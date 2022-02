俄攻乌成台海战争范本？

来源:联合新闻网

俄乌冲突升级后,台湾跟着冲上美国人最爱的社交平台之一推特上“美国流行趋势”的第二名,亦即,在乌克兰之后,台湾成了西方另一个关注焦点。一堆梗图也因此被制作出来,以表现台湾在瑟瑟发抖。

这或许跟美国前总统特朗普有关,他在接受保守派脱口秀节目Clay Travis and Buck Sexton Show时说,“中国将是下一个”,它“绝对”会对台湾出手(be going after Taiwan)。

台湾与乌克兰真的不同,但不同的地方对台湾可能是好消息,但也未必一定如此。譬如北京一向认为,台湾是中国的一部分,两岸争端纯属内政问题;这可能造成解放军若进攻台湾,西方即使愿意进行军事介入与干涉,也会产生名义上的困难,毕竟他们口头上都承认一个中国。

不过,台湾与乌克兰倒有一个重大的不同,就是解放军攻台,前方横亘着的是一条不算窄的台湾海峡。渡海作战与陆战毕竟不同,这将让解放军无法像俄军攻乌一般,两天下来近于摧枯拉朽,犹如秋风扫落叶,其攻台的困难度将远胜于俄军攻乌。

可是俄军攻乌依然会是解放军攻台的一个战争范本,俄罗斯以美国“全球火力”网站上世界第二的军力,对付同一排名中占据第22名的乌克兰,展示了一次三度空间的作战模式。

这让人联想了很多历史场景,最容易想到的就是2003的伊拉克战争。美国当时要打的,是当年军力排名全球第四的百万雄师,但伊拉克在三度空间的现代作战方式下,完全不堪一击。而如今,号称拥有20万现役兵力的乌克兰,也在俄罗斯军队之前,像待宰羔羊般脆弱。

但与这场战争更形似的,却是纳粹德国与苏联对波兰的瓜分,因为它一样发生在一个空旷、没有多少天然险阻的欧陆国家;一个偌大的波兰,亦是在奇袭之下迅速瓦解。

这次俄军的进攻,首波的攻击就是以导弹袭击乌克兰的军事目标,按俄国防部的报告,第一天就成功袭击了85个军事目标,其中最为显著的目标就是军用机场,并很快即瘫痪了乌克兰空军;其后俄军的运兵、通信车辆与坦克,再从北部哈尔科夫、东部卢甘斯克、顿内次克以及克里米亚,进入乌克兰与乌军交火。

乌克兰妥善率极差的空军原就没有多少战斗力,但机场被炸毁后,俄军即如入无人之境,除了可以轰炸机进行地面轰炸,还可以用攻击直升机,清除军事设施。而俄军另从乌克兰南部的黑海海岸登陆,进占军事港口敖德萨,又在亚速内海登陆进攻马里乌波尔。

这个战法即非常近似于解放军对台希望使用的“闪电战”战法,第一波用导弹清除能形成有效抵抗力量的军事设施,例如机场、导弹基地及雷达等,再运送兵力进行火力短接并占领战场,以奇袭方式结束战争。

很巧的是,中国大陆军力在前述排名仅略低于俄军居于第三,而台湾则居乌克兰之前一位为21名,这次交战乌克兰的抵抗能力与抵抗意志,都将对北京产生启示作用,并且成为北京决心动武与否的重要军事参数。

但对于台湾,从这次演示的俄乌冲突或战争中,必须看到的是政治层次而不是军事。因为台湾无论如何强化军事防卫力量,都不足以轻易击退来犯的敌人,就算侥幸保全了这个岛,仍将让台湾的经济陷入万劫不复。

俄乌冲突的教训是,作为弱小一方,暴虎凭河的民粹狂潮是没有用的,唯有打开心房,用高超的政治手腕,找出两岸的共处之道,才是台湾生存的上善之途。