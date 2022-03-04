台湾吃的美国定心丸 乌克兰也吃过

来源：联合新闻网

俄国入侵乌克兰，欧美隔岸声援，国际忧心台湾是“下一个”，台湾物伤其类，不平人士出征AIT网站。拜登指派重量级代表团访台，重申“坚定维持承诺”。代表团“再保证”被喻为定心丸，台湾国安人士称，这是台美元首间接对话，快而有效的互动。不过，去年阿富汗陷落，乌克兰也吃过这颗定心丸，而且还是拜登亲手立约，喂给泽连斯基。

神学士（塔利班）攻占喀布尔，美军撤退重演“西贡陷落”，激起盟友普遍质疑，不只台湾，也包括乌克兰。拜登立即透过访问，向台湾、北约、日韩喊话，强调同盟关系不同于阿富汗，台湾民众以为台美关系提升到等同日本、韩国，坚如北约，但数小时后又被白宫澄清“对台政策并未改变”。

在此同时，乌克兰亲美与疑美两派也争议不休，加上先前拜登与普亭才举行峰会，签署联合战略稳定联合声明，意在联俄制中，军方出身的乌国学者提醒政府，美国放弃花费逾2万亿美元（2万7100亿新元）建立的中亚重要据点，不能指望华府会在俄乌冲突中不遗余力撑腰。

虽然台湾不是乌克兰，但泽连斯基解释“乌克兰不是阿富汗”时，说法倒和蔡总统若合符节。他说乌国不像阿国依赖美国，而且幅员辽阔，俄国根本无法短期攻陷。

华府为了拜普会，一再推迟泽氏访美，喀布尔陷落两周后，泽氏如愿踏入白宫，他是拜登外交失败后第一个接见的盟国元首。泽连斯基希望美国承诺支持加入北约，共同对抗俄国侵略；但两国实际签署的数项协议，具体攸关安危者仅在扩大黑海防御及6000万美元军援。

当时俄国部队已不断往俄乌边境增兵，但拜登面对不安的泽连斯基只说坚定支持乌国领土与主权完整，不承诺出兵，更没提协入北约。拜登的定心丸是这样的处方：支持乌国继续民主改革，及其完全融入欧洲；美乌享有相似价值系统与强健承诺，即共同追求完整、自由而和平的欧洲。这和访台代表团的承诺极其神似：支持很多，但不及关键争议。

乌国人民对美国定心丸不满，还质疑6000万军援根本不如留给塔利班的800亿武装。白宫为安乌国民心，接着安排副国务卿参加乌国安全论坛，“再保证”美国不会让乌克兰变成下一个阿富汗。

台乌相比，白宫的定心丸方子其实差不多，自由和平为底，催发热血使命感，但对战火威胁总是模糊暧昧，安神有余，去病不足。美俄去年握手言和时，泽连斯基面对疑惧民意，曾说“拜登保证不会让乌克兰变成美俄谈判工具”，但当普京不谈了，直接辗过乌克兰这颗棋子时，定心丸再多也没用。

相信美国承诺盟友时，都是真心不骗，奈何情势移转。其实美国的不确定性，台湾早已领教，就拿阿富汗事件来说，原本拿北约层级许诺情比金坚，但为了争取拜习会，稳住大国地位，白宫连台湾代表处更名都能自爆破局。接下来，美中是否会因收俄乌烂摊而再度对话，才是验证定心丸效力之时。