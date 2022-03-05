战火旁的选举：连任在望 马克龙的时代角色

来源：香港01

作者：叶德豪

3月3日，法国总统马克龙终于正式宣布竞逐连任，离4月10日的首轮投票日只餘五周时间。同一天，他与俄罗斯总统普京通电90分钟后，认为普京有意拿下整个乌克兰、“最坏的情况还未到来”。此前一天，他在对法国人民的全国演讲中，表明“欧洲的战争已不再属于历史课本，而就在我们眼前”，又指控普京将乌克兰战争包装成“反纳粹主义之战”是“谎言”，批评其“对欧洲历史的修正主义解读，是想把我们带回帝国、入侵和灭绝的最黑暗时刻”。

上任以来一直主张与普京修好的马克龙，此刻对普京作出如此严厉的批评，其实并不是一种政治转向。

欧洲的巨变

马克龙2017年上台之际，欧洲正面对着英国脱欧、民粹右翼崛起、移民政策挑战和特朗普对欧洲的蔑视，其所主张的“欧洲自主”、“欧洲主权”对内是高举着欧洲的价值和团结，对外则是针对着大西洋彼岸的传统盟友。如今，欧洲面对着可算是二战以来所未见的战火，和平的挑战者却是俄罗斯。因此，马克龙高举的欧洲主体性的对象当然也顺其自然的往东指向了俄国。

在欧洲东沿的地缘政治之中，白罗斯和乌克兰作为两大欧俄之间的缓冲国，如今正落入俄罗斯的怀胞。白罗斯总统卢卡申科2020年被指选举舞弊兼打压示威，去年更有迫降客机捉拿异见人士的行动，为欧洲之所不能容。曾一度希望“吃两家茶礼”的卢卡申科，如今已完全倒向普京当局，在此次进军乌克兰的行动中更可算是功不可没。而乌克兰在2014年克里米亚事件之后虽然全面亲西方，但在大军入侵之下，乌克兰最终也逃不过完全落入俄国势力范围的命运。

缓冲国的失落，导致一系列东欧国家都忽然变成欧俄对阵的前线。当中，将白罗斯与俄罗斯波罗的海领土加里宁格勒隔开、全长不过六、七十公里的波兰—立陶宛边境——又称苏瓦乌基走廊（Suwalki Gap）——更广被视为另一个战争高危点。

在前线迫近之际，冷战以来一直保守中立的芬兰已首次出现过半民意支持加入北约的局面；向来亲俄的匈牙利欧尔班（Viktor Orban）政府也急速转向批评普京，更没有如外界预料般阻碍欧盟的对俄制裁；一直反对外来移民的波兰政府，则中门大开接收乌克兰难民，以示欧洲团结，而欧盟也迅速达成了2015年难民危机以来都无法达成的一致移民政策，决定给予所有乌克兰人临时保护。

作为欧洲第一强国的德国，在一个星期之内，放弃了一系列坚持数十年的原则。为了支援乌克兰抗俄，德国政府首次向冲突地区提供武器；为了充实欧洲防卫能力，德国决定急速将国防预算提升到经济产值2%的水平，实现其迟迟不愿兑现的北约军费承诺；为了抵销制裁俄国在能源供应上的潜在影响，德国甚至开始重新考量其维持二十年的无核化政策（按原订计划，该国将在本年内停止所有核能发电）。而这些决策更是出于自上世纪60年代后期主张与苏联修好的东方政策（Ostpolitik）的执政左翼社民党（SPD），以及主张和平主义、反核的绿党。

虽然促因并不是马克龙原想的“特朗普主义”，但普京此次进军却改变了欧洲人的自我定位，将马克龙长年独力高举而未果的“欧洲主权”转眼间变成了欧洲人共享的时代精神。

以欧洲为主题的选举

普京的进军对马克龙的选情有一定帮助。在乌克兰战争爆发之前，马克龙进入第二轮投票几乎已毫无悬念；战争爆发后，马克龙更似乎是连任在望。

根据民调机构哈里斯（Harris）2月27日公布的民调，高达96%法国受访者关注俄国进军乌克兰的新闻，94%人表明支持乌克兰人，96%认为普京要对开战负责，超过八成人认为无法与普京谈判，有六成五人认为乌克兰战争将在他们的投票意向中扮演重要角色。

虽然马克龙在战前多次高举与普京进行调解，最终却未能阻止战火，但高达58%人认为马克龙面对普京的挑战有能力应对；至于其他候选人，却远远排在马克龙之后：极左代表梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）只得29%；传统极右马林勒庞（Marine Le Pen）有28%；传统右翼共和党的佩克雷斯（Valérie Pécresse）得27%；新兴极右泽穆尔（Éric Zemmour）则有26%。

虽然此民情背后有马克龙现任总统优势的影响，但除佩克雷斯之外，其余三人也素有亲普京的倾向。勒庞的选举单张上印有其与普京在克里姆林宫握手的照片；泽穆尔曾表示希望法国也有像普京一样的领袖，又曾指其在乌克兰边境陈兵是合理行动；梅朗雄则继承了欧洲左翼的反美、反北约传统，认为是后者企图吞併乌克兰才激发俄国开战。虽然三人如今也一致批评普京，但人们却难以遗忘他们往日的态度。

如果情势不变，马克龙到4月24日的次轮投票之后将很可能成为法国20年来未见的首位能连任成功的总统。

2017年之时，马克龙打着改革法国经济、劳工、退休制度的中间路线旗号赢得大选。其后，经过2018年底的黄背心运动，以至2020年初至今未止的新冠疫情，其国内改革虽有初步成果，却远远未完满，更衍生出令人担心的国债高企问题。但无论如何，他的民意授权大体上是基于国内政策的。

如今，战火在欧洲再起，马克龙若能连任成功，他的民意授权将是名正言顺的以欧洲路向为要。而随着德国新政府的180度转向——德国《明镜周刊》网站更以“战时总理”去形容朔尔茨——马克龙可预期他的“欧洲主权”再不会只得到如前任总理默克尔一般的“口惠而实不至”，而是真正构成在欧洲层面上目标一致的德法同盟。

过去五年，欧洲主权、欧洲自主日渐为人接受，在普京进军之后，更成为无庸置疑的主流；未来五年的关键将是要如何将这个概念实践在现实之中。在这个变局之中，马克龙扮演着举足轻重的角色，而这套剧才刚刚到达中场。

