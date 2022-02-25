记取乌克兰教训 对自己命运负责

《中国时报》社论

继给予乌克兰东部闹独立的顿内茨克与卢甘斯克外交承认后，俄罗斯总统普京进一步授权在乌东顿巴斯地区执行特殊军事行动，俄军随即对乌克兰展开攻击，首都基辅等多个城市传出爆炸。这是二战后欧陆最严重的战事，普京步步进逼，欧美应对无力，乌克兰只能任凭宰割，赤裸裸地向世界示范了强权可以如何为所欲为，国际秩序已经被改写了。

国际秩序 已被改写

乌克兰危机的导火线，是乌克兰在2019年修宪，将加入欧盟与北约写入宪法，触犯了普京的逆麟。大局势而言，普京认为乌克兰与俄罗斯在血缘文化上系出同源，又是俄国与北约间的重要缓冲，加入北约等于让飞弹直接摆到俄国门口，对俄国的尊严和安全都是一大打击。问题是，北约无意攻击俄国，甚至还因为顾及俄国，一直拖延乌克兰加入北约的事，但普京仍断然挥兵乌克兰。

因为，普京觉得此事他做得到，代价也承受得起，而诱使他采取行动的，是目睹美国势力一步步衰弱，既没有再投入另一场海外战争的意志，更不敢和核武国俄罗斯真的开战。去年8月美国灰头土脸撤出阿富汗，12月普京就拉出10几万大军到乌克兰边界，难说二者没有关联。事实上，普京2014年并吞克里米亚就尝到了甜头，因为欧美和国际社会只是进行些制裁，其余什么事都不敢做。普京把克里米亚的成功经验复制到乌克兰，真的很让人意外吗？

一般人常叹贫穷限制了自己的想像力，就当前的国际政局而言，是长期的安逸与优越感限制了西方世界的想像力。自从苏联解体东欧纷纷投入欧盟后，西方国家自认打赢了对俄国集团的对抗赛，从此世界从两极变成美国单极独霸。但是，世事不会就此定格，如今俄国重新盘整成长，中国更是在经济、科技与军事上都建立了与美国叫板的能力。相对地，美国因阿富汗与伊拉克战争耗损大量资源，民意不想再承担世界警察的角色。这次乌克兰危机，美国总统拜登就讲明不会军事介入，欧盟国家距俄国近，更是不想和俄军交火。既然欧美都不敢拦，普京就不客气了。

当然，国际社会抨击，若任由强权决定小国命运，无异鼓励大欺小，国际秩序将彻底颠覆。问题是，国际间再怎么群情激愤，再怎么经济制裁，只要普京觉得代价他承受得起，乌克兰的命运就任由他宰割了。他如果觉得占了顿巴斯地区就好，战火就止于那里，他如果想拿下整个乌克兰，乌克兰就陷入危殆。乌克兰若无法靠自己的力量打败敌人，就不要冀望外国的支援，因为友军不会来。

靠人撑腰 战火回击

乌克兰自从橙色革命之后，虽说走向民主化，但政治内斗频仍，亲俄与亲欧派不断角力，背后当然有俄美的黑手在搅动。直到今天，乌克兰都没有对自己身处的国际政治现实有深刻理解，认为拉欧便足以抗俄，没有意识到，到了真正生死关头时，西方不会为了乌克兰与俄国开战，乌克兰却必须承受全部的后果。

俄国并吞克里米亚、支援乌东分离，让乌国民众更加反感俄国，但对于如何应对隔邻这个虎视眈眈的大国，乌国政治人物却没有筹谋出一个可以降低紧张的和平策略。乌国总统泽连斯基原是演员出身，毫无政治能力，偏偏遇上前所未见的亡国危机。如果乌克兰能早点认清形势，借取当年的芬兰模式，与俄国取得可以和平共处的共识点，或许就不会像现在得面对炮火侵略了。

大事小以仁，小事大以智。大国不仁，别人拿他没皮条；小国不智，那就是自己找死。国家和人一样，都必须为自己的命运负责。普京已经向中国大陆示范了，强权角力争到极致时，不敢开火的就会被吃定。拜登避免美俄开战是理性的决定，但赌定美国不敢开战而为所欲为的普丁，一样是做了理性判断。台湾不是乌克兰，台湾实力更强，有海峡天险保护，对美国而言台湾更重要，但台湾仍然要记取乌克兰的教训，认清现实，以智慧寻找和平生机，不要想靠别人撑腰，那是对自己命运的不负责任。