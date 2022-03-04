乌克兰局势：联合国的眼泪 无止境的战争

来源：香港01

作者：陆一

还记得四年前，时任叙利亚驻联合国大使巴沙尔（Bashar al-Jaafari）呆坐在联合国大厦里，无助、凄凉、哭泣吗？

2018年4月9日，联合国召开的叙利亚化学武器会议上，巴沙尔刚与各国理事展开激烈辩论，怒斥美国造谣叙利亚化学武器事件。指责英法美三国是“骗子、伪君子”，建议他们好好读读《联合国宪章》，让自己从无知和专横中醒悟。但是这番慷慨激昂的演讲没有起到任何作用，因为在巴沙尔刚开始演讲没多久，英美法三国的代表就“愤然”离席。

四天后，110颗子弹还是残酷地飞向了叙利亚——这个已经饱受七年战乱的国家。10多万人，再次背井离乡。

要知道，叙利亚战争持续10年都难言结束，有人权组织称导致了近50万人死亡。然而，10年间对叙利亚的狂轰滥炸，50万条血淋淋的生命，都没有召开过一次联合国紧急会议。

四年后的当下，2022年3月3日，联合国大会召开自1997年以来的首次紧急会议，要求俄罗斯“立即、彻底、无条件”撤军，以141票支持-五票反对-35票弃权通过决议，谴责俄罗斯入侵行为，要求俄方立刻撤军。

安理会决议具有强制力，可以授权联合国会员国强制执行。而联大决议没有法律约束力和强制性，其作用更多体现在政治、道义约束上。而2月25日，联合国安理会曾就乌克兰局势决议草案进行投票，由于常任理事国俄罗斯反对，该决议草案遭否决。

弱势的联合国大会

不可否认联合国的作用。最起码，联合国每年维和行动是实实在在的，维和部队做出了努力和牺牲。联大、安理会的组织原则和工作方式，不仅给了小国发言机会，也让大国在某种程度上不得不考虑一下小国的诉求。

但要说政治不正确的话了——联合国的“管用”，终归还是建立在当今全球的经济、政治格局基础上，而这个格局仍然是大国主导的。一旦触及大国的核心利益，联合国就“不管用”了。

“美国绕过联合国安理会，悍然对XXX……”。 XXX可以是南斯拉夫联盟，可以是伊拉克，可以是叙利亚……近几十年来，这样的报道是不是屡见不鲜。

正在发生的乌克兰战争，俄罗斯作为安理会常任理事国，就行使了一票否决权。

根据联合国安理会官网记录，截止2019年2月，美国、英国、法国、前苏联/俄国四国使用次数如下：美国使用81次，英国使用34次，法国使用20次，1991年前苏联解体后，的俄罗斯共23次动用否决权（前苏联使用过百次），中国使用33次。这里面多少政治博弈，多少政治利益，只可意会不可言传。

冷冰冰的现实是：1997年以来的首次联合国紧急会议，一份要求“立即、彻底、无条件”撤军的决议案，在整个俄乌危机中，不会产生拐点性的影响，很难对俄乌冲突发挥实质性影响。这既与目前复杂的局势相关，也与联合国的行动力和效率下降密切关联。当然，美国也曾经多次不遵守、不执行联合国大会甚至安理会决议。当美国、俄罗斯这些大国都无视联合国权威、破坏国际规则时，联合国在国际事务中发挥的作用也就会被逐渐削弱。

和平对话有多难？

乌东局势急剧恶化以来，以美欧为首的西方国家纷纷宣布对俄制裁，从经济、金融、科技、领空等领域全方位孤立俄罗斯。向来标榜“无关政治”的体育界，也毫不犹豫地站队。在文娱领域，多家西方公司宣布暂停在俄罗斯的业务或终止与俄罗斯的合作，俄罗斯人还被西方多项文娱活动“封杀”……甚至连俄罗斯的猫也被“制裁”了。

不是说俄罗斯不应为战争付出代价，而是制裁真的有用吗？中国外交部发言人华春莹的四个反问很能一击即中的回答——“2011年以来，美国对俄罗斯实施的制裁已经超过100多次，但是大家可以心平气和地想一想或者讨论一下，美方的制裁解决问题了吗？世界因为美方的制裁变得更好了吗？乌克兰的问题会由于美方对俄罗斯实施制裁而自然而然得到解决吗？欧洲的安全会由于美方对俄制裁而变得更有保障吗？”如此，只能把俄罗斯逼入死角。试问一句，跟风美国制裁俄罗斯的国家，有几个是真正为了和平？有几个是在真正想解决问题？

而更会将俄罗斯逼入死角的是——综合媒体报道，美国向乌克兰提供6亿美元（8亿1500万新元）加防御性武器装备，数百枚毒刺防空导弹；欧盟拨出4.5亿欧元（6亿7500万新元）用于致命武器，其中包括防空系统、反坦克武器、弹药；法国向乌提供3亿欧元和部分武器装备；德国则准备向乌提供1000套反坦克武器和500枚导弹……

原本，俄罗斯并没有采用美国惯用的那一套——大规模轰炸，把对方彻底瘫痪后，才让地面部队进场。在对乌开火的起初数日里，除了导弹定点清除瘫痪军事设施，俄罗斯空军没有大规模进场，也没有进行狂轰滥炸。原因也很简单，空军轰炸，是很容易误伤平民。所以，可以推断俄罗斯本不想引发大规模伤亡和人道主义灾难。本打算用优势兵力、武器、战力的情况下，尽可能把伤亡最小化。

但舆论场的煽风点火，欧美国家又直接援助武器，乌克兰政府甚至要为民众提供武器“保卫国家”。让这个发展走上了“极端”对付“极端”的趋势。冲突已经爆发的情况下，理性和克制是非常脆弱的，谁也不知道未来局势是否会升级到哪种程度，会不会失控。一旦局势失控，最受伤的还是乌克兰民众。

联合国大会紧急特别会议就表决中，中国投了弃权票，而后中国常驻联合国代表张军作解释性发言——“当前最重要的是尽可能缓解现地局势，避免冲突升级甚至失控”，“俄罗斯同乌克兰已经举行首轮谈判，尽管存在分歧，双方都表现出继续推进谈判的意愿”，“面对十分复杂敏感的形势，中方再次呼吁国际社会坚持政治解决大方向，为当事方直接对话谈判创造有利氛围和条件”。

