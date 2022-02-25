凌晨出兵乌克兰 普京究竟想要什么？

来源：香港01

作者：祁宾鸿

由2021年3月绵延至今的乌克兰危机，在经历俄军反覆陈兵、美国炒作开战剧本、法德领导人分别与普京（Vladimir Putin）会谈、美俄商谈举行峰会后，于看似缓和的氛围中，奏响了令人惊愕的高潮转折。

当地时间2月21日，普京发表全国讲话，宣布承认乌东“顿涅茨克”（Donetsk）、“卢甘斯克”（Luhansk）两共和国独立，并于同日签署承认独立的总统令，以及同两共和国的友好互助合作条约，同时派兵进驻乌东维和。俄罗斯外交部也在2月23日宣布与两共和国建交。如此举措，引发了后续的国际舆论震荡，欧美各国更是纷纷表态谴责、祭出制裁。

但莫斯科并未因此停下脚步。2月24日清晨，普京向俄罗斯民众发表紧急电视讲话，宣布对顿巴斯地区（Donbas，由顿涅茨克和卢甘斯克组成，其中过半由乌克兰实际掌控）展开特别军事行动。普京表示，俄罗斯的计划“不包括占领乌克兰”，但将寻求乌克兰的“非军事化”与“去纳粹化”。

新闻一出，各式真假消息漫天飞舞，从“俄军登陆敖德萨（西南部临海城市）”到“占领首都基辅”，乌克兰在人们的键盘口传间，灭亡复活无数次。

如今所能证实的军事概况，大抵是俄罗斯进军“顿涅茨克”与“卢甘斯克”，助其拿下宣称拥有，但实质仍由乌克兰控制的领土，同时用远程火炮精准打击乌克兰各地的军事基础设施、防空设施、军用机场等，瘫痪其反击能力，继而协同顿涅茨克与卢甘斯克军队，朝乌东前线持续推进，意在“收复乌控顿巴斯”。根据乌克兰国防部最新表态，乌军已宣布撤出卢甘斯克部分地区。

眼下俄军行动仍在进行，结果或许不仅如此。但无论局势如何发展，普京显然有意改变过去八年的乌克兰政策，在国际局势变换、放眼未来的考量下，彻底挖出深埋乌克兰的不安火种。

长达八年的艰困平衡

回顾过去，俄罗斯大抵是在示好西方、见好就收的心态下，于乌东维持了近八年的自我克制。

2014年3月18日，俄罗斯武力收复克里米亚，却意外牵引出另一场赛局：乌东独立武装与乌克兰政府军内战。细究这场冲突缘起，远因自是乌克兰内部长年的族裔裂痕，以及基辅当局在此地推行激进的“乌克兰化”政策，包括关闭俄语学校与文化歧视等，新仇旧恨因克里米亚易帜瞬间爆燃，导致了后续冲突的迅速升级。先是示威团体占领政府大楼，并与右翼民兵相互对峙，再是政府军与乌东相继动员民众参战，战火最终燎原成片、势不可挡。

遍地混乱中，普京面临了第一个决断时刻，即是否应允乌东独立武装的两大请求：希望俄军在局势激化时“出兵维和”，以及接受此地仿效克里米亚“公投返俄”。

如若答允，俄罗斯便可在收复克里米亚之余，连带获取乌东两处缓冲区，前者是黑海舰队驻在地，后者则是产煤工业区；更重要的，是俄罗斯将可从两方钳制军事乌克兰，提高北约再东扩的现实门槛。

但天下没有免费的午餐，若真如此操作，俄罗斯也要付出庞大成本。第一，欧美的经济制裁必定加剧；第二，其已为治理克里米亚投入庞大预算，若再将乌东两处纳入版图，财政压力必然加重；第三，俄罗斯的股汇市恐随冲突震荡，严重冲击国内民生与物价。

往复思量下，俄罗斯选择了“模糊处理”：不派兵进驻乌东，但提供军事支援，使其维持实质独立状态；不承认乌东两共和国，但通过与乌克兰、欧盟各方共签《明斯克协议》（Minsk Protocol），要求基辅尊重此处“实质自治”；不接受其“公投返俄”，但向此地民众发放俄罗斯护照，并允许其参与俄罗斯选举投票和全国统一考试。

简言之，普京最终选择了见好就收，并通过各种方式维系此处独立状态，既用相对适宜的外交、经济成本，耕耘自己对乌东的影响，也以自我克制的友善姿态，持续向欧美释出讯号。然而如此长达八余年钢索前行，既未换来乌克兰遵守《明斯克协议》，更让美国与北约持续道德提款俄罗斯，乌东则成了基辅炒作选举民粹的斗技场。

冲突的“上限”与“下限”

2021年3月的俄乌危机，便是泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）眼见自己民调低迷，故而兵行险招，调动大军集结乌东前线，这才引发俄军陈兵边界。

2021年11月以降的新一波危机，俄罗斯本有意在谈判桌上终结乌克兰问题的多年纷扰，却只等来美国大肆炒作“俄乌开战”，剧本从“2月16日”更新到了“2月20日”，政客与媒体宁愿博取曝光、操作金融市场，也不正视俄罗斯面向北约与美国的安全要求：承诺不让乌克兰加入北约、不在乌克兰部署中长程弹道导弹、不在乌克兰驻军。

归根结柢，白宫与北约终究困于“俄罗斯不会动武”的既定印象，认为俄罗斯已隐忍八年，必定可继续忍下去，故而频把俄罗斯的警告视作儿戏，有恃无恐，漫天操作。

但在普京看来，八年的示好期已是善意极限，三个月的谈判等待更是友善至极。眼下其已掌权俄罗斯20余年，威望与政治调控力皆达颠峰，然而人类意志难敌有限生命，普京任内或可确保乌东无虞、也或能吓阻北约不在乌克兰部署军火与兵力，但其接班人是否能有如此“魄力”与决策空间，便是未定数。

简言之，承认顿巴斯二州的独立地位、发兵乌克兰，或本皆是莫斯科的初始规划中，排序极靠后的备案，却在美国与北约多次戏耍俄罗斯后，被当成了必行险招，让普京甘冒天下之大不讳，也要强硬解决乌克兰问题，既是确保此处不再为外力所侵，也替接班人预先扫除乌克兰可能加入北约的地缘隐忧。

在此脉络下，此次发兵应为两大战略目的服务：第一，普京要确保乌东两大共和国与基辅再无边界纠纷，意即要以武力迫使乌军撤出控制区，巩固此一既成事实，未来也方便俄军在此驻扎军事基地；第二，在北约与美国皆不愿出具书面保证的情况下，普京决定彻底斩断乌克兰与北约勾连反俄的可能，但冲突将不会上升到灭亡乌克兰的程度。

故此次发兵结果，应当落在两个极端的“下限”与“上限”之间，过程或要经历一番周折撕扯，却也终会趋于平静：

“下限”乃是，俄军此次除了协助乌东控制区域、击退乌军挑衅外，便不再向前过度推进，大抵是将过去八年的乌克兰政策有序升级，以俄军的真枪实弹取代军事顾问与“小绿人”，让乌东两处重演当年格鲁吉亚的景象，变为乌克兰版本的南奥塞梯（South Ossetia）与阿布哈兹（Abkhazia），并直接驻扎军事基地。如此一来，基辅加入北约与否，都已无关紧要。

“上限”则是，俄军在维稳乌东两共和国后，持续推进，夺下乌克兰东北、临近俄罗斯的哈尔科夫（Kharkiv，乌克兰第二大城市）等地，同时消灭乌军多数装备与设施，瘫痪其反击能力，并迫使基辅签署“城下之盟”，徒留极度脆弱的乌克兰政府，使其即便加入北约也无意义。

而结果究竟会倒向上限，或是偏向下限，乌克兰与美国或许皆已无力控制——毕竟乌克兰已被民粹裹胁，极难在政治上做出智慧决断；美国除了表态谴责与经济制裁外，便是袖手旁观、自扫门前雪。

普京的棋局末手，有待时间揭露答案。