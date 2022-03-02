香港全民强检势在必行 配套安排宜早公布

来源：明报

明报社评

香港疫情持续，确诊个案高企，第五波疫情以来，染疫死亡的人数已突破800，超出俄乌战争的平民死亡人数，而且仍未见顶。按照港大医学院院长梁卓伟最新报告估算，全港将会有170万人受感染，至下月底死亡病例将达约4600宗。政府计划在今个月内实施全民强制检测，其间将会有一定程度“禁足”，亦会有适当豁免，消息引发各种揣测。政务司长李家超昨日称，相关方案正在制订中，呼吁市民现阶段毋须太多猜测，又强调目前香港有充足物资存量。惟第五波疫情发生以来，政府发放资讯混乱，政策多变，现在香港人心虚怯，虽然全民强检势在必行，但希望政府周密规划，妥善准备，并及早公布相关执行细节，切莫重蹈确诊个案在家隔离检疫的覆辙。

快测在家隔离引混乱

强检禁足考验执行力

自从政府为减轻公立医院负荷，推出市民自行快速检测、并在家隔离检疫的新政策后，由于配套措施不足，市民反映电话难打，支援不足，叫天不应。相关的个案申报平台至今仍未开通，很多不明就里的市民分不清核酸检测阳性与快速检测阳性的区别，纷纷到只接受核酸阳性呈报的卫生防护中心“传染病公众平台”，填写电子申报表，造成混乱。

第五波疫情爆发以来，政府数度改弦更张，对于全民强检，从指成效不彰、坚持不做，到终于要做；对于封城“禁足”，从“不考虑”，到前日食卫局长陈肇始的“不排除”。虽然说是从善如流，亡羊补牢，但确实令市民无所适从，进退失据。从陈肇始对禁足一松口，超市就现“扫货”人潮，可见人心之张皇失措。

对于全民强检，昨日多名专家都认为，本港已错过疫情初起之时的“黄金时间”，下一个最佳的全民强检时机，应是疫潮见顶以后的回落之时。但无论如何，全民强检对于找出社会上的隐形感染者、截断病毒传播链，仍然是十分必要。以港府的工作效率来看，全民强检准备完成之时，恐怕最快亦要本月中下旬，届时疫情可能真已见顶。

按照特首林郑前日所讲，全民强检的最大目标就是“清零”。要做到更有效彻底，最好是市民能停下来，未有阴性结果前不要移动。她称政府仍在评估届时市民是否需要禁足，并正在细化方案。相关方案有4个目标：第一是彻底，强制做而非自愿做；第二是快速，不能拖很长时间；第三是有序，不能在检测中心有大量排队情况出现；第四是有效，让居家隔离人士到隔离设施去，就要有足够的隔离设施。据说，当局正研究能否在一个多星期内，完成三轮检测。其间会有一定程度“禁足”，但市民外出购买必需品、看医生等，以及抗疫及提供食物人员，会获得豁免，金融市场亦会如常运作。这种程度的“禁足”，比大陆的严格做法虽有差距，但与欧美国家疫情高峰时的“封城”（lock down）大同小异，市民应该可以接受。

医护消防感染率奇高

堵漏洞强检周密策划

不过，即使如此，全民强检毕竟是香港有史以来的第一次，牵涉的人力物力都很庞大，各种协调配套亦要求极高。例如，为达至最佳效果，政府须委派足够的执法力量，驻守交通要道执法，对违反禁足令的罚则，要有足够阻吓力；当局还要为身体状况不适合外出的长者等，安排上门采样，亦要调派人员为市民提供心理辅导；时间太短完不成检测，时间长了又失去强检意义，“禁足”太久还会引致民怨沸腾；豁免的对象应该拿揑得当，少了影响经济民生，多了又令“禁足”形同虚设；大陆可派员支援采样、化验，但维持秩序、协调组织不能假手他人；细化方案能否考虑周全，方案实施时能否执行到位，都事关全民强检的成败，更是对特区政府治理能力的严峻考验。

坦白讲，目前政府的抗疫表现，令人对全民强检的实施不敢乐观。就以前线人员感染的情况为例，迄今累计近3200名公立医院医护确诊，占医管局员工总人数约3.6%，消防也有逾150名救护员确诊，占其编制5%，都高于全港市民的平均染疫比例，是否在工作中感染，应引起警惕。有公立医院医护反映，普通科病房的护士，白天需照料复康病人，夜晚还要到急症室帮忙，有护士就因此“中招”，如此安排极不理想。对比大陆援港医护的装束就可看到，香港前线医护的防护水平，绝对称不上严密。在全民强检之前，希望这些漏洞都可得到堵塞。

第五波疫情引发的冲击，前所未见，不少公司商家已经捱不住要停业或倒闭，要保住香港经济和打工仔饭碗，遏止疫情是当前最紧迫的任务，而全民强检就是其中关键之举。经验丰富的大陆专家已经指出，检测期间适当“禁足”，效果最理想。而“禁足式”的全民强检，在香港是史无前例之事，特区政府必须抛弃过往以节节抵抗来应对疫情升级的被动心态，以人命关天的“菩萨心肠”，采取果断的“霹雳手段”，周密策划，精心实施，更重要的是尽早将方案细节公布，让市民有所准备，才能打好这场截断病毒传播链的关键之役。