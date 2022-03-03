美特使团旋风访台，究竟宽慰了谁？

来源：台湾《联合报》社论

俄乌情势节节升高，美国总统拜登派遣前参谋首长联席会议主席穆伦率领特使团来台，会晤了总统蔡英文及其他政府高层。此行目的可想而知：俄乌开战后，美国及西方国家袖手旁观，在台湾引发一波“疑美论”，认为美国不断鼓励台湾对抗中国大陆，但两岸一旦发生战端，美国未必会出兵协助，就如同它对待乌克兰一样。拜登派特使团来台，就是要以“真人行动”作为保证，化解台湾的疑虑。

检视这个特使团名单，五名成员确都具有丰富的政治资历，且层级甚高。然而，他们目前均已不在拜登政府中任职，因此每人的职衔都有一个“前”字。大陆媒体人讽刺这个代表团是“过期货”，是极为粗鲁的批评；事实上，从对岸外交部对此事的严词批评，可见对岸对这个特使团此刻旋风访台仍极介意，也充满敌意。

拜登派遣特使团来台的消息，是在2月28日由总统府宣布，次日一行人即搭行政专机抵台。可见，此一安排是在短时间内急速促成，象征意义大过实质。说穿了，这个特使团的旋风式安排，除为遏止因俄乌战局而扩散发酵的台湾“疑美论”，并提醒北京不要轻举妄动；另一主要原因，是必须赶在特朗普时代的国务卿蓬佩奥今天访台前先一步抵达，以“预为消毒”，以免蓬佩奥说出什么奇怪的言论，导致拜登政府只能处于挨打或不好收拾的局面。也因此，拜登特使团前脚刚走，蓬佩奥后脚就到，显是快闪式的外交安排。

对于只看热闹的台湾民众而言，可能会以为两个美国代表团接连来台，是显示美国政府对台湾无比积极的支持与肯定；然而，事实却非如此。比较准确地说，这两个不同属性的美国“前官员”访台，彼此“角力”的意味可能更大过共同“挺台”。原因就在，美国期中选举在即，拜登政府因表现乏善可陈，并不利于民主党的选情，因此必须赶紧趁机修补外交破网。蓬佩奥目前虽任职民间智库，但身为特朗普阵营大将，他来台也备受重视，除藉机放送反中言论为共和党制造声势，也可能顺势部署人脉乃至募款。蓬佩奥将在台访问四天，以其长袖善舞，能发挥的空间很多，他的一些刺激言论恐将让拜登头痛不已。

两相比较，拜登特使团阵营庞大，虽由退休高层官员组成，但具有官方性质；而蓬佩奥来台则由台方视为国安会外围组织的“远景基金会”邀访，虽无官方色彩，但动作更大，且同样由蔡英文总统接见。由此可见，蔡政府也在操作美国国内政治，两边押宝。可议的是，俄乌情势活生生摆在我们眼前，欧美等西方国家口口声声支持乌克兰，但当战事爆发，乌国人民被迫逃难或被迫拿枪对抗，西方国家仍然只有口头声援和物资援助，却无一出兵协助。这看在台湾人眼里，能不感到心寒吗？

尤其，观察美国在俄乌对峙中的演出，一直表现出比乌国更急迫的态度，不断从旁放话刺激俄国，却从头到尾没有直接进行斡旋。不仅如此，美国早早将大使馆迁往乌克兰西部的利沃夫，远离目前遭围城的乌国首都基辅。自己退到安全地带，却要求乌国人民继续用肉身打这场不对称战争，这又合乎什么民主世界的国际道义？

台湾人民旁观俄乌冲突，许多人应该深有所感。不论前线传来多少英勇抗敌的故事，对一般人民而言更重要的是，必须避免因少数政治人物的偏执与激越言论而引爆战火，因为最后献出生命的都是血肉之躯的平民。拜登特使团旋风式来台，究竟宽慰了谁？蓬佩奥来台，又将取悦谁？