俄乌为鉴 台须军事转型

来源：台湾《中国时报》

目前俄乌战火已发展到乌克兰首都基辅争夺战的紧张状况，俄军已进入基辅并与乌军展开城市战、近战、巷战，另有大批俄军对乌克兰各大城市展开全面进攻，已有大军辗压的肃杀之气。不难看出俄军是採取战略包围、密集空中轰炸、飞弹强袭、火箭炮连番火力打击等手段，先攻击乌国重要军事设施并摧毁其有生战力，再以大军压境、秋风扫落叶的优势军力，达到战略速决的目标。

此次俄乌冲突，由于北约组织及联合国的立场难以快速有效整合，各国又有不同的利益及地缘政治考量，因此对乌克兰的支持及对俄国的制裁无法形成立即行动。西方国家又以乌克兰不是北约会员国为藉口，不派兵支援，更助长俄国的气燄，只能使乌克兰独立应战，无法阻却俄军的凌厉攻势。

乌克兰面对军力强大又凶狠的俄罗斯，及从头到尾就採取限制战略的西方国家，只能被形势牵着走、单独面对俄军入侵，完全没有主动权，也无法掌握“战”与“和”的终极决策，这种战略轻忽是乌克兰最大的国家危机。虽然后来为因应俄军入侵乌克兰，北大西洋公约组织（NATO）决定部署“北约快速反应部队”于北约东部的盟国，强化对俄罗斯的防御及迅速应付突发事件，但对乌克兰的战况箝制已发挥不了任何作用。

北京当然非常关注此次俄乌战争的发展，亦会深入观察分析美国及西方国家是如何应对俄罗斯入侵乌克兰事件，有何等层级的武器装备支援及国际声援力道，又会发挥何种效果，肯定会纳入未来对台动武的重要参考蓝本之一。因此台湾必须借镜俄乌战争发展的整个酝酿过程，及战况延伸可能產生的后果，深入审视目前自我防卫的策略及实力是否俱足，国际支援能到达何种程度，都是我们要关心的议题。

目前中国大陆国力发展是多面向的，包括经济、政治、军事，对台湾长期而言是一个全方位的安全威胁。对大陆近年军事力量日升及对台武力威胁日增的状况，国际上已有越来越多关于大陆以军事手段解决统一问题的讨论，这是以前少有的现象，时移势易，现在台海已变成显学，政府有必要更加严肃看待两岸局势的发展。

大胆估测，大陆若要以武统为终极手段，有可能的作战选项就是先利用台湾民主政治的政党制衡来从中分化，再以统战扰乱心防，减除思想武装，以利集中政治打击面。再以军事手段之远战速胜、首战决胜、垂直上陆、立体作战、快打速决的作战节奏，压缩作战时间，以快速斩首的手段逼降，藉以遂行“首战即决战”的军事战略，使外援尚未就绪便已终战，并降低台湾社会及经济的战损破坏，以利其日后统治。

因此从俄乌战争中，台湾有必要审慎深入思考目前的防卫政策、建军构想、战略指导、兵力结构、兵力整建计划是否合宜，能否跟上敌情威胁及战争发展的需求，快速且严肃地进行军事转型。

（作者张延廷，台湾前空军副司令）