港媒：抗疫不分彼此 私院支援有责

来源：香港明报社评

香港第五波疫情确诊再破新高，单日死亡人数高见3位数。流行病学分析推算，疫情未来一周将达到高峰，每日实际染疫人数或达18万，高位横行多久有待观察，公院医疗系统不胜负荷，必须总动员支援，私营医疗系统有责任全力相助，不能只说自身难保诸多推搪，变相只顾自己。

第五波疫情爆发以来，医管局再三呼吁私营医疗部门协助，但反应平平，由支援公院人手到分流病人都非常有限，有私院甚至因为洗肾病人快速测试阳性，将病人当成“人球”，推给公院做相关医疗程序，倒过来增加公营医疗系统压力。现在是香港危难关头，公私营医疗系统本是一家，应该同心协力为市民，没理由抱有各家自扫门前雪心态。

私院分流未见果效 反将病人转介公院

香港连续6天录得过万宗冠病个案，昨天更升至破纪录的5万多宗，有关数字尚未反映实际染疫人数，皆因部分轻症或无病征者没有检测，自我快速检测阳性者亦未计算在内。港大最新估计，截至2月28日，第五波疫情累计可能已有170万人染疫。疫情爆发两年多，累计已有1172名患者离世，约千人都是在这一波丧生，当中以长者为主，亦有幼童及长期病患者，最近两日，死亡人数皆过百。过去一段时间，网上不时有人宣扬“疫苗阴谋论”，叫人不要打针，又或指Omicron“死亡率低”，现在香港疫情大爆发，根据初步数据，没打针染疫者死亡率约为1.3%，有打针者则为0.04%。谬论误人，代价沉重，可见一斑。

当局一再错过控疫时机，现在只能期盼疫情见顶回落，再去收拾残局。根据之前港大流行病学模型推算，第五波疫情或在未来一周见顶。观乎西方经验，Omicron疫情来得急，回落似乎也相对快，可是香港情况与西方国家并不完全一样，除了疫苗接种率之前不够高，另一问题是香港过去未尝全面沦陷，这跟欧洲等地历经多波疫情肆虐有别。香港疫情见顶后，会否旋即回落，还是高位横行一段较长时间，仍待观察，唯一肯定的是香港公营医疗系统，未来数周将持续面对超大压力，纵有内援亦不足够，私营医疗部门应倾力支援，象征式施援、事事诸多推搪，跟隔岸观火并无太大分别。

公院压力骤增，早在上月中，医管局与卫生部门官员已在呼吁私营医疗部门支援，可是整体反应冷淡。私院以各种技术原因拒收感染者，及至早前中央要求总动员抗疫，部分私院才陆续宣布，接收个别由公院转介的非染疫病人，为他们治疗及做手术，收费按私院规矩办事，但不收任何检测阳性者，仍是私院普遍立场。当局原本期望，私院可以帮手分流公院病人，减轻公院床位及人手压力，现实却出现私院反过来将病人转介公院的情况。政府专家顾问袁国勇表示，现在常有私院病人因快速检测阳性，被转至公院做洗肾等相关疗程，令公院压力更大，直斥私院这种做法“不道德”，“对不起市民”。

公私营医疗部门都是香港医疗系统的一环，绝大部分私院医生，都是在公院累积经验，佼佼者更已成为“月球人”甚至“星球人”，意即月入或周入上百万港元。对他们来说，公院就是培训过他们的少林寺。全港在职医生约有五成在私营机构工作，效力公院的有四成半，却要照顾全港接近九成病人，业界常说问题在于医管局管理不善，但当下公院不胜负荷濒临崩溃，危急存亡之秋，不应再分彼此，斤斤计较。以往由公院专责收治新冠病人的“惯例”，不应成为现在私院拒收感染者，特别是轻症者的理由。

上月中疫情开始恶化时，曾有专家指出，私院可花钱将部分地方改装为隔离病房，所需时间不过一周左右，但未见私院积极响应；即使帮手收治公院非染疫病患，私院似乎也是在富豪基金捐款后，才相对积极多一点。私院拒收冠病病人，常见理据之一是医院规模小，缺乏负压病房，可是香港亦不乏一些有规模的私家医院，它们本来就有一些隔离病房，并有优良防感染装备，单论硬件，看不到为何染疫者“一个不能收”。

香港13间私院，合计约有5000张床位，相当于公院床位六分之一，业界可以说自身容纳力有限，可是疫下非常时期，帮得就应该尽帮，勿以善小而不为。私院也许担心，万一院内出现感染，大量医护要隔离，影响经营，但此一时彼一时，当全港可能已有五分之一人口染疫，各方亦要因时制宜，不能墨守成规。既然公院已调整隔离安排，染疫医护7天后只要检测阴性便可復工，私院大可跟随，卫生当局相信亦会支持。

疫情严峻因时制宜 有人出人有床出床

冠病疫情某程度是一面镜子，映照人类各式各样的自私、傲慢与成见，由大国疫苗民族主义，到部分人只顾个人自由无视散播病毒风险，莫不如此。谈到内地医护援港，香港一些资深私家医生以往一开口，便是内地医护讲普通话、写简体字，难以合作，云云。现在香港十万火急，必须总动员抗疫，私院应该鼎力相助，有人出人、有床出床。医管局呼吁私家医护以兼职等方式协助抗疫，反应未见踊跃。有私家医护表示，政府没有列明具体工作安排，令他们感到困惑，当局有责任多作说明，与此同时，私院亦应主动配合，多些鼓励员工响应呼吁，而不是作壁上观。