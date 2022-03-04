蓬佩奥访台的热闹与门道

来源：Yahoo论坛

作者：蔡增家

就在俄乌战争打得如火如荼、“今日乌克兰，明日台湾”风起云涌之际，来自美国的两个“前”政府代表团，选择在此时高调来台访问。虽然代表团员清一色都不是“当前”的政府官员，但是仍足以让人感受到，风雨故人来的患难见真情之意。当然，这也表达出美国拜登政府对台湾坚定支持的立场。

自从拜登上台之后，改变特朗普时期以高官访台来刺激中国大陆的策略，台美之间便再也没有大型的政府访问团，深怕踩到美陆关系的红线。然而，拜登政府为何选择在此时对台湾大送温情呢？

简单来说，美国的主要用意是：对台湾安全的再保证，对台美关系的再确认。自从2021年美国大举从阿富汗撤军之后，在台湾内部兴起一片“疑美论”，认为美国的对台承诺并不可靠，随时可以抛弃台湾，让今日阿富汗明日台湾的说法甚嚣尘上。再加上俄罗斯入侵乌克兰之后，美国只采取消极的经济制裁，没有任何实质的军事行动，这种口惠而实不至的做法，更坐视部分台湾人士疑美论的可靠性。

另外，台湾虽然并非印太战略的成员国，但却是美国围堵中国的最前沿，更是西太平洋第一岛链的战略要地。再加上民进党政府对美国抗中国大陆政策的全力配合，也是美国建构全球民主价值同盟的样板，当然，还有台积电这座不可或缺的半导体“护国神山”。不论从全球战略布局，抑或是要刻意的拉拢，美国自然要派阵容庞大的政府代表团来台灭火。

只是，美国要显示对台湾的坚定支持，其实只要派一团代表来台说明，台湾即可感受到美国的浓情蜜意，美国却为何要在两天之内，接连派两个大型代表团来台访问呢？

其实，从代表团的成员来看，这两团是道不同、不相为谋的。前参谋长联席会主席穆伦是拜登政府派来的官方代表团，而蓬佩奥是特朗普时期的前国务卿，算是私人访问团，后者是来拓展私人生意的，前者则是赶来灭火的。

两个美国代表团虽然表面上都是“挺台”，但实质上，彼此不是互补，而是互斥，还是相互政治角力的，是特朗普前政府与拜登政府之间的政治拉锯。由于拜登与特朗普一向不对盘，特朗普也有意于2024年东山再起，两大阵营互打台湾牌来显示正统性，台湾俨然成为美国民主、共和两党的角力之地。

从过去台美两国的惯例来看，友台的美国官员，在下台之后总会来台“讨拍”。蓬佩奥卸任国务卿之后，虽然任职民间智库，但却也做起生意来，担负起特朗普东山再起的募款重责大任。特朗普时期无疑是美国历任最亲台的总统，而蓬佩奥更是历届最“爱台”的美国国务卿，在特朗普阵营当前阮囊羞涩之际，以台湾人吃人一口还人一斗的美德，自然成为特朗普的自动提款机之一，由此可见，募款是蓬佩奥此行来台的最重要任务。

然而，想要募款自然就要大举造势，而造势就要大声、勇敢地讲出挺台抗陆的言论，否则要如何让民进党政府慷慨解囊呢？

其实，蓬佩奥是有备而来的，其个人不但反中旗帜鲜明，还带着特朗普政府时期“抗中路线总规划师”余茂春随行。在蓬佩奥无官一身轻下，自然能恣意地在台湾大鸣大放，而拜登政府为了怕蓬佩奥的言论「失序」，跨越美国对台关系的政治红线，只能赶忙抢先在蓬佩奥之前来台，仓促组团成行，为美台关系画下一条无形的界线，这是拜登政府代表团成员犹如拼装车的主要原因。

由此可见，拜登政府代表团主要任务是要消除台湾“疑美论”的疑虑，同时要对蓬佩奥的过激言论事先预防，是十足的“消毒师”。而蓬佩奥则是要以大贩“仇中牌”，来争取台湾的募款，是不折不扣的“拍卖师”。

消毒师和拍卖师，谁与争锋？在看热闹之余，也要看门道。