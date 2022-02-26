扬言制裁俄国 蔡政府嫌自己戏分太少？

来源：台湾联合报社论

俄罗斯总统普京对乌克兰发动外科手术式的精准炮火攻击，随即派军攻打其首都基辅，乌国民众纷纷仓皇逃难。对此，欧美各国陆续对俄罗斯祭出经济及金融制裁措施，但因强度不足及反应落后，普京似乎完全不以为意。在此之际，传出蔡政府开会研商要如何加入国际制裁行动，限制厂商对俄出口晶片。此举除了“凑热闹”，究竟有何意义，让人费解。

观察目前西方国家对俄罗斯的制裁，话虽然说得很狠，但实际出手却相当保守。以美国为例，主要是冻结俄国几家大型银行及普京亲信在美国的资产，但并未如先前扬言的将俄国逐出SWIFT金融网路，使其无法进行国际金融交易。德国则是叫停俄国的“北溪二号”天然气管线，但自己得忍受供气不足之苦；英国则更可笑，仅制裁五家俄国银行及三名俄国富翁。不断居间穿梭斡旋的法国总统马克龙，则迄未宣布具体制裁措施。

试想，如果围观的西方要角们祭出的制裁不过尔尔，遥远的台湾却在这里磨刀霍霍要跟进出手，蔡政府到底意欲何为？又能发生什么实质影响？讽刺的是，当蔡政府传出要采“晶片制裁”时，经济部长王美花宣称“很快会有作为”；但台湾晶片业者却称，“我们没有俄国客户”，也怀疑此举能有什么成效。换言之，政府急着想蹭一下这场国际大戏的热度，让自己在制裁舞台上露个小脸；更对美国的政策表示积极配合，以凸显台湾是所谓“民主同盟”的一员，于是晶片再度成为政策工具，担任政治与外交的重要角色。

相对而言，日本要跟进欧美的金融制裁，也包括管制晶片出口至俄；日本是开亚洲“第一枪”的先锋，或者它觉得有必要抢这个位置，以示与欧美并肩行动。但日本官员称，若禁止晶片出口，俄国“恐受重击”；此一说法，则可能夸大其词。原因是，俄国近年发展多元贸易，欧盟虽仍是其最大贸易对象，但就国别而论，中国大陆所占贸易比重已达18.3％，远高于第二名德国的7.4％。到上月底止，俄国的外汇存底已累计达6300亿美元，近年并大量减少外汇的美元比重，这也是普京对制裁不太在乎的原因之一。

如果西方国家的制裁行动都“雷大雨小”，资源无多的台湾却跃跃欲试，千方百计想把自己捲进这场外人避之唯恐不及的战祸危机，到底所为何来？尤其，蔡政府挖出藏在箱底的传家宝，竟要把无辜的晶片送上战场当武器，岂非不自量力？进一步说，晶片是台湾半导体产业“护国神山群”数十年经营的成果，它是民间创造的果实，也是“和平的产物”，政府有什么资格要求业者把它交出来当成制裁工具？这两年，蔡政府把台积电当成“外交伴手礼”，不断叫它去海外设厂，已经是极不当的干预；现在连自己做制裁秀也要找它上场，也未免太过分了！

这次俄罗斯对乌克兰的斩首行动，迅即摧毁八十多座军事基地，并瘫痪许多政府网站，手法之精准，让人震骇。反观乌克兰，从俄罗斯大军集结起，外界并未看到乌克兰整军经武的战略与战术整备情况；此时，乌克兰总统泽伦斯基竟说，要发放武器给愿意为国而战的民众。军民角色倒置至此，外界很难想像。

缺乏准备而意志荏弱的乌克兰，这次因仇俄而欲参加北约，错选工具，落得人民离散、国土被侵的下场，可以用“草螟弄鸡公”来形容。至于台湾，以为用“大内宣”即可征服一切的蔡政府，先想想苏贞昌拿着扫把要抵抗谁吧！