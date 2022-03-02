北京和统台湾基本方针不会因乌战事而变

来源：香港01

作者：倪文迪

俄罗斯于上星期入侵乌克兰，有引发欧洲大战的危机。欧美除了对俄罗斯作出史无前例的经济制裁，包括排斥其于SWIFT，以及向乌克兰提供军备之外，未有直接军事介入。

近日乌克兰问题在两岸三地引起了不少讨论。一些人看到西方对乌克兰只能以物资和口头声援，就连乌克兰总统泽连斯基也批评西方置乌克兰于孤军作战，认为假如中国大陆武统台湾，西方各国终究只会如这次对乌克兰战争一样，不会军事介入，这相当于对武统台湾开出绿灯。

乌克兰与台湾不尽相同

但台湾与乌克兰的历史脉络、政治格局有很大差异，将乌克兰直接类比台湾不尽合适。首先，乌克兰问题还在发展中，欧美最终会否出手引发世界大战仍有变数。例如乌克兰已申请加入欧盟，假如欧盟紧急让乌克兰加入欧盟，那将意味俄罗斯与欧盟成员国作战，有机会引发广域欧洲大战。

其次是，认为美、日等国家会像对乌克兰一样对待台湾，毕竟只是一厢情愿的想法。例如，近日英媒台媒报道指美国将派总统拜登特使团访问台湾，由美国参谋长联席会议前主席马伦（Michael Mullen）率领，成员则包括前任国防与国安官员，便可以认为美国正对台湾安全作出加强保证。故此，认为乌克兰问题是为武统开了“绿灯”，实有点武断。

武统不合乎两岸利益

无疑，乌克兰战事为台湾上了一堂课，令其明白胡乱挑战中国底线的确可能负上严重后果，也不能指望美国及西方国家届时一定会出兵相救。但这却不应该视为对中国政府武统的一课，中共对台的政策有其详细的考虑，不会轻易因为乌克兰战事而改变。

武统始终不合乎两岸的利益。对于台湾而言，为了虚幻的“台独”想像而引来兵灾，绝对不合乎整体台湾人的利益。而对大陆而言，即使武统成功，对内会令到中国同胞骨肉相残，这将是民族的不幸，也大大阻碍了专心发展经济、改善人民生活的基本国策。而且以武力统一台湾也可能增加台湾对大陆的仇视，对两岸都没有好处。中国政府在2000年《一个中国的原则与台湾问题》便指出，“采用和平的方式，有利于两岸社会的共同发展，有利于两岸同胞感情的融合和团结，是最好的方式”。

即使近年台湾民进党政府愈来愈敌视内地，中央政府仍然视“和平统一”为台湾问题的理想解决方案。中国国家主席习近平在去年纪念辛亥革命110周年大会的讲话时就提到，要以和平方式实现祖国统一，并且坚持“和平统一、一国两制”为解决两岸问题的基本方针。去年11月举行六中全会之时又将此正式写入党的第二个历史决议，可见这是中央深思熟虑而得的结果。

乌克兰战事并不会为两岸和平统一的原则带来改变。因此，我们也应该理性看待台湾问题，坚持为和平统一努力。月前美军印太司令声称中共最快可能在六年内攻打台湾后，中国外交部便指斥这是渲染中国军事威胁。或许这也是对当下舆论的一个提醒。