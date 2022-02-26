早知今日制裁有限 何必当初对俄强硬

来源：香港01

作者：倪文迪

俄罗斯入侵乌克兰引发本世纪欧洲一场重大战争，也对国际金融市场造成极大震动，全球资金纷纷避险，引致各大股市市场大跌。不过，资金却并未有重复过去经济危机时的避险走势，人民币反而渐渐成为市场资金避险的选择。

乌克兰战火点捻，首当其冲的自然是欧元被拋售。美元向来是被视为最安全的避险货币，是故过去但凡有经济危机都会出现资金回流美国的情况，推高美元汇率。不过在俄罗斯于亚洲地区24日早晨正式挥军乌克兰后，美元的升幅却相当有限，24日美汇指数收报97.016，比上日只微升0.67%。资金没有一股脑流入美汇，亦没有选择流入日元等传统的避险选择。日元兑美元自开战后便出现急挫，显示美元比日元强势。反而，人民币在开战后有显著流入，而且人民币兑美元更有所上升，反映其比美元更受欢迎，亦即象征其更为安全。

人民币崛起削弱美欧单边制裁力量

由于人民币的重要性日高，只要中国不参与制裁俄罗斯，俄罗斯其实可以通过使用人民币以减低美国制裁的效用。事实上，早在去年6月时，俄罗斯就已宣布不再以美元结算石油，而俄国主权基金亦会“清仓”其所有美元资产，俄罗斯正借着人民币的崛起减低美国制裁的伤害。

与此同时，俄罗斯近年正努力鼓励与中国的贸易，减少西方制裁的影响。据俄方数据，2021年中俄的贸易总额为1,407亿美元、同比增长35%，其中中国占俄国出口及进口分别为14.6%及24.6%，无论出口和进口都是俄罗斯最大的贸易伙伴。万一欧美国家制裁俄罗斯能源及粮食等主要商品入口，中国作为长期的能源及粮食输入国也可以减轻这方面的影响。从此可见欧美的单边制裁影响力近年因为中国经济体的崛起已大打折扣。

欧美不愿付出代价

不单如此，更重要的是美欧本身也不太愿意为制裁俄罗斯而付出太多经济成本。例如，彭博就报道在俄罗斯于22日宣布承认乌东的顿涅茨克及卢甘斯克地区独立时，美、英、欧盟虽然一边叫喊着要对俄罗斯实施史无前例的制裁，但在24小时内它们便向俄罗斯买入了350万桶石油产品，价值3.5亿美元，还有2.5亿美元的天然气，以及以千万美元计的矿产。另一方面，美国及欧盟都表示现阶段难以将俄罗斯排除出SWIFT的国际支付体系之外。而美国总统拜登被记者问及为何不将俄罗斯排除出SWIFT系统之外时，更以现时的制裁更强力来推搪。

俄罗斯是发动战争的始作俑者，军事行动应被谴责，但俄国三番四次强调乌克兰必须保持中立去军事化，美欧等北约成员国及乌克兰一直无视红线也是不争事实。战争既已爆发，美欧各国未有能力改变现状，只能搬出经济制裁的老套路。先不要说这些招数以往已经出过，改变不了2008年俄罗斯进攻格鲁吉亚及2014年吞并克里米亚，而且今时欧美对俄实施经济制裁的效果比以往更差。

西方不单不愿为了乌克兰在军事上与俄罗斯交战，就连经济上的制裁也有很多顾虑。既然如此，那西方为何一直不愿意真正关切俄罗斯的安全要求，停止北约继续东扩，反而在背后不断鼓吹对抗？而乌克兰最终又“信错”了西方国家，以为北约会尽力保护自己。如果西方及乌克兰最初都务实一点，愿以行动换取信心，或者就不会爆发战争。