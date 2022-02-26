蓬佩奥访台 来得不是时候

来源：台湾《中国时报》

美国前国务卿蓬佩奥将于3月2日访台，拜会总统蔡英文。然而，这访台的消息并没有引起美国人太多注意，反而他有关俄罗斯的言论却被美俄媒体大肆报道。

美国前总统特朗普和前国务卿蓬佩奥近日不约而同向俄罗斯总统普京表示赞赏，并称普京为天才，顿然令美国国务院发言人莱斯无语。当被问及他对普京的聪明、力量和聪明的赞誉有何反应时，莱斯说“事实上，我无话可说”。

美国右翼人士普遍认为，普京入侵乌克兰的唯一原因是拜登总统太软弱，令俄罗斯可以在东欧大举长驱直进。甚至有右翼人士明言：“如果特朗普还在当总统，普京不敢入侵乌克兰的。”

就在乌克兰危机加深之际，普京和蓬佩奥和拜登政府大唱反调，认同普京具领袖风范，甚至显出崇拜之意。与现在掌政的美国民主党甚至美国大众不同路，美国保守派不认为普京是对自由民主世界的威胁。他们将普京和俄罗斯视为美国领导人可以仿效的榜样。更甚者，有人希望美国能出现如普京般的铁腕领袖，重振美国霸权和声威。

蓬佩奥在美媒上称“我认为普京是一个优雅而老练的对手，一个不鲁莽但总是计算的人”。不论特朗普和蓬佩奥到底是老谋深算的刻意或是假意明褒暗贬普京，他们都是在针对现在拜登政府外交上的无能，但两人在大战当前对普京虚情假意的“赞誉”，事实上只令美国的对外形象更为弱化。蓬佩奥在访问时称普京为“一位非常有才华的政治家”、“我非常尊重他”，更被俄罗斯媒体大为利用。两者的言论除了成功分化了美国外，就是令美国被俄罗斯讥笑一番。

普京在布什任期内打击了乔治亚，在奥巴马任内夺得克里米亚，在拜登成为总统后进攻乌克兰，但在特朗普执政期间却大致上无战事。

值得留意的是，特朗普任内对北约的政策令美欧分歧加深。他一直在考虑美国退出北约，其政府更削减对北约的直接预算，驻德国的美军规模大幅削减，令欧洲力分势弱。对此，俄罗斯当然是乐见其成，特朗普可以说是暗中令俄罗斯在欧洲坐大的助手。

蓬佩奥对普京的“赞誉”只想藉此分食特朗普在保守派的票源，却受到美国现任政府和普遍舆论反唇相讥。一个任内反华、在未来两年想登上美国总统大位的人访问台湾，似乎本想激起大陆的回应为自己增加政治号召力和资本，然而，他却在俄罗斯这敏感题材上犯下大忌。如今乌克兰局势一发不可收拾，蓬佩奥的言论自毁长城，访台之事只能被其他世界大事淹没。而在蔡英文政府宣布跟进欧美制裁俄罗斯之际，蓬佩奥的亲俄言论，既成为美国主流派和舆论质疑的对象，也会让台湾官方的立场相当尴尬。蓬佩奥的首次访台可说是来得真不是时候。

（作者季霆刚，上海东亚研究所兼职研究员、大陆全国港澳研究会会员）