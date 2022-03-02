台湾人按赞乌克兰就能保平安？

来源：联合新闻网

联合报黑白集

乌克兰靠着民兵抵挡俄国炮火，保卫贫穷与贪腐的祖国，人民鲜血抵挡换来欧美迟来的制裁，也让总统泽伦斯基民调起死回生，狗熊变英雄。战争是悲剧，但乌克兰这局多了黑色荒谬，崇尚民主又爱国的人民，怎么会落到肉身应战的命运。

国际不断提醒台湾“下一个轮到你”，蔡政府抬出台湾海峡与台积电，力陈台湾非乌克兰。大白话就是：美国铁杆保台，大陆不敢打。美国学者福山也认为台乌不同，但最大区别是台湾自卫决心不如乌国，中国大陆的挑战却远甚俄国；台湾不为己而战，即难期美国救援。

福山直指，废征兵制使台湾自我防卫不足；林浊水则说，蔡英文对危机故作不知。八年级生七成不愿上战场，辣台妹丢不起票仓；面对少子化溶蚀兵源，她只能把困境丢给下一任。

俄乌战事揭开台国安政策的脆弱，绿营结合侧翼撒出疑美、舔共的帽子，压制社会论辩。国防部则推播导弹实射影片，粉饰太平。台湾有个比俄国还强大的威胁，执政者却躲避征兵，空喊团结御敌，却不绸缪平民接受军事训练。

台湾人援乌者众，政府抢着加入大国制裁行列，却不愿面对自己的棋子命运。别忘了台湾离战争仅几步之遥，有一天，替乌人按赞的手指可能就得扣扳机。廉价的同情，只够拭泪，无法浇铸成乌国人民的护土决心。