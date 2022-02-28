法国媒体：乌克兰危机——欧洲要自我重振

来源：法广

作者：罗拉

欧洲对俄罗斯攻击乌克兰缺少准备

法国前外交官米歇尔·杜克洛斯（Michel Duclos），现任蒙田学院学者在接受《解放报》的采访分析为何西方，特别是欧洲对俄罗斯大举入侵乌克兰缺少准备，他指出普京所说的俄罗斯受到屈辱和需要安全保障没有引起德国和法国等欧洲国家的足够重视。

直到最后一刻，法国和德国领袖与普京继续进行外交斡旋是非常必要，这向世人彰显了普京的两面派，他欺骗欧洲领导人，普京目的就是要重新控制乌克兰。

目前美国与欧洲之间的同盟关系巩固，美国领导的北约对欧洲的军事保护更加被欧洲国家所接受。

因此普京要永久阻止乌克兰成为北约的成员，而以美国为首的北约国家已经确认，他们唯一的反应就是对俄罗斯实施经济制裁，这些国家无意做出军事回应，从而让普京认为有机可乘，目前是控制乌克兰的黄金时机。

杜克洛斯认为俄罗斯要推翻乌克兰总统泽连斯基，试图建立听命俄罗斯的傀儡政府。而目前西方出台的对俄罗斯的经济制裁措施需要时间才能生效，而且效果有限。

目前的情况是西方面对普京缺乏有力回应，近期在阿富汗和乌克兰问题上西方也接连失利，现在是欧洲加强与美国和北约合作，摆脱无助和重新振作起来的时候了，就是要制定合乎逻辑的策略来应对俄罗斯和中国。欧洲只有摆脱自我怀疑才能回应普京的强势。

基辅抵抗

《世界报》报道乌克兰首都基辅进行宵禁，总统泽连斯基呼吁基辅民众与俄罗斯军队作战，并强调，西方盟国正在向乌克兰运送更多武器。德国总理肖尔茨宣布向乌克兰交付1000枚火箭发射器和500枚地对空导弹，同时宣布经由波兰向乌克兰送去14辆装甲车以及1万吨燃料。法国决定向乌克兰提供更多军事设备。

西方加大对俄罗斯的金融制裁

《费加罗报》和《世界报》头版都报道欧盟委员会、法国、德国、意大利、英国、加拿大和美国的领导人周六晚发布联合声明宣布，对俄罗斯中央银行实施制裁，并将数百家俄罗斯银行从SWIFT国际结算系统中移除，这是自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，西方国家所采取的对俄最为严厉的制裁和经济限制措施。

乌克兰未来走向

费加罗报分析在俄罗斯军队入侵乌克兰三天后，普京周六下午下达在乌克兰全面扩大战争的命令，虽然乌克兰军人继续抵抗，但是俄罗斯军队已经全面入侵。巴黎政治大学教授西里尔·布雷特告诉费加罗报，俄罗斯重兵入侵乌克兰，可悲的是拿下基辅只是一个时间的问题，普京下一步会如何行动？

该报分析几种可能性：其一是普京会在击败乌克兰军队后撤军，随后顿巴斯两个分离地区申请归属俄罗斯，从国际法角度来讲发生这种情况可能性不大。

第二种可能性是一旦乌克兰军队被解除武装，俄罗斯直接分割顿巴斯领土。

第三种可能性是乌克兰现任总统泽连斯基直接与普京谈判，由于俄罗斯军事取胜，普京或将强迫乌克兰不加入北约，保持中立。

第四种可能性就是普京直接扶植听从俄罗斯的傀儡政府，加大对乌克兰的控制力度，在10到15年的时间内逐渐同化乌克兰。在这种情况下俄罗斯需要统治60多万平方公里的乌克兰领土，而且与北约国家直接接壤，普京政权是否能够长期应对，更何况乌克兰人不愿意听命于俄罗斯政府。