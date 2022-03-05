中国或退出清零政策 香港仅为反面教材

来源：香港01

作者：倪文迪

《华尔街日报》3月2日发布文章《中国将如何放宽其清零政策？》，引述消息指中国由于治疗药物、疫苗及变种的发展方向等都有利于开放，正在打算什么时候该退出清零政策。文章指中国可能参考冬奥时的闭环管理方式，并最早于今年夏季先进行局部开放，也有可能要至明年夏季才正式放松防疫政策。

《华尔街日报》消息主要来自于中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光在社交媒体上发表的《相同的科学共识，不同的应对策略——解析“与病毒共存”与“动态清零”两种对策》，曾光在文章指中国将在合适时间展开与病毒共存路线图。《华尔街日报》的讲法并非空穴来风，也引起各界猜测中国到底会如何打开其门户。

开放是内地终极目标

坊间很多人误解内地的防疫政策，一些西方评论认为中国坚持动态清零是出自中国国家主席习近平对此的信仰，有人揶揄中国是想与世界隔离。不过中国防疫政策其实是安全为上、不拿人民性命作赌注，因此在疫情明显好转前不会轻言“共存”。但另一面看，冠病病毒已遍布全球，无法消灭，因此中国也不可能永远继续清零。

曾光认为中西方对Omicron的应对方式不一样，但本质上科学认知是一样，彼此因为在冠病疫情早期应对情况不一样而产生了后来的分歧。他强调西方国家急于与病毒共存对中国而言风险很大，“不宜随之起舞”。但同时他也承认由于清零政策中国国内没有大规模感染，一旦只能依靠疫苗作防卫是中国的“软肋”，他认为中国应该冷静和虚心去观察，也应借鉴西方的经验和教训。

曾光指中国将会在不久的将来展示“病毒共存的路线图”。由于他在内文中提到不应在冬天末春初呼吸道传染病传播的季节选择放宽防疫措施，外界普遍解读为开放“将在夏季”开始。以内地政策施行的惯常逻辑，在今年夏季先以个别城市（例如与外地交流较多的上海、深圳）采闭环方式作开放试点，也是合理的推论。

香港料为内地观察对象

相信内地最终仍要观察其他地方的经验，才能决定开放的路线图，而近日遭遇第五波疫情的香港无疑是其中一个观察对象。

香港在第五波疫情前与内地在感染比例都很低，因此可以作为内地推论开放后的发展。但在今年积极“谷针”政策之前，香港的疫苗接种率在六成左右，尤其是长者很多未有接种。加上医疗系统未做好准备迎接大规模感染，第五波爆发之初未有做好按病情分流的指示，引起医疗体系大混乱，病人不知自己该何去何从。从第五波发展的结果而言，香港肯定是一个反面教材。

当然，失败经验也可以作为内地的前车之鉴，有更充足的准备应付开放后的局面。但我们不禁问，香港自豪于与内地不同的一制，我们又有没有这一制的优点供内地学习？过去两年经历四波疫情，香港都算处理得不错，但未见得比内地优秀。

在防控疫情之外，香港更是无法展现香港制度的优点，除了吃金融中心的“老本”之外，在民生问题、经济转型等重要范畴都焦头烂额。香港奉行“一国两制”，原意可是多做正面教材，而非反面教材。