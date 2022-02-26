乌克兰的错误 台湾的警示

来源：台湾《中国时报》

俄罗斯发动迅雷不及掩耳的攻势进军乌克兰，乌克兰则下令全国动员抵抗。情势未来如何演变还要再观察，但就目前已明朗的形势，对台湾可有一些启示。

首先，虽然拜登政府不断强调“基于规则的国际秩序”，但国际社会仍是无政府状态，战争仍是最后的裁判。美国既无力或不愿动用军事力量干预，即便对俄实施如何有力的经济制裁，也无助于改善乌克兰孤军奋战的困境。

其次，全球战略格局面临重构。虽然外界无法确知俄罗斯动武之前是否曾向北京打过招呼，但普京是在冬奥结束后才动武。这避免北京尴尬的意涵已让人心领神会。中俄之前还签署15项合作协议并发表《联合声明》，以强化双方“背对背”的合作关系，这意味著全球战略格局正朝向“中国+俄罗斯”对抗“美国+”的发展趋势。未来如果形成新的“冷战”型态，则对安全依赖美国，经济依赖大陆的台湾来说，将造成何种冲击与因应之道，执政当局必须慎重思考。

三、以战言战，更优先思考的应是强化台湾国防力量，以抵挡类似或更大规模的军事攻击。但应注意的是，强化国防并不只是购买先进武器，更重要的是关怀军人本身。无论武器如何先进，打仗都是要死人的。如何让军人愿意冒生命危险奋力作战，绝不是靠嘴巴讲讲或政治宣传就能做到。俄罗斯以二流的经济实力却能成为一流的军事强权，和政府不遗余力地提高军人地位与尊严是绝对相关。普京平时关怀阵亡将士家属与退伍军人的诚意令人感动，才能让将士战时愿意效命疆场。相对而言，乌克兰军人的作战意志就显得相当低落。

面对远较强大的敌人，军人作战意志低落是正常现象，除非平时有足够优渥的待遇与社会尊重，让他们觉得值得牺牲生命奋战到底。台湾有给军人足够优渥的待遇与社会尊重吗？从这个角度来看，以年金改革之名删减军人退伍待遇，让军人对政府的承诺丧失信心，或许才是台湾最大的战略错误，而不是取消征兵制。毕竟军队再多，不能打仗或不愿打，都没有用。

四，除了强化国防之外，政府还要尽最大责任避免战争，因为无论胜负，战争对国家的伤害都太大。乌克兰政府无视俄罗斯的警告，在加入北约等议题上过于高调，也无视《明斯克协议》对乌东发动攻击，致使大量难民逃到俄罗斯，给了普京动武的藉口。乌克兰忽视战争的可能性，是严重的错误。

台湾是否也犯了忽视战争可能性的类似错误？大陆国台办发言人日前在例行记者会回应涉台议题时，再度提出“勿谓言之不预”的说法。这已不是第一次，而每说一次，战争的风险就拉高一些。

蔡政府经常强调台湾尊严与追求台湾价值，这是重要的，但应该与“避免战争”取得平衡。执政党这几年在两岸议题上过于高调。例如黄郁婷事件，政府有必要追杀一位穿大陆队服练习的选手吗？再如增订针对大陆的“经济间谍罪”，这都是有意无意地将大陆视为“敌国”。如此两岸敌意螺旋升高，战争将不远了。

俄罗斯动武打开了“潘朵拉的盒子”，不以战争解决争议的自我克制一旦被打破，美国又似乎要放弃“世界警察”的职责，战火就将扩散。国际媒体在关切乌克兰之餘也关切台湾，并非无因，期盼政府能体会。

（作者罗庆生，台湾国际战略学会执行长）