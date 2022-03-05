蓬佩奥的“双重承认”恐令台海生波

来源：台湾《中国时报》

美国总统拜登派遣跨党派前高层国安及外交官员组成非正式代表团访问台湾，拜会台湾总统蔡英文及国民党主席朱立伦，但与此同时，美国前国务卿蓬佩奥亦应政府外交智库远景基金会邀请访台。在俄乌冲突之际，美国政治要角相继来台，其意义为何，颇令人玩味。

俄罗斯与北约（NATO）的安全矛盾因乌克兰东部问题陷入白热化，美中关系更显治丝益棼。国际社会亦藉乌克兰问题类比台湾问题，使民众对两岸关系更添不安，但台海不是黑海，难以乌克兰局势管窥在台海冲突时美日同盟的对应。

然而，美国虽力挺北约盟国的安全，但拜登对派兵驰援乌克兰仍态度保留。二战结束后，美苏冷战对峙40年未曾两军对决，但俄罗斯取代苏联无法缓解欧俄的安全困境，“北约东扩”终究使俄国总统普京决定以乌克兰画下红线，坚决反对乌克兰加入北约，并进兵乌克兰，将美俄带入最接近战争的位置。

拜登对出兵乌克兰谨慎以对，此无非避免战后至今的“长和平”戛然而止，将全人类推向战争。因美俄冲突扩大为北约与俄国的欧陆集团式大战，“美国治世”（Pax Americana）势必化为乌有，此绝非美国的战略利益所在，拜登领军的美国建制派不会火中取栗，贸然军事介入乌克兰。

台湾朝野两大党欢迎拜登的非正式代表团来访，除能透过台美直接对话，传达更清楚的外交讯息外，亦能在俄乌冲突方兴未艾之际，避免两岸误判。但蓬佩奥来台似乎与执政的拜登不同调，其透露与美国建制派的不同谋划。

蓬佩奥批评拜登对乌采取“战略模糊”，助长俄国入侵乌克兰，主张应该承认“中华民国（台湾）”的主权事实，唯有如此始能达到所谓的清晰、明确。蓬佩奥也说，或许有人会认为此为挑衅，但真正对强权的挑衅其实是缺乏决心的展现。一旦没有决心，才会让强权有机可趁。

蓬佩奥在台北的发言显然逾越美中“三公报”及《台湾关系法》的框架，恐难在未来落实为美国的对华政策，即使2024年美国共和党重返执政，甚至蓬佩奥成为美国下届总统，下此帖猛药对抗中国大陆的可能性亦不高。

虽然，蓬佩奥认为外交承认“中华民国（台湾）”无涉台湾未来的独立，而是承认明确的既存事实，但此若成为美国对台的新政策，无疑将使美国对陆外交付出极大代价，也不会使台湾及东亚更安全。北京在对台政策上虽具弹性，但“红线”清晰，蓬佩奥的“双重承认”将可能授与北京对台动武的口实，徒令台海生波。

届时，美日同盟是否介入，虽无法预判，但台湾势将被推向战争。或许蓬佩奥想一石二鸟，将中、俄一起画入被西方阵营围堵的范围，使世界再陷“冷战”，以此维系美国的地位。但中国大陆并非俄国，中国与全球的经贸关系盘根错节，此异于俄国与欧美以能源为主体所建构的经济关系。制裁俄国所造成的能源及原物料价格大涨，短期间内西方各国尚能埋单，但断舍离中国大陆市场将使全球化打掉重练，会愿意追随美国的伙伴应该不多。

（作者何思慎，台湾辅仁大学日文系所特聘教授、日本暨东亚研究中心主任）

