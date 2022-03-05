金融牌 vs. 资源牌

来源：台湾《中国时报》

源于北约东扩争议引发的俄乌热战已超过一周，原本金融市场期待的速战速决并未发生，反而战况出现胶着。一方面，俄罗斯的军事优势确实在乌克兰境内造成破坏，但另一方面，双方代表却又境外进行了几轮不急不徐的谈判。即使西方国家祭出所谓“金融核弹”的SWIFT禁令制裁，似乎也完全没有影响俄罗斯的进攻步调。

创始于1973年的“环球银行金融电信协会”（SWIFT）其实只是一种便利的全球银行间支付系统。过去外界认为有“金融核武”的杀伤力，因为此前朝鲜与伊朗被制裁后，确实使两国的跨国贸易大幅萎缩、经济增长停滞。西方希望此禁令也能迫使俄罗斯改弦易辙，从乌克兰撤军。

然而，俄罗斯的反应似乎是无动于衷，仍然好整以暇地部署，对乌克兰多面施压，企图使乌克兰达到“中立化”、“去军事化”、“去纳粹化”。虽然俄罗斯的股市、汇市大跌，但在西方通膨达到数十年高点之际，手握多种能源与农产资源的俄罗斯，似乎仍老神在在。

2014年克里米亚争议后俄罗斯也曾遭受西方制裁，不过俄罗斯并未因制裁而退缩，普京也未因国内经济压力而下台。反而在面临北约东扩的国家安全威胁之下，励精图治8年，谨慎理财创造财政盈余，不断累积外汇储备超过6千亿美元，并将大多数美元资产转成其他非美元或实体资产，减少金融上对欧美的依赖。

反而，德国、意大利等西欧国家对俄罗斯的能源依赖居高不下，动辄超过4成。能源既是冬季供暖的刚性需求，也是工业生产的必需品。在俄乌开战之后几日，油价从80美元以下飆涨到超越110美元。如果只是暂时性的飆涨，各国还可以用能源储备应急。但如果战事延宕，油价不断处于高位，处于供应方的俄罗斯从容不迫，反倒是苦了西欧甚至全球的消费者与生产商。对处于40年通膨高点的美国来说，民主党政府面临今年期中选举的压力不言可喻。

更何况，能源以外的穀物及食用油等价格也大涨。小麦涨到10多年新高，黄豆油、棕櫚油、玉米等联袂飆涨。俄罗斯和乌克兰都是全球小麦与葵花油的重要出口国，拖延的战事使海陆空运都受到影响，通膨的苦果恐怕也将延长。

另外，俄罗斯还是铝、镍、鈀等重要工业金属的主要供应国。西方的制裁固然可能让俄罗斯外贸收益受阻，然而全球供应链的扰乱，更可能令各国各地出现潜在爆雷的企业。

在货币超发、通膨严重的年代，禁用SWIFT的金融牌可能效用不大。如同摩根大通执行长戴蒙（Jamie Dimon）所言，存在刚性需求的买方有很多绕过SWIFT制裁的变通方法。反倒是资源大国俄罗斯在财政盈余、外汇储备丰富的充分准备下，占尽卖方市场的优势，正在好整以暇地以“资源牌”应对西方的“金融牌”。

因此，以欧洲人民和平为念、以全球百姓经济福祉为念的决策者，是不是应该溯本正源，放弃北约军事扩张的野心？前苏联时代的“华沙公约组织”既不复存，北约的军事同盟扩张真有其必要？何况近代俄国两次遭法国与德国打入莫斯科的历史耻辱犹在，俄罗斯所关注的国安威胁也并非空穴来风。

以历史为鉴，靠制裁手段达到外交与政治目标的效果有限。在通膨年代对资源大国的制裁，更形同将全球人民绑在火药桶上。和平既是众人之所愿，放弃北约军事联盟扩张的这个导火线，是否才是真正化解心结、停止战火的良方呢？

（作者叶家兴，香港中文大学金融系副教授）