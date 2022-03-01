“封城”传言惹恐慌　港特首视像讲话欠新措施挨批

来源：香港01

作者：林剑

香港冠病疫情未受控，全民强制检测如箭在弦，特首林郑月娥明言3月内进行，现正细化方案。不过目前问题焦点落在“如何做”上，包括最关键的一步：是否需要配合“禁足令”。由中国大陆专家到特区官员，近两日先后漏口风，显示未来有机会配合禁足令，2月27日更加流传立法会将就禁足令表决的假讯息，引发市面抢购潮。

据闻，建制内部是否实行全面强检、禁足令，也有一番激辩，有人认为目前每日确诊过万，即使完成强检也无足够隔离设施，也有人坚持“动态清零”。不过有一点，无论是支持或反对禁足的议员大都赞同：政府对于谣言反应极慢，迟迟不澄清，林郑月娥28日下午发表的视像讲话，欠缺新资讯之余，也没有解释官方对禁足令的看法，无法释除公众的疑虑，多名建制派人士表达强烈不满。

政府未及时澄清谣言 市面恐慌性抢购

自前天下午起，网上流传一些录音及文字讯息，声称立法会就实施禁止市民出门7日的“禁足令”进行立法工作并正进行点票等。消息一出，市面随即开始出现抢购粮食的现象，人心惶惶。此外，国家卫健委医政医管局副局长李大川于前天接受传媒访问时表示提出个人见解，指全民检测倘配合禁足等封控措施，效果更好。

不过政府自前天起，对“禁足”的说法仍是不置可否。时至昨早，食物及卫生局局长陈肇始在电台节目表示，目前未完全排除会在全民检测期间实施禁足令，进一步加剧市民的恐慌和不确定情绪，各区超市已人头涌涌抢购物资。政府也未交出较明确的说法。

建制派怒火升级

有立法会议员私下表示，近日在议员内部的通讯群组内，众人对封城禁足的效果有不同意见，不过有一点相信没有争议：大家都对政府的资讯发放相当不满。有建制政党核心人士批评，自昨日有关“立法会表决禁足令”的谣言传出后，政府迟迟未有澄清，要各大政党的议员自行向居民解说。

该建制派又指，警方尚且会订立“两小时内澄清假资讯”的目标，但整个特区政府竟然没有妥善应对这些关乎抗疫头等大事的假资讯：“添马台（政府社交网专页）到底是用来干什么的？”

特首公开讲话无进展 建制人士：做不到安抚民心

林郑月娥昨天下午4时22分，突透过政府新闻处发放一段长逾8分钟的视像讲话。不过有多名立法会议员向笔者反映，整段讲话没有任何新资讯，只是重复政府过往的防疫政策，以及再一次呼吁市民协助抗疫、感谢中央的援助，既没有回应过去两日有关禁足的传言，也没有交代政府的最新打算。

有议员表示：“原本见特首煞有介事，在430（卫生防护中心）记者会之前几分钟突然发表讲话，以为有什么重要公布，结果原来都是旧资讯，连近两日市民最关心的事（有否禁足令）都只字不提，真的莫名其妙。”

另一议员则指，政府应该尽快就封城禁足问题提出一个完整、肯定的说法，免惹猜测。 “特首作为领袖，发表视像讲话是常见的，但就算拿不出什么新资讯，演辞至少也要有一点感染力吧？但这次（视像讲话）没有，肯定做不到安抚民心作用，明日市民只会继续抢购。”该议员又认为，政府如果每次煞有介事发表讲话，都提不出什么有用的新资讯，市民会逐渐感到厌倦，降低他们对政府资讯的敏感度和戒心，不利抗疫，如同“狼来了”的道理。

陈凯欣倡启动健康码分区检测 狄志远忧禁足难以实行

曾任食卫局政治助理的选委界议员陈凯欣表示，禁足令应该尽快做，不过考虑到执行问题，建议以高风险地区为本，参考去年佐敦封区的方法，只封个别地区，尽快推出有追踪功能的健康码，于全港其他地区采用，有“绿码”才准出门。此外，分流必须做得妥当，防止再出现像葵涌村围封强检期间的交叉感染乱象。

新思维狄志远表示，个人认为禁足令如能有效执行当然可加强全民检测的效果，问题是香港始终不像内地般动员能力极强、市民对禁足接受程度较大。他担心即使实行禁足，届时仍会有数以十万计的人不守禁令外出，政府要分辨出哪些人是获豁免人士、哪些不是，有相当大困难，认为行政上的潜在混乱风险，或导致行动达不到预期效果。

田北辰倡全港禁足九日 事先公布预留时间购买物资

实政圆桌田北辰表示，全民检测一定要配合禁足才可凑效，尤其目前疫情仍在蔓延的紧急关头。他又认为，政府应事先公布一个具体禁足时间，预留数天予市民购买所需物资及让超市准备充足货品，免惹猜测和恐慌。

田认为，以地区为本的禁足不可行，因香港人口密集、流动性高，又没有户籍制度，难以辨别市民所属地区。他建议，政府应该设下一个指定时限，实施全港性的禁足，只保留必要的人手在外，范围由政府划定。总之将禁足的日数压缩在九天之内，扣除两个周末，即金融市场只需要暂停五天，在这九天内做完首两轮检测，相信已找出绝大部分隐形患者。解封后，自身和家人都没有染疫的人士可以出门，恢复社会局部的运作。

对于林郑月娥的最新讲话欠缺新资讯，田北辰苦笑称，可能政府自身都没有想清楚，不敢随意公布，但认为全民检测迫在眉睫，政府如有定案就要尽快公布，给予时间市民准备。

全民强检势在必行，但建制内部非人人看好，近日建制群组也变成辩论擂台，事源有议员分享生命伦理学者区结成医生贴文，担心全民强检会否成为“压垮医院前线的最后一根稻草”，但随即有人批评是本末倒置，质疑减少检测从而减少染疫人数是自欺欺人。

