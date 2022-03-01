欧美对俄SWIFT制裁是一剂“猛药”

来源：日经中文网

欧美将大幅加强对俄罗斯的经济和金融制裁。将把俄罗斯的大型银行从国际结算网络中剔除，还将对俄罗斯中央银行发起制裁，“使卢布暴跌”（美国政府高官）。在能源方面依赖俄罗斯的欧洲此前对强有力的金融制裁持消极态度，由于俄罗斯没有放松进攻乌克兰，欧洲开始转向强硬姿态。

欧美将把俄罗斯部分银行从国际结算网“环球银行金融电信协会（SWIFT）”中剔除出去。美国已对俄罗斯最大银行联邦储蓄银行（Sberbank）等实施限制美元交易的单独制裁。另外，如果将俄罗斯剔除出有1万多家金融机构加入的SWIFT，卢布与欧元、日元、人民币等所有货币的结算事实上都将无法实现。

将银行剔除出SWIFT在制裁伊朗时取得了效果。在伊朗核开发计划导致局势越来越紧张的2012年和2018年，美国曾将伊朗银行从SWIFT剔除。伊朗国内生产总值（GDP）在2018年大幅下跌至-6％，伊朗货币里亚尔的价值也暴跌至原来六分之1。

不过，比起伊朗，制裁俄罗斯将给全球造成的冲击更大。伊朗的GDP不过约20万亿日元（2400亿新元），而俄罗斯GDP约150万亿日元，经济规模是伊朗的约8倍。尤其是欧洲的能源采购依赖俄罗斯，四成天然气由俄罗斯生产。如果将俄罗斯从SWIFT剔除，在对俄罗斯的经济活动构成打击的同时有可能会影响欧洲的能源采购。

德国虽然接连决定冻结德俄的天然气管道计划、向乌克兰出口武器，但此前一直没有赞同将俄罗斯剔除出SWIFT。

最终使得德国改变谨慎姿态的原因是俄罗斯没有停止对乌克兰的进攻，战火越烧越烈。欧洲主要城市也迅速暴发支持乌克兰的大规模游行，对制裁俄罗斯一度持谨慎态度的意大利和匈牙利首相也倾向于考虑不得不将俄罗斯剔除出SWIFT。

决定性因素是已形成了减少制裁副作用的机制。如果将俄罗斯的所有银行从SWIFT剔除，欧洲就无法支付购买天然气的费用，可能会影响采购。如果首先只针对大银行进行制裁，则可以保持最小限度的经济关系。

欧美为了加强制裁效果还决定对俄罗斯的央行也实施制裁，俄罗斯将无法实施外汇干预。日本丽泽大学教授中岛真志表示“也会出现投机者卖出卢布导致俄罗斯货币暴跌的情况”。

卢布在2月24日创下史上最低点。在俄罗斯，如果货币价格暴跌，进口产品的价格上涨，民众生活也会陷入困境。俄罗斯的通货膨胀率已达到8％左右，日本野村综合研究所的木内登英表示“俄罗斯国民的反战情绪高涨”。在欧洲市场负责金融交易结算的清算机构“明讯（Clearstream）”已开始停止俄罗斯股票及债券等按卢布结算的交易，对俄罗斯政府和企业的筹资也有影响。

不过，卢布价格暴跌也会成为风险，反过来影响欧洲经济。从提供给俄罗斯的信贷余额（1000亿美元，1357亿新元）来看，欧洲占7成，尤其是银行经营实力较弱的意大利等占比很高。如果提供给俄罗斯的融资变成不良债权，将给世界金融系统埋下新的隐患。