不缺电却大停电 台湾该面对问题了

台湾《经济日报》社论

台湾人最不愿看到的全台大停电事件又发生了，这次停电规模不逊于2017年8月15日全台大停电；很难想像人均GDP已突破3万美元（4万0800新元）的台湾，停电事件仍层出不穷。事实上，蔡政府上任以来，电力供应一直吃紧；除了这两次全台停电外，地区性跳电、停电事件时有所闻，政府惯性的理由是发电厂问题，也会出面道歉，并承诺会落实改善。此次也不例外，主要是因为兴达电厂开关场，导致南部电力系统电网故障衍生事故。

蔡总统日前接见八大工商团体负责人，才承诺政府会维持供电稳定，言犹在耳就发生大停电，确实是一大讽刺。政府一再宣称台湾并没有缺电问题，停电事故多半是因为电网系统的问题。以此次事件为例，政府强调因为台湾用电并未到高峰，备转容量在安全范围内，所以外界不需过度解读。

但是层出不穷的事件，突显台湾电力结构系统的脆弱。特别是由于台湾供应电力吃紧，时常在满载边缘，为了要确保供电，近年来电力系统固定维修的时间也被压缩，当然会导致故障机率增加。以目前仍占台湾供电83%的火力发电为例，各机组所配置之散热管路，在天气愈热时愈容易破管故障，尤其是夏季供电高峰，更因无法确实检查更换，导致这几年破管机率增加。

美中贸易战不但使得不少台商回流，台湾也成为大陆外商投资的选项；再加上台湾半导体产业的强势发展，更吸引不少供应链关键境外企业来台投资，台湾吸引外资金额也维持在高档，因此带动用电量成长。以去年为例，台湾用电年增率远远高于政府预期，达到4.6％并创下11年来的新高，而且未来仍会持续增加。

尽管政府正持续积极招商，但有关缺乏足够电力、水源、土地、劳动力和人才的“五缺”问题，一直没有获得完善的解决，也不断被工业总会及境外商会白皮书中所提及。特别是目前各地区积极发展的重点产业，例如半导体及资料处理中心，不乏是高耗能产业，五缺瓶颈会成为台湾吸引外人投资的一大罩门。而以本次南部大停电范围来看，实已波及到当地各大工业区，其中又以电子相关产业影响最重。此事件也再次突显出，长期以来南部电力不稳的事实，必然会成为厂商既有投资与地方后续招商的重大隐忧。

电力问题已经逐渐“五缺之最”，而且由于供电长期吃紧，政府要求用电大户强制使用绿电或采惩罚性电价来强迫其节电，也引发不小的争议。就能源规划面来看，台湾由于能源政策不到位，一直存在供电风险，迫使台湾境内企业大量抢购绿电，但又因绿电间歇供电的特性，并无法真正解决企业用户对电力的焦虑。尤其在台湾境内核电陆续走入历史，同时又要面对全球净零碳排的风潮，未来台湾电力供应风险，势必将更形恶化。

历次大停电已证实，仓促上路的能源政策，并无法解决电力问题。以蔡政府上台即积极推动的离岸风电政策，在价格、股权移转、“国产化”等，问题即层出不穷，而且目前进度也落后。另外太阳光电则是因为土地取得与保护政策，也严重影响布建进度。经贸首长也坦承若配套措施不到位，台湾2025非核家园“以绿能取代核电，以天然气取代燃煤发电”的能源政策将无法落实。

事实上，企业所关心的并非何种电力来源，更不是在及格边缘打转的供电系统，而是能有一稳定及充足的电力供应，民众更无法接受政府的“台湾会断电、跳电、限电，但不缺电”的说辞。政府为了支持特定政治主张的诉求，却危及到最根本的基础建设，也无法解决以电力为首的五缺盲点，势必侵蚀掉台湾在各方面所具有的竞争优势，非常不利于总体产业与台湾的长期发展。

