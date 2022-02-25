俄乌局势陡然升级 人民币的“避险属性”初显

来源：路透社

作者：张金栋、边竞

俄乌局势陡然升级，全球风险资产明显承压；但人民币汇率表现明显偏强，周四盘中再度刷新近四年高位，另外中国债市亦买需旺盛，都呈现出一定的“避险属性”。不过也有市场人士指出，人民币要成为避险货币，还有比较长的路要走。

“地缘局势紧张，人民币最坚挺，美指大涨时人民币也只是小跌了一下，避险货币无疑了，”一外资行交易员称。

另一外资行交易员也表示，最近外资对离岸CNH的需求比较旺盛，离岸汇价也比在岸的略强一些，有人猜测可能是外资的避险需求加速买入导致的。

根据EIKON终端，截止北京时间14:00，香港金管局的100亿元人民币（21亿新元）日间回购协议流动性半数已被调用；另外最近几日还多次出现额度几乎被全部调用的情况。

瑞穗银行亚洲首席策略师张建泰称，考虑到中国不太直接参与冲突，且中国的基本面和供应链优势，地缘局势升级反而有利于人民币呈现一定弹性；另外俄罗斯相关方可能会将部分资产分散到人民币，从而在短期内产生对人民币和人民币资产的需求，人民币可能走强。

美指周四一度大涨0.60%至96.762，为1月31日来高点；人民币在岸盘中短暂升至6.31关口，创2018年4月25日以来新高，离岸CNH盘中升破6.31关口，也创近四年高点；另外周四即期成交量突破400亿美元（541亿新元），创四周新高。

三菱日联金融集团（MUFG）分析师Lee Hardman表示，避险情绪将“在短期内占主导地位，有利于美元、日圆和瑞郎进一步走强。”

俄罗斯周四宣布对乌采取军事行动，全球股市和美国公债收益率周四跳水，美元、黄金和原油价格大涨。俄罗斯央行表示，央行将开始干预外汇市场，并向银行业提供额外流动性，以确保金融稳定。

外资对人民币资产的偏好不减

乌克兰地缘局势短线主导全球避险情绪，将带来债市利率下行动力；外资除了对人民币需求增加外，近期在中国债市买盘也明显增强，中美利差近期自近三年低位有所扩大。

一位银行理财子公司交易员表示，特别值得关注的是本周二，在债市整体弱势的情况下，绝大多数个券收益率上涨，只有作为外资主力配置品种的10年国债是微跌的，“结合（本周）汇率这么强，（外资买需加强）应该也能对得上。”

上海一银行交易员指出，2月以来在宽信用担忧下，中国债市调整幅度不小，中美利差又有所修复，外资可能也是趁调整时机加大配置力度。

中美10年期国债利差1月以来一路缩窄，二者利差一度收窄至69个bp（基点），为2019年3月底以来新低，最新回弹至90个bp左右。

路透此前根据中债登及清算所数据统计，境外机构投资者1月增持中债登托管债券501亿人民币，环比降近四成；增持清算所托管债券162亿元，扭转此前连六个月减持局面，外资当月在银行间债市总增量为663亿元，近乎持平上月规模。

北京一基金交易员并谈到，因为要满足国际指数配置的需求，外资增持中国债券步伐相对平稳，而且外资大多会选择在月末集中买入，“（国内机构）普遍有个简单策略，就是每月下旬买国债，等外国人最后两天来接盘。”

一国有银行交易员认为，虽然外资在月末配债相对集中，但需求还是每天都有的。此外，尽管外资整体成交量已经不小，但是还远未到价格决定者的地步。

而伴随着俄乌局势持续升级，市场也纷纷推测俄罗斯在即将面临西方国家制裁之时，可能加大购买人民币资产的力度。但从路透目前了解来看，这一猜测暂无充分依据。

华南一券商交易员指出，“现在全球关注，都在猜测俄罗斯在被制裁的情况下会有什么选择，这时候（中国债市）外资买盘起来的话，大家难免会有联想。”

不过部分大行人士表示，目前尚未看到俄罗斯央行加大配置中国国债的明显迹象，而且本就存在月末外资集中配债的因素，因此也难以判断需求来自某个特定国家。

人民币的避险属性

人民币是否是避险资产，市场其实有些争议。其中认为人民币还不是避险货币的主要理由是，人民币不是自由可兑换货币，中国的资本项开放程度不够，离岸CNH池子偏小，无法承担避险货币的功能。

澳大利亚联邦银行（CBA）国际经济主管Joseph Capurso在报告中指出，中国央行干预的威胁削弱了CNH成为可靠避风港的可能性；另外中国资本账户部分可兑换也表明人民币的避风港地位仍在建设中。

“中国在开放和深化资本市场、加强金融监管和开放资本账户方面仍有大量工作要做，”他称。

他并指出，作为避险货币，需要稳健且监管良好的银行系统，还需要流动性良好的资本市场，特别是债券市场。避险货币还需要实现全天候大量交易，无需担心央行干预。

但也有外资行交易员提到，考虑到人民币汇率的低波动率和人民币资产的收益相对优势，资本青睐完全可以理解。

不过有市场人士认为，人民币偏强，还是和当前中国的基本面关系更大些，偏结汇局面短期难以扭转，人民币也会继续偏强。

“中国良好的经济基本面对人民币的提振还是没有消退，只要美指没有大幅上涨，人民币依然是强势的，”一中资行交易员称，“按照目前这个外贸收支*结汇率估计，这是源源不断的结汇实需啊。”

该交易员并表示，如果3月公布的贸易数据继续强劲，人民币可能依然强劲；另外美联储3月加息后美指可能上行乏力，人民币可能继续强势。

另一外资行交易员则称，人民币再升空间应该比较有限，不过顶部还需要磨一段时间，当然要转贬也没那么快。