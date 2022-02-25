日美欧对俄制裁瞄准金融，有多大效果？

来源：日经中文网

作者：坂口幸裕、筱崎健太

俄罗斯承认乌克兰东部亲俄派控制地区独立，并决定向该地区派兵，欧美和日本就此启动了第一轮经济制裁。美国总统拜登2月22日认为俄罗斯的行为是“入侵的开始”。日美欧决定限制与俄罗斯银行的交易、冻结俄政府官员的个人资产等，并摆出为遏制全面入侵而不惜采取追加制裁的姿态。围绕乌克兰局势，俄罗斯与欧美的对立迎来了新的局面。

针对俄罗斯决定向乌克兰东部亲俄派控制地区派兵，美国政府决定实施“第一轮”经济制裁。承担基础设施建设和军工产业资金募集工作的俄罗斯两家国有银行将不能在美国国内进行交易。制裁对象的数量少，效果有限。美国的方针是根据俄罗斯的行动追加制裁。能否提升制裁的遏制效果将成为各方关注的焦点。

受到制裁的两家银行之一的工业通讯银行（PSB）主要向俄罗斯国防部门提供融资，参与了七成与国防相关的订单。PSB高管2021年12月向俄罗斯总统普京介绍称，向国防企业的融资额超过1.5万亿卢布（240亿新元）。该银行的规模在俄罗斯国内排名第八。

PSB表示将继续兑付存款货币，履行支付利息的义务，但提醒客户尽量避免向PSB账户进行外币汇款。

另一家被制裁的银行从事基础设施建设领域的融资，是规模上排名第五的国家开发集团（VEB）。据俄罗斯通信社报道，VEB在2月23日针对受到美国制裁发表声明称，“将采取一切手段保护自己的权利和正当利益”。

作为对银行以外领域的制裁，美国还将阻断俄罗斯政府、中央银行、政府旗下基金与欧美金融市场的联系。俄罗斯通过发行卢布国债等进行融资将变得困难。

但在卢布计价俄罗斯国债的交易中，外国投资者的占比原本就很低。俄罗斯中央银行的数据显示，截至2021年10月，非俄罗斯居民（外国人）持有的卢布国债的比例仅为21％。由于大部分资金都在俄罗斯国内筹集，因此“俄罗斯政府立即陷入筹资困境的可能性很低”（日本国内证券公司的分析师）。

美国政府高官也表示，“从长期来看，制裁将导致（俄罗斯）借款成本上升，投资能力、增长率和生产效率下降”，美国并没有马上就想看到效果。

制裁同时还缺乏立即把俄罗斯经济逼入窘境的力量。备受关注的焦点是俄罗斯的行动升级时美国采取的“下一步对策”。拜登称，“将采取包括追加制裁在内的更加严厉的惩罚措施”。

美国总统国家安全事务副助理辛格在22日举行的记者会上表示，“这只是我们能够对俄罗斯施加的痛击中的一部分，我们准备对俄罗斯的两大金融机构采取行动”。暗示出制裁有可能会涉及最大银行俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）等。据悉，这两大金融机构的资产相当于俄罗斯所有银行总资产的一半以上。

辛格列举的可以追加实施的制裁措施是限制半导体等高技术产品的对俄出口。

关于冻结俄罗斯政府官员个人金融资产的问题，美国在第一轮制裁中并未对对俄罗斯总统普京个人进行制裁。辛格就此表示，“这并不是不能用的选项”，留下了回旋余地。

此次制裁并未包含把俄罗斯排除出作为银行间国际结算网络的环球银行金融电信协会（SWIFT）的方案，也未涉及俄罗斯主要的能源产业。这两项制裁对俄罗斯以外的国家造成的影响也不小，因此很难启动，但美国的目的是通过保留强有力的制裁选项，来达到作为威慑手段的效果。