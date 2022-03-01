战争现实挑战民进党的“抗中保台”

来源：中评社

作者：张嘉文

俄罗斯和乌克兰战火延烧，让民进党过去无往不利的“抗中保台牌”基础松动，让蔡英文等政府官员频频喊话，“台湾不是乌克兰”，加上各级民代带动舆论风向消毒，加大力度巩固抗中牌。这样的做法，可以想见未来绿营对中国大陆的态度只会更加强硬，或往更独的方向走，连带也让两岸情势更加危险。

俄乌情势从互相喊话到真的开战，对照恶化的两岸关系，被各界认为相似处颇多，这从台湾内部近来不管蓝绿都热议此话题可以看出焦虑感所在。

台湾内部的焦虑在于，第一、有了俄罗斯攻打乌克兰的前例，战争似乎离台湾没有那么遥远，尤其是现在已极度对立的两岸关系；第二、假使大陆打过来，美国会不会出兵援助台湾？第三、真的开战，台湾的军力能抵抗吗？第四、台湾该继续和大陆斗下去吗？还是有和谈空间？



蔡英文在俄乌战争开打后，已不只一次强调台湾和乌克兰不同，就是希望稳住台湾内部舆论，不希望让“抗中保台”这个王牌受到挑战，背后意义更是向大众喊话，台湾的地位在美国眼中比乌克兰重要，“抗中保台”路线必须坚定走下去。

而针对台湾内部近来呼吁蔡政府重新修复两岸关系的声音，绿营则一概以“认知作战”或是向敌人投降等抹黑、抹红战术对待，尤其是针对蓝营各政治人物，只要有向政府喊话或是提出建言者，不分大小一律发动攻击，相关手法也确实收到效果，让蓝营声音已有愈来愈小的趋势。

民进党要硬守住“抗中保台”这张王牌的主要原因，当然是针对年底的九合一选举，以及接下来的2024的政权保卫战，但如此不计后果的处理方式，最终当然只有绿营得利，但输掉的却是已极度脆弱的两岸关系，台湾接下来能往哪里走，大概也没有人能给出答案了。