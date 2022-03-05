台媒：无能官员须下台 蔡英文应自兼台电董座

来源：台湾《联合报》社论

蔡英文政府任内五年五次大停电，弄得台湾民怨炸锅，企业沸腾。政府口口声声保证不缺电，问题是脆弱的电力网一戳就破，一个环节断链就全盘崩溃，完全暴露了政府的无能。台电董事长杨伟甫、总经理钟炳利请辞下台，这当然是必要的。台湾经济部长王美花，其实也没有再恋栈的理由；光是电力发展一项，搞到这样田地，实不足以担当经济发展的重责。

一个成天自夸经济表现多么亮丽的政府，却连基本电力供应都无法搞定，是可耻的。近年台湾频频断电跳电，一副落后景象，让人汗顏。3月3日的大停电，一般民众只是在生活中遭遇各种不便和挫折；但对企业而言，却是生产成本及生产进度的实质损失。由于这次无预警大停电，全台四十多个工业区五百多家厂商生产线骤然停止，灾情波及钢铁、石化、光电、半导体等产业，生产线上产品当场报销，总计损失超过百亿（新台币，下同）以上。这些经济部赔得起吗？

讽刺的是，经济部事后提出停电损失赔偿方案，却只对一般工业和民生用户基本电费或当期电费打九五折，停电超过六小时者打九折。如此官式文章的形式化赔偿方式，相对于民众仓皇因应的精神损失，相对于企业界庞大的原料设备损失，简直荒谬到可笑。尤其，政府近年不断在南部招募企业投资设厂，连台积电这样的用电大户都落脚高雄；但对于兴达电厂这样一再出事的惯犯，经济部却始终束手无策，整个电网的稳定度也无法改善。如此一来，大力招商却不能稳供电，不是在布置陷阱“请君入瓮”吗？

政府官员的表现不只是无能，比无能更可议的，是不断说谎欺上瞒下。每次发生停电事故，台电及政府官员从来不肯直接承认政策面的错误，并不断把责任推给底层的执行者，包括一张椅子、一名员工，乃至一个外包商。以这次为例，台电内部调查已把祸首指向兴达电厂开关场的一名值班人员，指他“未待绝缘气体填灌完成，就开始操作开关”，导致兴达电厂跳脱。但如果一个小疏失就可能使整个系统崩溃，台电为何长期以来不对供电网作更细密的切割保护，以防止这类恶性连锁发生？原因就在，台电近年来一直是外行领导内行，政治凌驾供电管理。试问，王美花、曾文生、杨伟甫哪一个懂电？

再看这次大停电中受波及的核三厂，当天上午九点前，两部机组都满载发电；但受到兴达跳电影响，也被迫停机。原能会推称，核三是因为“丧失外电”，必须安全停机。但根据核电专家的说法，核三是因为龙崎超高压变电所跳脱，使得其电力无法外送，才被迫停机。这点，从大林电厂及其他电厂都告停机，可见一斑。由此可见，邪恶的不是核能，而是错误又不面对现实的能源政策削弱台湾电力网的安全能力。

台湾电力危机不断从夏日往春冬移动，今年夏天民众要如何度过，恐怕得提心吊胆。台电董座和总经理管理不善，都该下台；王美花若知耻，也无恋栈理由。我们建议，台电董事长的最佳继任人选，不妨由蔡英文本人亲兼，就像她兼党主席又兼选对会召集人一样。

这个提议听起来奇怪，却非无理取闹。原因是，现行能源政策完全是为蔡英文的八年任期量身订做，而不是为台湾发展打造。这个政策经过一再扭曲，发现走不通仍一意孤行；至此，已不可能有人能妥善执行其政策。最佳之计，就是由蔡英文亲兼台电董座，她才知道自己规划的路径是不是走得下去；否则，不管谁领导台电都是瞎子摸象。