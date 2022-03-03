美国代表团厘清的讯息

来源：台湾《中国时报》

作者：吕志翔，台湾资深媒体人

俄罗斯入侵乌克兰酿成全球性危机，台湾安全也再度成为国际社会及媒体关注焦点，值此关键时刻，美国总统拜登指派跨党派资深代表团访问台湾，传达美方长久以来支持和平与稳定的讯息。在正面欢迎美方善意与支持之余，执政当局不宜片面、过度解读，甚至作为大内宣之用，因为口头支持不会转变台海安全结构，以及美国仍采取一贯的两面手法，拉拢中国大陆在化解乌克兰危机中扮演重要角色，仍是美国外交努力的重点。

由美国前参谋首长联席会议主席穆伦率领的访问团于1日抵达台湾。穆伦在拜会台湾总统蔡英文时也重申，“美国将继续反对任何片面改变现状的行为，也持续支持，以符合台湾人民意愿和最佳利益的方式，和平解决两岸议题。”他希望能透过本次访团的拜会，向蔡英文和台湾的人民再次保证，也向区域的盟友和伙伴传达美国坚定维持承诺。

拜登在最敏感时刻派遣高层代表团访问台湾除了具有稳定局势作用外，也显现美国外交手段更趋成熟，美国坚若磐石的承诺仍在“一中架构”之下，并未提升、突破双边实质关系，避免在台湾问题上挑衅大陆；同时达到与两岸同步进行危机处理的目标，防止乌克兰危机效应扩散，导致两岸误判形势，引发军事冲突。

即使美国代表团发挥多重作用，但并无法改变两岸安全形势。访问团中的前国防部政策次长傅洛依是美中军事战略专家，虽然与拜登政府的第一任国防部长职位擦身而过，仍是下任部长热门人选。她多次发表专文表示，因应中国大陆及俄罗斯的军事挑战、威胁，美军从战争概念、训练、科技取得、人才管理到海外军事态势都必须有根本改变，但所谓的军事转向亚洲显然仍不到位。

她认为，美国军事正处于“拐点”，除非有重大变革，将无法威慑及击败中共的侵略。但事实上，拜登政府对于如何因应台海潜在危机并未准备就绪，单是最重要“国家安全战略”、“国防战略”报告从去年底开始一延再延，现在可能又因乌克兰危机必须延后修正。

因此，穆伦等人的到访及传达的讯息固然令人鼓舞，但如美国在印太地区的军事规模与军力无法提升，采取更清晰的战略，更坚定的政治意志，以及扩大美台军事合作与建立联合作战能力，美台面对的军事威胁并未化解。

美国代表团的访问也带来了多项附带效应，厘清了所谓“今日乌克兰，明日台湾”是正常、合理的反应，绝非蔡英文政府的“乌克兰与台湾的局势本质不同”及“认知作战”，或是行政院长苏贞昌声称把乌克兰比拟为台湾是“不伦不类”就能掩饰，否则拜登不必大费周章，在最重要时间派遣高层代表团访台；《纽约时报》也不会以《“今日乌克兰，明日台湾”？俄乌局势带给台湾人的启示》为题，大幅报道台湾人的心声。

美国代表团的首要目标在促进美国利益，但也确实传达了拜登政府的正面讯息，特别是强化了双方高层迅速、有效的沟通管道与危机处理机制。更令人肯定的是，美国代表团决定会见台湾在野党领袖，听取不同、多元的声音与意见，民进党政府不再垄断对外关系的话语权，对美台全方位开展关系具有重大意义，也是美方成功外交出击的良好范例。