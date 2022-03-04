法媒：危机总统马克龙

来源：法广

法国总统马克龙周三晚间就乌克兰战争的电视讲话，法国《世界报》周四就此发表了社论，该报在社论标题中指出，马克龙是一位危机总统。

社论文章表示，自从马克龙上任法国总统之后，就是一个危机接着一个危机。首先是“黄背心”运动、然后是新冠疫情，现在新冠疫情终于显出了曙光，又爆发了俄罗斯和乌克兰的军事冲突…… 这些一个接着一个的危机，让马克龙的五年任期显得忙乱不堪。在马克龙宣布自己是即将于4月份举行的法国总统大选候选人的前夜，马克龙于周三晚间，又回到了他最擅长的角色之一：国家的保护人。

相关的社论文章表示，马克龙在周三晚间的电视讲话中谴责俄罗斯是侵略者，谴责普京独自一人选择了战争，谴责了普京“对欧洲历史的修正主义解读”和他的“复仇精神”。

社论表示，虽然马克龙明确谴责了普京的“谎言”，但马克龙并没有改变自己针对普京的政策。马克龙也没有提到他最近几周为说服俄罗斯总统放弃战争所做的包括前往莫斯科这样的徒劳的努力。 法国《世界报》的社论认为，如果马克龙此前的外交努力是在与法国伙伴们完美协商后进行的话，马克龙的做法和结果可能会是不一样的。

目前，马克龙打算继续与普京保持联系，以便不懈地说服普京放弃武器。马克龙周三晚间将普京与俄罗斯人区分开来，马克龙强调说，“法国没有与俄罗斯人交战”。

另外，周三晚间，马克龙在讲话中还希望法国人要为战争的后果、为战争对日常生活的影响做好准备。马克龙又回到他最喜欢的角色之一：国家保护者的角色。马克龙暗示在新冠疫情之后，他可能会再一次“不惜一切代价地”来帮助受战争影响的法国企业。

最后，马克龙还谈到了这场战争对欧洲未来的影响，马克龙认为这是显示“时代改变了的一个信号”。 在这里，马克龙找到了他自己最熟悉的主题：欧盟的主权、欧盟的大国地位以及加强欧盟的防御能力。

不过，很明显，对其他法国总统候选人来说，马克龙的五年任期似乎可以归纳为一个危机接着一个危机而已。