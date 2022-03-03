抗敌不能靠扫帚与键盘

来源：台湾《中国时报》社论

俄罗斯入侵乌克兰，战事发展至今陷入胶着，乌克兰政府、部队乃至人民展现出坚强抵抗的意志与韧性，持续透过网路将战情向世界传播，引起全球反对俄罗斯侵略的巨大风潮。面对这场重塑新世纪国际秩序的巨变，这次战争的许多环节、效应都值得台湾借镜反思，也掀起台湾目前兵役制度的检讨议论。但从总统蔡英文、阁揆苏贞昌到绿营政客们的表现，却是一味地制式八股、情绪性的反应，不仅浅薄，而且矛盾错乱，更别谈到能藉此感动人心、团结全民。

美国的保护并不确定

对台湾而言，这次俄乌战争立即引起的联想，也是台湾人民最关心的就是“今日乌克兰，明日台湾！”这句示警的话，这个概念原本应能适时唤起台人“忘战必危”的危机意识，甚至对于民进党政府的政治诉求也是有益无害，不料却遭到背道而驰、掩耳盗铃的恶性操作；绿营又结合绿媒、网军侧翼拋出疑美、舔共的血滴子，压制社会的理性思辩，白白浪费了一个检讨国安、重整台军战力，进而团结民心的契机。

蔡英文和苏贞昌都说台湾与乌克兰性质不同、不能类比，这话其实似是而非。台湾当然不是乌克兰，在地缘政治、地理环境、世界产业链中的重要地位，也比乌国更为重要，但同样也都面对两大超级大国的不断威胁，而且中国大陆的综合国力更甚于俄罗斯，这都是蔡政府反中抗中路线下，造成今天两岸关系恶化濒临战争，却又无力强化自主国防，只能徒靠美国不确定保护的事实，也是今天世界与台湾人民真正关心的重点。

蔡政府的昧于现实、自欺欺人，首先在于“今日乌克兰，明日台湾”这句话并非是蔡政府所谓的“有心人”故意散播的谬论，而是国际重要的政治领袖及军事战略家，如英国首相约翰逊、美国前总统特朗普及福山教授等学者所提出。蔡政府不但刻意违逆国际友人的看法，马上就扣上“认知作战假讯息”的帽子，而且不关心台湾社会民心士气受影响的真正原因，倒先担心美国会不高兴，要求此时不要散播敌视美国的言论，这岂不本末倒置、荒谬透顶！

其次，蔡政府强调台湾不是乌克兰，究竟是指台湾人的自卫抗敌决心、意志不如乌克兰？还是抗敌能力不如乌克兰？或者干脆直接说大陆根本不会打、也不敢打台湾？这都没有说清楚，而且常常前后矛盾，一下子说大陆要武力犯台、一下子又说大陆不会打，岂不精神错乱？如果光喊着反中抗中，无视年轻人不愿服兵役、上战场，又提不出有效的方案来强化国防，把一切风险都寄托在美国的保护上，此次美国缓不济急、精打细算的“制裁”俄罗斯就是明证，如此阿Q苟安，又怎能责怪大家的合理质疑呢？

要国防自主又不征兵

尤其特爱暴怒训人的苏贞昌，在立委质疑目前义务役只有4个月，如何防卫台湾时，依旧不改其嚣张霸道本色，不断拍桌怒呛立委“可耻”、“投降主义”，却完全提不出如何改进国防、增强战力的具体宣示或做法，只忙着与立委对呛互骂，难道苏揆当真认为凭着他一支扫把拚到底的愚勇就能抗中保台？

这种从上到下说一套、作一套的矛盾，也发生在绿营的某些年轻政客身上。立委林昶佐、民进党副祕书长林飞帆的“声援”模式，不但八股老套，双林一个没当兵，一个只服替代役，将来也未必会被征召上战场，这样的身分居然也敢大言不惭地出来蹭热闹，高喊“台湾年轻人一定战到底”，只能令人慨嘆网路世代的“键盘参战”脸皮太厚，还是双林的价值观果然“非凡”？如果双林真的有心雪耻明志，应该效法日本的热血男儿，马上报名参加乌克兰的外籍志愿军抗敌去！

如果蔡政府继续走反中抗中的政策路线，台湾民众也对大陆促统持续反感，而蔡政府强调要强化自主国防，却不恢复征兵制或增长服役年限，这种知行分裂、精神错乱的矛盾，绝难真正保障台湾的安全，这不只是国际学者专家普遍的看法，连民进党自己也心知肚明。

偏偏台湾年轻人高喊著愿上战场爱台湾，却又不支持征兵制、不愿服兵役，民进党和辣台妹也不敢丢掉大票仓，从政府到年轻人这种只享好处、不尽义务又不负责任的烂摊子，最后就是牺牲全民一起葬送。