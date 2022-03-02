台湾迎美国特使团 以乌克兰为鉴

来源：中时电子报

中时社论

俄罗斯与乌克兰28日展开谈判，俄罗斯想达成城下之盟，乌克兰要求俄国退兵，立场差距甚大，还要再次谈判，但双方关系已彻底决裂。俄罗斯总统普京想阻止乌克兰投向北约，却让乌克兰更加痛恨俄国，美国推动北约东扩，无视俄罗斯战略安全需求，最终造成乌克兰生灵涂炭、俄罗斯背负侵略者罪名、美国与欧洲陷入战略困境的三输局面。

制造战争者须付代价

俄罗斯入侵乌克兰遭顽强抵抗，国际社会也群情激愤，欧美加大了惩罚力度，美国提供3.5亿美元军援；德国叫停北溪2号天然气管计划，将德制导弹和反战车武器送入乌国；欧盟禁止俄国航班飞入，更史无前例宣布提供战斗机给乌克兰。俄国多家银行被踢出环球银行金融电信协会（SWIFT），导致卢布狂贬3成；俄罗斯国内也爆发反战示威。但普京更加强硬，下令战略核武部队进入特别警戒状态，并让白俄罗斯修宪以接纳俄国核武，研判俄罗斯将投入更多兵力，直取基辅，另立亲俄政权。

侵略者当然罪无可逭，但就国家战略而言，乌克兰陷入战争悲剧，并非全然无辜，至少可仿傚芬兰，对强邻的思维有更多理解。普京对前苏联加盟国纷纷倒向欧盟和北约深恶痛绝，乌克兰在文化血缘上和俄罗斯有极深渊源，如果加入北约，对俄国的战略及尊严都是一大打击。固然，乌克兰是主权独立的国家，有权选择国家政策的方向，但任何国家的政策，都必须在其所处的国际现实中有可操作性，并顾及外在的危险因子，才能维护自身的生存发展。

乌克兰自橙色革命以来，一直存在亲俄与亲欧路线拉锯，俄国并吞克里米亚并支持乌东分离运动后，乌国民众反俄情绪更加激化。乌克兰投注过多期望在欧美，认为有欧美和北约撑腰就足以对抗俄国，却没想到恰是此举触了普京的逆鳞。

乌克兰没有理解自己在普京眼中的重要性，没有意识到俄国可能形成的威胁，也没料到欧美的支持并不包括出兵助阵。欧美一直以友好的诱饵离间乌克兰与俄国，但当俄国怒而暴走时，乌克兰却发现自己置身与俄国交火的第一线，而且孤立无援。如果乌克兰政治人物能认清俄乌关系的敏感性，藉由善意对话，努力化解与俄罗斯可能的冲突，也许可以避免走到兵戎相见的一天。

普京出兵乌克兰，即使成功占领也是惨胜，因为从此种下了血海深仇，乌克兰将成为一颗摆脱不掉的毒瘤。俄国入侵乌克兰形同对民主世界的践踏，更颠覆了国际秩序，欧美必施以严厉惩罚，北约和欧盟因此更加团结，连芬兰都表示考虑加入北约。换句话说，在军事、经济、外交和内政上，普京都会付出沉重代价，时日一久，重演败走阿富汗的往例也有可能。

台湾是大陆核心利益

两岸情势和俄乌相比，有不同处，也有相似处，大陆视台湾为核心利益，台湾视大陆为生死威胁，但双方民间仍有广泛交流与经贸往来。台湾也有反中与和解路线之争，民进党政府与大陆毫无互信，两岸沟通停摆多年，人民之间的仇视愈来愈激烈。乌克兰没有盟军并肩作战，台湾除了美国模糊的安全承诺，也没有与任何国家有协防条约。乌克兰过度冀望北约，台湾一味依赖美国。

当然，海岛台湾和处于欧陆的乌克兰不同，大陆要渡海打仗有相当难度，但只要爆发战争，都将是生灵涂炭的悲剧，应非两岸人民所乐见，千万不要让中国百年难得历史机遇付诸东流，东升西降历史格局逆转。

乌克兰变局下，全球格外关注台湾的安危，美国先派出军舰刻意开启自动识别系统，贴着海峡中线航行，接着拜登总统派出跨党派代表团高调访台，一方面为安定台湾人心，亦有借政治表态警告大陆之意。面对乌克兰悲剧，两岸都应该警惕，台海战争一旦爆发，会赔上整个民族的未来。两岸双方都须尽力谋求以和平手段化解分歧，战争没有人会是赢家。