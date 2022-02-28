台湾不是乌克兰 珍惜两岸现状

来源：中时新闻网

作者：张百达

北京冬奥甫结束，很不幸地，俄乌军事冲突紧接着爆发，对已遭受两年疫情冲击的全球经济造成进一步震荡。显然，去年底联合国通过的奥运期间休战决议文，虽在某种意义上或许曾为俄乌透过对话化解分歧争取了一定的时间，包含德、法等欧陆国家元首也积极穿梭进行斡旋，但终究无法避免这场仍在进行中的战争。

俄乌战争的爆发，瞬时让国际社会更加关注台湾的安全，“台湾”甚至一度成为全球网路热搜名词，担心是否会出现“今日乌克兰、明日台湾”的情况。对此，政府近日不断从台美实质关系、海岛防卫作战、重要关键产业及自由民主价值等综合面向对台湾民众强调台湾不是乌克兰，并呼吁台湾民众要慎防“认知作战”，显见政府稳定台湾民众心防与台湾经社稳定的用心，同时强化对台海周边安全动态的掌握。

台湾确实不是乌克兰，除了种族人口、土地面积与产业结构外，彼此拥有不同的历史经历与文化传承；但不可否认的是，双方也都各自面对着相当复杂且严峻的国际权力竞逐与区域地缘战略情势的挑战。正如近年来国际社会对于台湾安全的高度关注，或如之前许多国家不断经由个别或透过集体声明方式表达对台海和平与稳定的关切。

多方认为，台湾所面对的最大安全挑战，或更精确具体地说，足以引爆台海战争冲突的导火索，主要就是台北与北京当局对于两岸关系的处理，与中美两强在印太地区的权力竞逐，及上述两个主要变项之间的交互作用。而此过程中，各行动方内部的政治因素与利益集团也往往扮演重要的关键作用。

正因人类存活于现实世界，“应然”与“实然”概念的出现象征两者间的差距，许多事物往往超越当下单方主观的理想或期待，而是必须严肃面对、深远思考并审慎处理的现实课题。

因此，即使两岸当局这次从不同角度与立场出发，难得达成“台湾不是乌克兰”的“共识”，此刻除了持续关注战事发展与做好应对各种冲击的准备外，或许更需冷静、全面分析俄乌关系究竟是如何一步步演变至此，以及这其中对于今后两岸关系发展与台海和平稳定，究竟能得到何种正面启示或积极意义。

尽管目前两岸政府间的联系沟通管道中断，解放军机舰在台海周边的海空活动也日趋密集，台湾也持续强化自我防卫能力加以应对，加上蔡政府的两岸政策大体仍采取“维持现状”的主基调，以及中共今年二十大前也希望营造安全、稳定的外部环境下，当前台海情势大致仍可维持相对稳定的局面。但由于两岸官方缺乏对话与及时有效的沟通管道，如何避免出现战略或情势的误判，乃至因意外事件产生的冲突风险，却仍不可轻忽。

当我们此刻关注远方俄乌战事发展的同时，也必须严肃看待2月5日大陆飞行器飞越目前由台军驻守的东引岛事件。本起事件，台湾军方的监控、指管能力与整体应变作为，受到台湾朝野与社会的议论与检讨，甚至包括为何没有对其进行警告驱离乃至击落等质疑。

但同样重要的问题是，该机系从对岸民用机场起飞，属上海飞航情报区与东部战区的管制范围，而任何飞机起飞前按规定都应提报飞行计划并全程受地面塔台管制。该起事件的前一晚，也就是2月4日，北京冬奥举行开幕式，两者相距不到24小时。试问：如果该机当下被台方东引守军击落，这责任应该算谁的？北京冬奥还会继续办吗？而此刻的两岸关系又会演变成什么情况？

台湾不是乌克兰，两岸人民或也应为此刻能共享和平而感到庆幸。但如何实现台海的持久稳定与和平，显然还需要这一代人持续努力，展现智慧，共献心力。