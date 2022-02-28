明斯克协议 慕尼黑协议翻版

来源：台湾《联合报》

俄罗斯对乌克兰发动侵略战争，维系双边和平的明斯克协议正式宣告失败。它的失败不仅说明了德国、法国多年来安抚、讨好俄罗斯政策的失败，也是欧盟规范性权力的失败。

2015年为回应俄罗斯并吞克里米亚与结束乌、俄双方在乌东的交战状态，时任的德国总理默克尔主导与协调出了明斯克协议，双方同意对乌东的顿内次克、卢甘斯克两交战区给予高度自治权，以交换俄罗斯的停战与撤军。协议达成后俄方的撤军行动一直未能确实履行，冲突持续存在。

同时，双方对如何实现两地的高度自治有着截然不同诠释。俄罗斯要求在俄军尚未撤军前就要举行地方选举，以顺利扶植代理人政权，并要求将自治区的特殊地位写入乌克兰宪法。根据亲俄乌军领袖流出的信件显示，此举目的在使未来的乌克兰法律不能适用于两地，而形成实质上独立的国中之国。乌克兰则坚持在仍有外国军力占领的现状下，不能保证“公平与自由的选举”能免受威胁，拒绝俄方的要求。

为解决明斯克协议执行的争议，2019年欧洲庆祝诺曼第登陆七十周年时，德、法召集了四方会谈的诺曼第模式会议，时任的德国外长Steinmeier提出所谓的“Steinmeier方程式”，德、法明显偏向俄罗斯，要求乌克兰接受俄罗斯的要求，以打破明斯克协议无法执行的僵局。

另一方面，德、法两国多年来对俄罗斯持续伤害乌克兰主权完整的作为，则选择视而不见。俄罗斯不仅单方面将该国的法律、政治、经济体系导入乌东两地，也对两地的居民发出七十二万本的护照，是为“护照化”政策。七十二万的乌克兰公民因此成为俄罗斯公民，实质创造了俄罗斯在两地的治外法权，也为今日俄罗斯以“维持和平”为由入侵两地，预设了理由。

俄罗斯敢于并吞克里米亚八年后再度发动侵略战争，也说明自2015年来，欧盟对俄罗斯实施的经济制裁完全无效。此一经济制裁的规模，因欧盟27个会员国与俄罗斯利益关系分殊而未能是广泛性，而是有限性的制裁。对制裁效果最为伤害性的则是，德国作为领导国家，一方面领导欧盟制裁俄罗斯，另一方面仍选择继续建造北溪二号管线，向侵略者进口天然气，至今德国国内百分之四十的天然气来自俄罗斯的进口。这些事实无声地说明了，欧盟的制裁是如何地虚伪与苍白无力，也让俄罗斯看清德、法无心真正捍卫乌克兰的现实。

1938年的慕尼黑协议，曾让英国首相张伯伦说：“我们带回了和平”，代价是捷克被迫割让苏台德区给纳粹德国，这和平只维持了短短的半年。明斯克协议迫使乌克兰接受领土被并吞、被占领的现实以换取和平，但八年后仍再度遭到俄罗斯的侵略，说明了它只是一纸八年版的慕尼黑协议。它的失败再次印证了一味安抚、讨好侵略者，从来就无法真正地换得和平此一沉重的历史教训。面对乌克兰人民此刻承受的战火，欧盟岂能无感？德、法岂能无责？岂能只是再次祭出已证明无效、普京也不在乎的经济制裁而已？

作者：罗至美 台北大学公共行政暨政策学系莫内讲座教授