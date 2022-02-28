从俄乌战争看普京朋友圈中的“人情世故”

来源：香港01

作者：许辉

俄罗斯军队“侵入”乌克兰境内后，世界一片谴责和制裁声。美国总统拜登称，普京赤裸裸地入侵乌克兰，现在美俄关系已经完全破裂。乌克兰总统泽连斯基认为，一个新的铁幕降下，将俄罗斯与文明世界隔开。英国首相约翰逊称，世界现在看清了普京的真面目，他是一个相信帝国征服的血腥侵略者。联合国秘书长古特雷斯称，这是他担任联合国秘书长以来最悲痛的时刻，他劝告俄罗斯，联合国宪章“绝不是随意点的菜单”。

但与此同时，与俄罗斯交好的国家也发出了不同的声音。白俄罗斯和敍利亚是俄罗斯朋友圈中的“老死”。作为俄罗斯最忠实盟友之一的白俄罗斯此前与俄罗斯开展了联合军事演习，总统卢卡申科则劝降乌克兰，提议俄罗斯与乌克兰在白俄罗斯首都明斯克举行谈判，前提是乌克兰不加入北约并且停止在顿巴斯地区的军事行动。卢卡申科称，乌克兰需要接受战败，并对俄罗斯方面的要求做出让步。

俄罗斯是白俄罗斯最重要的贸易伙伴。莫斯科不仅是明斯克的原油和天然气主要供应地，两国也通过由俄罗斯领导的集体安全条约组织（CSTO）保持军事交流，该联盟还包括亚美尼亚、哈萨克和吉尔吉斯。

而在俄罗斯总统普京承认乌东部两个分离主义地区独立的决定后，叙利亚政府很快就表示了支持，并宣布与这两个共和国展开合作。在2011年爆发的叙利亚战争中，普京政府一直是叙利亚总统阿萨德的关键盟友。2008年，在俄罗斯格鲁吉亚战争后，叙利亚也很快承认南奥塞梯和阿布哈兹这两个从格鲁吉亚分离出去地区的独立。

此外，可能明确支持俄罗斯立场的国家还包括古巴、委内瑞拉、朝鲜、尼加拉瓜等国，这几个国家在克里米亚问题上都曾支持过俄罗斯。俄委两国之间的密切关系源于军事和经济合作，自2006年以来，俄罗斯向委内瑞拉提供了约170亿美元的贷款，使其成为委内瑞拉政府最大的债权人之一。2月19日，委内瑞拉总统马杜罗已经明确表态支持俄罗斯。

在俄罗斯的朋友圈中，也有不少国家出于种种现实考量，表达含蓄而节制，这也凸显了国际政治和国家利益的复杂性。作为俄罗斯最亲密的战略盟友和伙伴之一，哈萨不久前曾请俄罗斯军队入境协助平息国内叛乱。但哈萨克总统托卡耶夫，却试图在卢甘斯克和顿涅茨克共和国的承认问题上保持中立。哈萨克斯交部称，承认这两个共和国并不在议程上，哈萨克将从国际法的基本原则和《联合国宪章》的基本原则出发决定立场。

同为集体安全条约组织的前苏联加盟共和国亚美尼亚的表态有点类似哈萨克。在“天鹅绒革命”之后，亚美尼亚正在努力与西方国家和睦相处，它是欧洲理事会的成员，也是《欧洲人权公约》的缔约国，并在2017年与欧盟签署了合作协议。但同时，亚美尼亚在经济上依赖俄罗斯，其约80%的能源供应掌握在俄罗斯手中。因此，与哈萨克相同，亚美尼亚也在乌东两个共和国承认问题上保持中立。

而中国在此问题上的表态却更加谨慎而讲究，一方面强调乌克兰问题是一个复杂因素共同作用的结果，另一方面强调任何国家的合理安全关切都应得到尊重。中方认为俄方完全基于自身的判断和国家的利益，独立自主地制定并且实施自己的外交和战略。中国指责美国一直在煽动战争危险，也不认同西方媒体称俄罗斯“入侵”乌克兰，中方的“不偏不倚”客观上给与了俄罗斯道义上的支持，但又没有公开偏向一方。

俄罗斯在欧盟内部并没有可靠的盟友，但匈牙利总理奥尔班与普京交好。2017年匈牙利购买了俄罗斯的核反应堆，匈牙利还和俄罗斯开展了在太空项目上的联合研究，并进口了俄罗斯制的新冠疫苗“Sputnik V”。作为回报，匈牙利以优惠的价格获得俄罗斯的天然气。但在欧盟对俄罗斯的最新制裁中，匈牙利也投了支持票。

与俄罗斯关系友好的塞尔维亚总统武契奇，曾在2014年俄罗斯吞併克里米亚后反对向莫斯科实施制裁，2019年塞尔维亚成了欧亚经济联盟中第一个与莫斯科缔结自由贸易协定的欧洲国家。但对塞尔维亚而言，仍希望走欧洲道路，也主张支持乌克兰的领土完整，因此也宣布不支持乌东地区两个共和国的独立。