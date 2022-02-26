军事意义堪比海湾战争 俄乌对两岸“武统”的启示

来源：香港01

作者：郝雅璐

俄罗斯军事力量在一小时内彻底瘫痪乌克兰整体指挥能力，并将其空军力量几乎完全摧毁在地面，在随后的12小时内，地面和机降部队完成对主要目标地区占领，大概率将在48小时内实现战争目标。俄罗斯在不到一天的时间里摧毁了一个拥有15万常备军，以及完备军事工业体系的中等国家。

俄军目前推进速度和战争形式，相信已经成为各国军事部门和军事院校的推演案例，对各国将军于战争的思考和启发，堪比1990年海湾战争，更对未来解放军可能的“武统台湾”战争有重大启示。俄乌战争开始，俄罗斯给全世界上演了一幕真实的“战争教学”。

这是新世纪后，首次出现联合国常任理事国军队从自己国境内直接出发踏上接壤的他国国土的大规模军事行动。在网路直播的时代，在全世界注视下，俄罗斯再次以现代化讯息技术+大规模兵团作战，对一个全世界军力排名第22，欧洲面积第二大的国家进行“合围”。俄军目前推进速度和战争形式，相信已经成为各国军事部门和军事院校的推演案例，对各国将军于战争的思考和启发，堪比1990年海湾战争。

硬实力对比：全球第2 vs. 全球第22

首先看棋盘上的两方“硬实力”，根据“全球火力指数”（Global Firepower）数据，俄罗斯常规军事力量有102.7万人，加上国家近卫军、边防军、铁道军、联邦通信和情报讯息部队后，俄罗斯军事力量的总人数为201.9万人。乌克兰现役军队人数约255,000 人。综合势力俄罗斯全球第2，乌克兰全球22（中国大陆第3，台湾第21）。

在陆军方面，俄罗斯的装备优势同样明显。俄军火炮数量为5,934门，是乌克兰的3倍多；坦克数量为13,367辆，是乌克兰的6倍；装甲车数量为19,783辆，几乎是乌克兰的7倍。空中力量也存在类似情况：俄军的战斗机和直升机数量是乌克兰的10倍。

俄罗斯海军人数为13-15万人，拥有74艘军舰和51艘潜艇，拥有32艘大型水面舰艇和70艘潜艇， 此外，俄罗斯还有大量护卫舰、扫雷舰和巡逻艇而乌克兰只有两艘稍大点的军舰，人数约为5,000人至7,000人之间。

空军方面，俄罗斯空天军是全球5个目前仅有的太空军之一，约16.5万军人（包括义务兵）。俄罗斯空天军下辖三大兵种，各兵种具体人数不详，俄海军另有航空兵3.1万人。

此外，俄罗斯空军拥有1183架战机。其中138架战略轰炸机、导弹轰炸机：62架图-22M3、图-22M3M和图-22MR可变后掠翼导弹轰炸机，60架图-95MS涡桨战略导弹轰炸机和16架图-160超音速战略轰炸机，其中包括6架最新的图-160M1轰炸机。歼击航空兵拥有约180架飞机。

另有，拥有264架战机专门用于打击地面目标。这在此次对乌战争初期发了重大作用。

尤其值得注意的是，俄罗斯还拥有一直7万余人的空降军（蓝色贝雷帽），有“一号响应力量”之称。在此次对乌战争中，大量俄空降兵佔领机场的画面在全世界范围内得以传播。

至于远程打击火力方面，俄罗斯更是具备明显优势，拥有超过500部陆基弹道导弹发射装置。

2012年以来，俄罗斯国防部严格执行总统普京提出的军队换装计划，推出国防订货验收等机制，加快新式武器研制和列装步伐。各军兵种现代化武器装备佔比逐年提升。

不仅常规力量相差悬殊，而且在战斗经验中，从车臣战争到与格鲁吉亚南奥塞梯争夺，出兵克里米亚，再到在叙利亚战争中，俄罗斯空军冲突中支援叙利亚阿萨德政府军时发挥了举足轻重的作用。对俄罗斯而言，这是首次在冲突中获得了大规模运用空军的先进经验。此前只有美国空军可以远离本土实施类似行动。今天俄罗斯在叙利亚获得了之前只有美国、北约空军才拥有的宝贵实战经验。

综上，如果没有美国和北约的全面出兵直接干预，乌克兰在俄军面前毫无还手之力，这在近两日的战争中已经得以印证。

战争环境：乌克兰平原适合俄军大规模穿插

其次，从乌克兰地理位置和地形来看，北面与白俄罗斯毗邻，西与波兰﹑斯洛伐克和匈牙利相连，南靠摩尔多瓦和罗马尼亚，东与俄罗斯衔接。境内多为平原，除第聂伯河外几乎无险可守，十分适合俄罗斯人擅长的大兵团穿插作战。

回顾历史，1943年第二次世界大战最为胶着时期，在乌克兰第聂伯河地区，围绕争夺基辅，苏联和德国就进行了人类历史上最为震撼的战争第聂伯河会战。它是第二次世界大战中最大的军事行动之一，交战双方总兵力近400万人，战线全长1,400公里，双方的总伤亡人数估计在170万人到270万人之间。

当时世界上两个最擅长基于机械化部队的大规模兵团作战国家，在乌克兰广袤平原上进行了“牙齿互相撕咬”的战斗，对撞的结果以苏联胜利结束。

在一个适合自己的地形，面对一个羸弱的对手，打一场实力悬殊的战争，拋开政治手段，任何稍微懂一些军事的人都清楚，面对俄军，乌克兰毫无胜算。

俄乌战争24小时沙盘推演

回到现在的这场战争，自莫斯科时间清晨6时整（即乌克兰时间清晨5时整）开始，俄罗斯军队就开始了四路齐推的局面——从乌克兰东部，东北，南部和北部四个方向进军。

首先是远程导弹和空军对乌克兰军事目标进行“精准打击”（这也是俄方宣称俄武装力量未对乌克兰城市发动任何导弹、空中或炮火打击，目标是“乌克兰非军事化”，对军事目标进行“手术刀打击”）。

一个小时内，乌克兰空军与防空雷达指挥系统开战既被俄军导弹彻底摧毁，没有任何实质性动作。但是因为俄罗斯战争经验，极为擅长“讯息污染”，所以乌克兰防空力量究竟遭到多少打击目前仍然难以最终核实。

从媒体消息和部分现场画面分析，面对四路进攻，南部港口敖德萨和北部白俄罗斯方向，乌克兰军队完全没有组织起任何反击，防务极为空虚。

但是此前据传闻乌克兰方面在敖德萨部署重兵，因为这是乌克兰唯一能接受英美援助的港口，如此轻易放弃，英美不可能再进行任何实质性的军事援助。可见乌军战斗意志之薄弱，一触即溃。

北部白俄罗斯方向同样让人对乌克兰军队感到疑惑，如果北部失守，意味着首度基辅将立刻遭到包围。目前消息是俄军已经在和乌军争夺基辅机场，甚至传已攻下。北部局势的变化，说明乌克兰对于俄罗斯的战争意志一无所知。

但是在哈尔科夫和顿涅茨克方向，各方消息仍然较少，说明乌克兰军队进行了相当程度的抵抗。这也与过去5年中乌克兰大部分武装力量都在东部前线与亲俄武装对峙有关（去年12月时，乌军已经将约12.5万人部署在乌东方向）。如果乌克兰军人尚有战斗意志，东部将是战况最为激烈的战场。但是因为北部和南部失守，以及空军力量打击，乌军主力与后方的交通实际上已被切断。

开战6个小时后，24日11时30分，视第一波进攻形势，俄罗斯对乌克兰基辅、敖德萨、哈尔科夫和利沃夫等地发动第二波导弹袭击。

在简单概述目前这场俄乌战争形势后，可以做一个简单总结——俄罗斯军事力量在1小时内彻底瘫痪了乌克兰整体指挥能力，并将其空军力量几乎完全摧毁在地面上，在随后的12小时内，地面和机降部队完成佔领。乌克兰军队并非不堪一击，在东部有准备的乌军进行了激烈抵抗。但俄军利用巡航导弹和弹道导弹作为手术刀尖，挑断敌方通信和补给线，地面部队大穿插的战术，绕开乌克兰东部守军，在不到一天的时间里摧毁了一个拥有15万常备军，以及完备军事工业体系的国家。

在这个过程中，俄罗斯军事力量海军（敖德萨登陆），陆军（集团大穿插），空军（第一波军事打击和空降兵佔领城市），天军（卫星提供精准打击目标），网军（讯息污染），心理（战争意志）得以全面体现，向世界尤其是西方展示了继承苏军的强大俄罗斯军事力量，大兵团快速穿插战术在现代讯息化的支持下有了新的发展，俄罗斯导演的这场战争透露出完全有别于美军强调讯息化和单兵作战的特质。

总体来说，俄罗斯军事力量在一小时内彻底瘫痪了乌克兰整体指挥能力，并将其空军力量几乎完全摧毁在地面上，在随后的12小时内，地面和机降部队完成佔领。

俄乌战争对解放军“武统台湾”的启示

最后，谈一下对中国大陆的启示。24日中国大陆外交部记者会上，华春莹说中国也还是唯一一个还没有实现祖国完全统一的安理会常任理事国。可以说，乌克兰局势，以及俄乌战争怎么打，对中国大陆统一台湾以及“武统怎么打”有直接影响。

第一，快速解决战斗。正如俄罗斯对乌克兰的战争大概率在48小时内解决一样，如果“武统战争”一旦打响，解放军对台作战的“最高目标”就是“统一台湾”，绝不拖泥带水有所耽误，不会给美日欧军事、政治干预的时间和机会。解放军也会最短时间击败岛内海空力量，夺取制空制海权，为后续登陆作战提供保障，48小时内整建制“消灭”台军战斗力，72小时内完全控制枱湾；

第二，现代化的体系战会发挥作用，海、陆、空、天、网、心理战全方面开打。各个方向包围台湾，第一时间切断台湾军事控制中枢、机场、港口。通过空中火力优先覆盖打击目标。这都将与俄罗斯对乌战争极为相似。

第三，尽量减少平民伤亡，目标只针对台军事人员和设施。

第四，“饱和式攻击”台军“中枢”，狮子搏兔，一举拿下。在现代正规化战争，极少存在“以小搏大”的情况，无论乌克兰还是台湾，城市战、巷战的可能性极小。

当然，“台海”和“乌克兰”还是有极大的不同，相比俄军在乌克兰平原上大规模装甲部队推进，大陆解放军将面临“抢滩登陆战”，这是解放军军事实践的薄弱环节，也是战争中最难的战争形式，不过更是解放军近年来大力发展的方向。

更重要的是，相比目前的俄罗斯，中国大陆统一台湾的战争意志只强不弱，如果台湾仍然希冀西方的保护而在“台独”道路上继续走远，挑衅大国意志，对台湾人民而言并非一个好消息。

需知，大国之所以是大国，五常之所以是五常，并非因为在联合国拥有那一张“否决权”，而是全面国力的综合展现。