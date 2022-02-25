俄军攻乌战局难测 华府回应陷入两难

香港《明报》社评

乌克兰危机急转直下，俄罗斯展开“特别军事行动”，乌东起烽烟，首都基辅等地军事设施及机场挨炸。西方斥俄国发动全面战争，俄罗斯总统普京则称这是支援乌东分离政权抗敌，目标是使乌克兰非军事化而非占领。乌克兰近20年一直是美俄角力场，自2014年亲西方阵营街头革命上台，乌克兰全面靠拢欧美，从未放弃寻求加入北约，俄国认为家门受威胁，美方则指普京要在前苏联地区重建势力范围，白宫克宫互不相让，演变成今天局面。乌克兰之于美国，不过是一只制俄棋子，之于俄罗斯却是核心利益安全问题。俄乌兵力悬殊，普京兵行险着，球已落到美国一方，华府不想军事介入，但如无强力行动，其他依靠美国保护伞的地区，难免担心美国是否靠得住。

近23年欧洲最大型战争 大国博弈乌国变真战场

俄军攻击乌克兰，乃是1999年北约攻击南斯拉夫之后，欧洲最大规模的主权国军事冲突。若不计横跨欧亚的俄罗斯，乌克兰是欧洲领土最大的国家，既是东欧重要“粮仓”，也是欧洲天然气输送管道所经之地，俄乌战事震撼环球股市，油价急升破百美元，事态发展充满悬念，既要视乎俄方目的，也看西方反应。乌克兰是联合国成员国，一个主权国攻击另一个主权国，有违联合国宪章，无论有何理由，必惹责难。普京这次出兵，牵动美俄角力以至国际格局，不论结局为何，欧洲地缘政治形势，从此不再一样。

任何战争必有远因近因。从西方及基辅政府视角，普京为求重建前苏联帝国，2014年吞并克里米亚支持乌东两个分离政权，不过是第一步，去年11月俄军开始集结重兵，目标就是找借口发动全面战争，吞并整个乌克兰。当然，俄方视角跟西方很不同。俄方认为美国背信，在苏联解体后持续推动北约东扩，又在格鲁吉亚及乌克兰合共发动三场颜色革命，扶植亲美政权抗俄。去年初北约在东南欧举行10多年来最大军演，剑指黑海；入夏后美国又决定，年底重启冷战时代驻扎德国的第56炮兵司令部，俄方视之为美国重新在欧洲部署中程导弹前奏。普京要求美方白纸黑字作出安全承诺，包括不让乌克兰入北约，却遭华府拒绝，基辅政府军又持续进逼乌东亲俄政权，所以俄军要介入。

俄乌历史恩仇交织，敌对阵营对战事爆发各有言辞。若从大国博弈的高度看，现实是苏联解体后，美俄一直都在东欧及前苏联地区争逐势力范围，美方从未视俄罗斯为“自己人”，作为冷战赢家步步进逼，俄方势弱长期挨打。北约东扩及空袭南斯拉夫，全盘瓦解俄罗斯在东欧的影响力，国际强权政治得势不饶人，华府东拓势力当然不会止于前苏联边界，对俄罗斯而言，乌克兰与白俄是红线所在，没有这两国作为屏障，俄国西境中门大开，难有国家安全可言。

10多年前克宫曾推动组建所谓“俄乌白俄关税联盟”，2014年乌克兰反俄革命令计划毁于一旦。当年俄军吞并克里米亚，放眼的是保持黑海军事势力；扶植乌东亲俄政权，则为日后军事介入扭转局面埋下伏笔。乌东分离政权与基辅政府虽签署了明斯克协议，惟两军从无恪守停火。 2008年，俄国以阻止格鲁吉亚军攻打亲俄分离地区南奥塞梯为由，出兵格国，这次普京先承认乌东顿涅茨克和卢甘斯克为独立国，旋即应两地亲俄政权要求，出兵乌克兰，基本是同一套路。当年格鲁吉亚战事持续约一周，俄军势如破竹，一度逼近格国首都，格国唯有变相接受南奥塞梯“自成一国”，当时的亲美政权也因战败倒台。这回战场改为乌克兰，战局走向言之尚早。

解铃还须系铃人 美俄要寻求妥协

普京声称这次军事行动，目的是使乌克兰非军事化，无意占领。战场尔虞我诈，普京之言虚实莫辨。俄军首日行动，重点是轰炸乌克兰主要军事设施和机场等，手法令人忆起1999年北约空袭南斯拉夫设施、重挫南军战力，为日后科索沃分离独立铺路，不一定大规模出动地面部队，但美军入侵伊拉克的经验也说明，猛烈空袭可以是大型地面战以至军事占领的前奏。

普京下着难测，现在问题是美国及西方如何回应。欧美多国抨击俄军侵乌，矢言严厉制裁，标志俄欧合作的北溪二油气管道项目，也成制裁对象，但俄方既然兵行险着，西方制裁肯定亦在克宫计算之内。欧洲依赖俄国供气，非一时三刻可改，寒冬未过，倘若欧洲去尽制裁，俄方也有反制本钱。当然，美国无此忧虑，但当下美国通胀严重，俄国在乌克兰的军事行动规模及战略打击目标，绝对可以令油价粮价急涨，普京大有可能认为，现在正是出兵最佳时机。乌克兰现非北约一员，华府似乎也不倾向出兵当地，冒险跟俄军大打一仗，倘若制裁俄国力度隔靴搔痒、任由俄军重挫基辅政府，其他依靠美国保护的小国或地区，难免心下一凉，这对冷战后的美利坚治世（Pax Americana）秩序，将带来一定冲击。

乌克兰成为美俄角力场，基辅与乌东所打的不过是代理人战争。乌克兰兵凶战危，解铃还须系铃人，美俄必须对话，寻求妥协，俄国应停止军事行动撤军，美方也应以白纸黑字方式，回应俄方国家安全关切。欧洲不少人主张以所谓“芬兰模式”化解僵局，让乌克兰成为西方与俄国之间的缓冲中立国，这是一条出路，问题在于白宫克宫是否有此政治意愿。