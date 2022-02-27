乌克兰之后 全球下一个交锋区

来源：中时电子报

作者：石齐平

乌克兰局势的戏剧性发展，看来就会以俄罗斯强吃两子（乌东被普京承认为独立国家并出兵加以维和的两个亲俄州），德国及欧洲哑巴吃黄连（北溪2号天然气通不了），乌克兰当局赔了夫人又折兵（既入不了北约又丢掉了两州）及美国虽机关算尽却未占到很多便宜，反而可能使西方阵营矛盾进一步显化的状态下，暂时告一段落。对拜登而言，情势的发展虽因普京出手突然而感到意外，但并未影响到他原来的全球战略布局。

拜登自2021年1月20日上任之后就展开了一个很清晰的战略布局（我怀疑这可能来自2019年3月成立的美国历史上第4个跨党派的“当前危机委员会”的献策），首先以放行北溪2号工程及与普京通话安抚欧洲与俄国，其次重启被特朗普单方面退出的伊朗核协议稳定中东局势，然后在各方猛烈批评下自阿富汗仓皇撤军，结束20年鏖战以求停损，在三条阵线上进行战略收缩，目的即是要集中所有力量对付中国。

目前阿富汗已完成撤军；重启伊朗核协议谈判正在紧锣密鼓进行之中，如无意外最快2月底可达成共识重启核协议；欧俄情势虽出现变化，但如能暂时回稳，那么接下来的战略重心就将移至西太平洋了。

当前的全球局势是一个我所谓的“后后冷战”的权力格局。冷战（1943到1991）是美国为首的西方阵营与中、苏为核心的计划集权体制的尖锐对立；1991苏联解体，美国成全球唯一超强后进入后冷战时期（1991到2000）；再之后，进入新世纪20多年来，美虽仍为强权但国力已开始式微，俄在普京执政下国力复苏，中国则强势崛起，于是受尽美国压迫欺负的中与俄开始分别在东欧战线与西太平洋战线上进行反扑，此时攻守易位，美国及西方成了守方，攻守交锋聚进在西线的乌克兰与东线的台湾。

从美国战略角度思考，不宜在东、西两条战线上同时与中、俄交手；而就长远看，俄罗斯并不足惧，中国则有巨大到深不可测的潜力，所以应优先全力应对。

换一个角度看，习近平上台之初即提出中华民族伟大复兴的中国梦，民族复兴不可能与国家领土主权尚未完成统一同时并存，是以台湾问题的彻底解决逻辑上是实现民族复兴不可或缺的必要条件。当然，更重要而关键的是充分条件，此即解决台湾问题足够实力与充分准备。

中共二十大将在今年年底举行，各方关注的是将在二十大提出的“新时代党解决台湾问题的总体方略”，总体方略当然包括了目标、进程与手段，这其中备受关注的是习近平在2019年初提出并呼吁台湾方面共同讨论的“两制台湾方案”及传闻中会不会提出的“统一法”。很明显，总体方略中一定也设定的时间概念。

美国将面对一个前所未有的高难度选择：面对中国越来越强大的反介入与区域拒阻能力，美国是力拼呢还是退让？力拼有风险，退让则冲击霸权。如果最佳解已不存在，是否还有次佳解？中美在台湾的交锋因此必将是一个剧力万钧的斗智斗力大博弈。

作者为凤凰卫视资深评论员