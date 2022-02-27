大陆援港抗疫刻不容缓 放下成见妥善分工

来源：明报

明报社评

第5波疫情超出香港应付能力，缺的不仅是检测隔离等抗疫硬件，还包括大量人手。医管局主席范鸿龄表示，需要中央派出人数千计的医护团队来港助战，日前特区政府引用《紧急法》，为大陆医护及各类人员赴港战“疫”开绿灯，当局应与大陆方面商量，日内尽快派遣各类人员来港，减轻抗疫人手压力。香港奉行一国两制，制度、标准与做事方式，跟大陆有差异，然而抗疫压倒一切，香港亟待大陆援手，必须善用每项支援，不应再有各式各样的条条框框及成见障碍。大陆医护受命援港，必然是大陆一线水平人员，经验能力毋须怀疑，只要分工清晰，跟本地医护肩负不同范畴工作，定可对香港抗疫发挥重大作用。

本地医护疲于奔命

港需千计内援相助

疫情几何级数上升，单日证实感染人数破万，医疗系统不胜负荷，腾空公院床位困难重重；院舍、屠房等陆续爆疫，大批员工无法上班，民生服务自然无法维持。香港鲜肉供应，便因为上水荃湾屠房爆疫暂停运作而受一定影响。医管局表示，累计逾1600名员工染疫，大批医护要隔离或请病假，对医院人手必然造成更大压力。局方最近调整指引应急，员工染疫又或列为密切接触者，第7天快速测试阴性可以复工，比一般染疫者隔离14天缩短一半，专家认为医护几乎全都有接种疫苗，相信新安排安全，不会影响病人，惟亦有医护认为标准不应放松。

医护站在抗疫最前线，连日疲于奔命服务市民，需要理解与支持，可是疫下公院人手紧绌亦是不争事实。虽然特区政府呼吁私营医疗体系拔刀相助，减轻公院医护压力，惟根据医护界人士说法，初步反应平平，即使愿意合作者，通常也只是提供小量病床，又或只愿帮公院接收中风、洗肾等一类病人，兼且依旧要收费，实际帮助很有限。

医管局日前表示，当下不缺物资，最缺人手，主席范鸿龄希望中央派医疗团队助港抗疫，人员规模需数以千计。政府上周引用《紧急法》，赋权政务司长可因抗疫目的，豁免一些人或项目的注册及申请等法定要求，用意正是为大陆援港确立法律基础及拆墙松绑，务求令各项支援尽快到位，大陆医护来港救治染疫者，不会被视为“无牌行医”。

香港医患比例，远比其他富裕社会为低，引入更多海外医生纾困，面对业界保护主义，多年来进展很小，部分人常将引入海外医生问题政治化，质疑当局真正目的是让大批大陆医生涌港、降低香港医疗质素标准，云云。即使现在香港疫情水深火热，特区当局要求中央派医护来港协助，依然有人投以怀疑或不信任目光。香港社会看待大陆医护的一些成见定型，可以追溯到1970、80年代大陆来港赤脚医生以至更早，然而大陆医疗水平及制度，这几十年已大幅提升，近十多年更不时派出国际医疗救援队，参与各地灾难救援，没有理由再将大陆医护当成吴下阿蒙。

大陆有克服武汉疫情的经验，中央强调全力支援香港尽快稳控疫情，派遣来港的医护肯定是一线人员，实力毋庸置疑，大陆当局还可因应香港抗疫需要，多派一些专长应付传染病的人员来港；相比之下，就算港府与医管局临时动员，找来多些私家医护或非急症室人员助战，他们的专长亦未必是应付传染病。诚然，大陆与香港制度不同标准不一，医疗流程与做事方法亦不同，但只要分工明确清晰，各有专责范围独立运作，就不应有太大问题。

内援港医清晰分工

各有专责各尽所能

抗疫如救火，大陆医护是“近水”，而不是一些人所说的“远水”。第5波疫情以来，竹篙湾隔离设施运作出了不少问题，怨声四起，最大原因在于人手严重不足，有大陆医护出手分担，相信可以解决很多问题。八家方舱医院和部分社区隔离设施，由兴建到运作，也可交由大陆人员全面负责，专门诊治轻症或无征状感染者，较严重的病例则交由公院医护处理，应可大大减轻香港公营医疗系统压力。有本地团体提出，“大陆医护在港照顾病患出事谁负责”一类问题，先不论这是否隐含怀疑别人能力等心态，只谈制度保障，医疗卫生界立法会议员林哲玄指出，大陆有医护监管机制，肯定不是无王管。这次大陆援港抗疫，对香港而言，也是一次反思既有成见定型的机会。

疫下本地医疗系统严重超负荷，之前很多抗疫要求和规定，都要不断放松和妥协，大陆医护团队早日来港助战，减轻公院诊治压力，反而有助维持公营医疗整体服务质素，对病患和身心俱疲的本地医护都是好事。有人关注大陆抗疫所用药物，跟香港不尽相同，大陆会用一些中药治疗轻症者，但从西医角度无法证明有关草本药物可防治新冠病毒。西医中医大不同，西方眼中，中医常被当成“另类疗法”，某程度上，这是信不信中医药的问题，选择权可以留给每名病人，但既然大陆已陆续将他们推荐使用的抗疫中药供港，当局没理由不好好善用，按中医处方标准，供给愿意亦适合服用的轻症病人。