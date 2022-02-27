俄乌战火延烧 威胁全球经济

来源：星岛日报

星岛日报社论

俄罗斯向乌克兰发动闪电战，与美国为首的北约摊牌，逼北约停止威胁俄国国家安全的动作。俄乌战争短期难望平息，除令地缘局势不稳，亦威胁全球经济和金融市场。西方对俄作出经济制裁，俄罗斯亦有能力推高油价、粮价和加剧半导体供应短缺，以反制西方，如此将令西方以至全球通胀恶化，逼使西方央行更大动作加息，令全球经济和股市倍添压力。

美股周五晚出现戏剧性反弹，道指急升834点，升幅2.5%，此因美欧对俄罗斯的加码制裁，力度有限，俄乌并可能谈判议和。然而，俄乌战火仍持续，全球金融市场危机未解。

俄国悍然出兵攻乌，军队已攻入乌克兰首都基辅，美欧无意出兵乌国，以免战火扩大，只是一再加大经济制裁胁逼俄罗斯。美国最新宣布制裁俄罗斯两大银行，即储蓄银行和VTB银行，将冻结其资产，并联同盟友限制俄国使用美元、欧罗、英镑和日元，以及切断俄罗斯一半以上的高科技进口产品和技术，以重创俄国高科技。欧盟除配合美国措施外，亦宣布冻结俄国总统普京和外长拉夫罗夫在欧洲的资产。

美施金融制裁 俄抬油价反击

美欧的制裁被外界视为力度有限，皆因此前未动用严厉手段将俄国踢出SWIFT国际结算机制，以封锁俄国能源贸易此一最重要的外汇收入。美欧投鼠忌器，未敢大力打击俄国能源收入，是害怕刺激能源价格再升，加剧美欧高通胀问题。正如美国总统拜登在宣布对俄制裁时亦强调，要减轻对美国经济和消费者影响。

俄罗斯是全球第三大石油生产国，供应欧洲所需的两成石油、四成三天然气，能源收入亦关乎俄国经济命脉，因此能源供应和价格一直是美欧与俄国斗法的重要工具。例如俄罗斯2014年吞并克里米亚，美国促使油价在短短半年间暴挫五成多，几乎打垮俄国经济，现形势逆转，俄国利用能源价格反击美欧。

过去一年全球能源价格暴涨，油价急升四成四，欧洲天然气价格更暴涨八成，已推高美欧通胀，并重挫美国总统拜登国内民望。拜登为遏油价，曾向油组和美国能源商施压，要求它们增产，又与盟国一起释放石油储备，并图与伊朗议和以增伊朗石油出口，但都无法遏止油价升势，这已成美欧一大软肋。俄乌局势紧张已令过去一个月油价一度飙升两成、欧洲天然气价格暴涨近三成，美国投行高盛和摩通都估计，周五晚收报九十二美元一桶的油价，因俄乌战火未来或会升至125美元。

除了油价，俄罗斯还可利用粮价和半导体供应，加剧美欧通胀压力。俄国是世界小麦重要出口国，占全球出口两成、乌克兰亦占一成，俄乌开战令小麦价格上周一度急升两成，可能掀动全球粮价再涨。此外，过去两年全球因半导体供应短缺，令电子产品和汽车供应受创，半导体所需原材料钯及氖，俄国供应全球45%的钯，乌克兰供应全球七成的氖，俄乌战争打击这些原材料供应，势加重半导体短缺。

势必推高通胀 或促加快加息

美国最新公布的一月核心个人消费支出（PCE）物价指数，按年上升5.2%，若计入食品及能源价格，升幅更高达6.1%，同创40年新高，并远高于联储局通胀目标的2%。联储局已放风全年将加息五至六次，并可能在六月前加息一厘，现在俄乌战争可能推高油价、粮价和加剧半导体短缺，可能进一步推高通胀，促使储局加息步伐再加大。

美国重手加息，受疫情重挫的经济能否承受是一大疑问，美股牛市已运行13年，处于高位，泡沫会否因大幅加息而爆破，亦是一大隐忧，欧洲经济与金融问题与美国相若。若西方金融市场大跌、经济受创，全球经济亦必然受累。

俄乌战争已不只是地缘局势紧张，还可能重创全球经济和金融市场，为饱受疫情冲击的世界再添忧患。