现历任民选总统的“跛脚”现象，即便不能从结构改变两岸对抗现状，但可以释出更多正确的讯号，让两岸真正进入“善的循环”。

包括北京在内，世人都看到蔡英文并非没有努力，从准备竞选总统时将台湾与中华民国连结，到上任后守住中华民国宪政体制底线处理两岸事务，再到后来顶住独派压力冻结台独修宪和公投。正因为有别于其他传统绿营政治人物，台湾才能在复杂的国际情势下勉强维持台海和平。

蔡英文首次竞选总统失败时，曾经提出“最后一哩路”的大哉问，如今台海面临和与战的“最后一哩路”。不要让黄郁婷事件继续延烧，使通往和平的最后一哩路成为灰烬，若能够抓住机会，做出聪明决定，两岸和平绿茵“春风吹又生”并非幻想。