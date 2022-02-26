酷爱谈兵却一厢情愿的军盲 才会害死台湾

来源：台湾《联合报》

俄罗斯总统普京24日发动对乌克兰的入侵，由于各国媒体群聚乌克兰首都基辅，乌国境内的通讯也未全面中断，因此从开战伊始，就有大量的战场画面与消息，在社群网站上流传。由于同样是面对强大的恶邻，因此在台湾，许多人不免拿两岸局势与俄乌局势作类比。也因为如此的移情作用，所谓的观察与评论，往往就流于一厢情愿的解读。例如“新．二七部队”等粉专，或是不少亲绿网红，第一天看到俄国直升机或装甲车被击毁，士兵逃跑不知所踪的画面，立刻就下断语，认定俄军士气低落，乌克兰这一仗未必打输。类似的发言一出，底下自然有不少拥趸呼应，真正重点当然是，在“乌克兰加油”之余痛骂对岸。

结果事情的发展似乎不从人愿：台北时间25日傍晚，乌克兰国防部证实，俄军前锋已经到达首都基辅的郊区，距离市中心约仅9公里。政府号召任何志愿者加入军队，并鼓励人民制作莫洛托夫鸡尾酒（玻璃瓶装汽油的土制燃烧弹），对抗来犯俄军。

关心国际时局，关心国防事务，当然都是好事，尤其俄乌两国的关系，的确某一程度上与两岸关系有类似之处。问题在于，任何一场“小”战争，其复杂程度也远远超过电脑萤幕前，把战争类比成电玩游戏的键盘专家所能想像，即使俄国与乌克兰的军方高层，都未必能够第一时间掌握每处战线上的最新胜负，更何况在半个地球外，凭借着极其有限，甚至释出者已是有意为之的一丁点证据，就可以大胆放言，战争的胜负与走向？“一叶知秋”、“沙中见世界”，听起来充满智识性，大部分时候恐怕只是瞎猜。

而且回顾战史，即使古今中外最一面倒的战况发展，胜利的一方也不会没有顿挫、没有损失。二次大战时，1940年德国以闪击战攻入西线，原先自信满满的法国被迫投降；1975年初，北越对南越发动攻击，截断首都西贡与北方的峴港，结果南越陷入大乱，政府军士气瓦解，北越趁机南下，最后西贡失守，提前完成统一。从历史学家的角度来看，德国与北越的胜利，都堪称势如破竹，然而事实上，德国也花了40多天“才”征服法国；北越更花了四个月“才”征服南越；过程当中，法军与南越军也都曾经有局部性的胜利。即使从战争第一天的某段画面，就可判定战争走向与胜负，这不是军事专长，只有通灵才作得到。

归根究底，近二三十年来的社会，愈来愈习惯于高速与即时，电视台的SNG早就不够看，如今已经进化到现场网路直播。大家似乎也都认为，我们再次按下电脑网页的重新载入键，世界就应该出现明显直接的变化。然而世局的变化并非如此，从来没有如此快速，更从来不会一目了然。

疯狂追求“当下”与皮相，对于世界没有一点耐心；把情感的主观愿望，和对现实的分析判断混为一谈，甚至不掩饰地以前者凌驾后者。类似的反智潮流在台湾愈来愈流行，或许对某些政治人物来说，可能是让自己更无往不利的温床，然而对台湾的前途来讲，却绝对是确确实实的凶兆。

