谨慎处理俄乌问题 拜登在向普京施压的同时避免战事扩大化

来源：彭博社

作者：彼得·马丁、詹妮弗·雅各布斯（Peter Martin、Jennifer Jacobs）

伴随着俄乌战争硝烟四起，在对俄罗斯制裁不断加码的同时，美国也发出了不希望危机失控的一些信号。

美国及其欧洲盟友牵头大力制裁俄银行，打击与俄有政治联系的寡头，加强乌克兰防御力量，引导国际舆论反对普京。但与此同时，拜登政府又极为克制，未对莫斯科可能引发局势进一步紧张的公开挑衅作出回应。

在普京宣布俄罗斯核力量进入“高度特殊战备状态”后，美国官员多次表示，他们认为没有理由对此作出回应。拜登政府周三还更进一步，推迟原定于本周进行的“民兵-3”型（Minuteman III）洲际弹道导弹试验。

五角大楼发言人柯比（John Kirby）称，国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）下令延期进行导弹试验“是为了表明我们无意采取任何可能被误解或误判的行动”。

拜登政府也同样避免使用诸如俄罗斯政权更替等潜在的挑衅性言论，并且时常不愿证实向乌克兰输送武器的细节，比如向后者提供“毒刺”(Stinger)防空导弹。

几位不愿透露姓名的美国官员向彭博新闻表示，这种做法反映了拜登政府希望给俄罗斯造成经济痛苦，同时又避免与这位拥有核武的对手发生不必要的风险。知情人士称，考虑到普京在乌军事行动受挫以及越来越被国际社会所孤立，这种谨慎的做法显得尤为重要。

“排气阀”

“必须要有某种排气阀，有某种形式的出口，” Center for a New American Security首席执行官、曾担任已故共和党参议员约翰·麦凯恩顾问的方丹（Richard Fontaine）称。

尽管俄罗斯官员称美国及其盟友支持乌克兰的举动是一种挑衅，但拜登及其高级助手多次强调北约是一个防御性联盟，不会在乌克兰境内部署任何美国或北约军队。

拜登周二在发表国情咨文演讲时指出，“我们的军队现在没有，将来也不会在乌克兰与俄罗斯军队发生冲突”。

随着俄罗斯军队向基辅和其他乌克兰主要城市推进，美军一直在寻求与俄方建立新的对话渠道。柯比周一表示，五角大楼正在探索与俄建立“解决冲突机制”的相关选项。