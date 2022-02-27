俄攻乌成台海战争范本？

来源：联合新闻网

主笔室快评

俄乌冲突升级后，台湾跟着冲上美国人最爱的社交平台之一推特上“美国流行趋势”的第二名，亦即，在乌克兰之后，台湾成了西方另一个关注焦点。一堆梗图也因此被制作出来，以表现台湾在瑟瑟发抖。

这或许跟美国前总统特朗普有关，他在接受保守派脱口秀节目Clay Travis and Buck Sexton Show时说，“中国将是下一个”，它“绝对”会对台湾出手（be going after Taiwan）。

台湾与乌克兰真的不同，但不同的地方对台湾可能是好消息，但也未必一定如此。譬如北京一向认为，台湾是中国的一部分，两岸争端纯属内政问题；这可能造成解放军若进攻台湾，西方即使愿意进行军事介入与干涉，也会产生名义上的困难，毕竟他们口头上都承认一个中国。

不过，台湾与乌克兰倒有一个重大的不同，就是解放军攻台，前方横亘着的是一条不算窄的台湾海峡。渡海作战与陆战毕竟不同，这将让解放军无法像俄军攻乌一般，两天下来近于摧枯拉朽，犹如秋风扫落叶，其攻台的困难度将远胜于俄军攻乌。

可是俄军攻乌依然会是解放军攻台的一个战争范本，俄罗斯以美国“全球火力”网站上世界第二的军力，对付同一排名中占据第22名的乌克兰，展示了一次三度空间的作战模式。

这让人联想了很多历史场景，最容易想到的就是2003的伊拉克战争。美国当时要打的，是当年军力排名全球第四的百万雄师，但伊拉克在三度空间的现代作战方式下，完全不堪一击。而如今，号称拥有20万现役兵力的乌克兰，也在俄罗斯军队之前，像待宰羔羊般脆弱。

但与这场战争更形似的，却是纳粹德国与苏联对波兰的瓜分，因为它一样发生在一个空旷、没有多少天然险阻的欧陆国家；一个偌大的波兰，亦是在奇袭之下迅速瓦解。

这次俄军的进攻，首波的攻击就是以导弹袭击乌克兰的军事目标，按俄国防部的报告，第一天就成功袭击了85个军事目标，其中最为显著的目标就是军用机场，并很快即瘫痪了乌克兰空军；其后俄军的运兵、通信车辆与坦克，再从北部哈尔科夫、东部卢甘斯克、顿内次克以及克里米亚，进入乌克兰与乌军交火。

乌克兰妥善率极差的空军原就没有多少战斗力，但机场被炸毁后，俄军即如入无人之境，除了可以轰炸机进行地面轰炸，还可以用攻击直升机，清除军事设施。而俄军另从乌克兰南部的黑海海岸登陆，进占军事港口敖德萨，又在亚速内海登陆进攻马里乌波尔。

这个战法即非常近似于解放军对台希望使用的“闪电战”战法，第一波用导弹清除能形成有效抵抗力量的军事设施，例如机场、导弹基地及雷达等，再运送兵力进行火力短接并占领战场，以奇袭方式结束战争。

很巧的是，中国大陆军力在前述排名仅略低于俄军居于第三，而台湾则居乌克兰之前一位为21名，这次交战乌克兰的抵抗能力与抵抗意志，都将对北京产生启示作用，并且成为北京决心动武与否的重要军事参数。

但对于台湾，从这次演示的俄乌冲突或战争中，必须看到的是政治层次而不是军事。因为台湾无论如何强化军事防卫力量，都不足以轻易击退来犯的敌人，就算侥幸保全了这个岛，仍将让台湾的经济陷入万劫不复。

俄乌冲突的教训是，作为弱小一方，暴虎凭河的民粹狂潮是没有用的，唯有打开心房，用高超的政治手腕，找出两岸的共处之道，才是台湾生存的上善之途。