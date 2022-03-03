拜登国情咨文：大时代下的平庸

来源：香港01

作者：叶德豪

美国总统拜登3月2日发表其上任首个国情咨文，毫不意外地大肆抨击俄总统普京进军乌克兰，并重新推销其原称为“重建更好未来”、现已胎死腹中的国内政策，指之为以“减低成本、不减薪金”应对通胀的良方，反问在坐国会两院议员：“你们还在等什么？”

从其国情咨文之前公布的多个民调可见，这个问题的答案很明显：人们在等本年11月的中期选举。届时民主党将很可能失掉国会的控制权。

俄国“威胁”未能团结美国

在俄乌局势炽热之际，拜登原以内政为主打的国情咨文也被迫重写，首半篇幅改以外交政策为主打。虽然拜登大谈普京及俄国如何因西方制裁而为进军乌克兰付出代价，以至他自己如何努力团结欧洲盟友，但根据上月底发布的民调显示，竟然有高达47%美国人认为普京治国比拜登表现更好。即便全美近七成半人反对普京进军乌克兰，在特朗普依然大赞普京“天才”的党派分裂之下，外部“敌人”的存在没有给拜登带来任何政治实利，只有3%的2020年特朗普支持者认为拜登比普京做得更好。

不过，从事实上看，拜登当局连月来处理普京陈兵乌克兰边境以至今天大举进军的手法，至少可算是不过不失，也甚有创新之处。

早在去年11月，已决定不会派兵支援乌克兰的拜登政府，颇为创新地公开他们视为有一定可信度的情报内容，对普京的行动打起宣传战，认定普京有意进军，甚至有计划制造冲突藉口、扶植亲俄政权等等，也提出了本年初的大概入侵时程，并以之企图说服欧洲盟友联手应对。在俄国严正否定进军意图之际，拜登也打出外交谈判牌，希望以公关手段使普京出手愈发“难看”，从而试图阻止普京进军。

某程度上，此等政策达到了一定成效。虽然拜登当局连月被批“炒作”，包括乌克兰在内的欧洲国家对于普京进军也是半信半疑，但此行宣传战却将全球目光长期聚焦俄乌，也加速了欧洲联结应对局势变化。而最终，除了美国情报大概实现之外，普京对乌克兰政府已被打压俄族的“新纳粹”骑劫的宣传也因其“剧透”而在全球层面难以服众，其进军只剩下素来有之的地缘考量，使俄国的行动失去了对何以要在此时此刻进军的及时理据。

同时，由于要照顾以法国总统马克龙为代表的欧洲自主声音，拜登当局也逐步将与俄交手的国际政治舞台交到欧洲人手中，减低美国的曝光度，安抚了欧洲人的自尊，也使欧美更容易统一战线。

当然，最终普京还是决定进军，拜登的行动未能迫得普京退让。但从整个事重新增加西方世界各国人民对美国政府的信心，以至欧美联动制裁的严厉和团结来看，白宫的行动大概可算是满足了一个正常合格美国政府的要求。

可是，在哗众取宠的政治文化之中，不过不失的务实表现本身就是一种难以争得民心的失败。这也就在民调上得到了反映。

政策与民望无关？

根据美联社在2月27日公布的民调，高达七成美国人认为美国正走向错误的方向。同一民调显示拜登的整体民意支持度只得44%；在通胀高企之际，其处理经济的表现只得38%人表示满意。另一个同期公布、由《华盛顿邮报》进行的民调更显示，美国人对拜登施政的满意度跌至37%的新跌。根据综合民调网站FiveThirtyEight的分析，按总统任内同期比较，拜登此刻的民调已是二战以来歷届总统之中的第二低，仅次于其前任特朗普——而若拜登民望再稍微下跌一些，他更将赶超特朗普成为二战以来最低民望总统。

从其国内政策来看，拜登其实也算是一个不过不失的总统。在其上任之初，拜登通过了1.9万亿美元的救市法案，其中更开创了美国近数十年罕见的直接派钱先河，以扩大子女免税额的方式每月派发每名子女约300美元资助，据统计使美国儿童贫穷率减少四分之一。虽然该救市方案如今被指是通胀的罪魁祸首，但福利政策有得有失，对于受助家庭而言，这无疑该是一项民望加分项。

在抗击冠病疫情的层面，随着Delta及Omicron变种的出现，拜登当局原只依靠疫苗接种的政策被证失败。国内的疫苗接种政治化不解、政府抗疫措施和宣导进退失据，以至迟来的扩大检测计划，都构成了拜登的失分项。但随着疫情已不再成为美国的主要政治议题，而且欧美主要国家两年来的不同抗疫政策最终也没有带来反差极大的高低之比，拜登的表现也可算是仅仅合格——在上述的美联社民调中，就有五成人满意拜登抗疫政策，比不满者高1个百分点。

拜登自己在国情咨文中就大谈抗疫已进入新时代、疫情不再主宰人们的生活，大有小心告别疫情的意味。

而要谈实际政绩，则不得不提拜登当局主导两党议员合作的1.2万亿跨党基建法案国的通过，该法案可算是美国史上最大的基建投资，而且在后特朗普的分裂时代，依然能在两党支持下获得通过，也算是难能可贵。正如奥巴马的国内政治成就几乎只有其医保法案一般，拜登的基建法案本身已可作为拜登四年任期的政策遗产，但在疫情、经济、阿富汗撤军以至今天俄乌局势的大事之中，此等平平无奇的施政成就在民众眼中却显得不值一晒。

在国情咨文当中，拜登继续力推其从控制药价、医疗保险、税制改革、新能源等种种层面无所不包的法案。虽然他不断提到当中各个细节的好处，但已没有再用上“重建美好未来”一词，可见拜登自己也知道这些政策至少在本年以内也难望通过。而唯一有望在两党共识下通过、用以支援美国科技行业与华竞争的“创新法案”在没有太多两党争议之下，只获拜登简单提及——他也知道没有争议的政策不会吸引到民众注意，因此对其民望难有助益。

问题是，在美国的国会体制之中，有争议的政策却几乎没有获得通过的可能。除了上述的“重建更好未来”计划之外，拜登一连串的投票权改革、警队改革、移民政策改革几乎是未经争论已证失败，因此拜登对这些竞选期间的重大议题也不敢多提。

总括而言，拜登的这个国情咨文可算是平平无奇、乏善足陈，但如果我们放开对政治伟人的期许，平凡的拜登领导着平凡的华府，既便在不平凡的大时代中，这样的表现其实也是在情理之中。

在国会政治的客观限制之下，目前民望低迷的拜登实在算不上只一个失败的总统。然而，美国政治在经歷过特朗普时代的躁动之后，似乎已失去包容一个沉闷、平凡白宫主人的空间。

