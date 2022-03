汪洋不谈两岸 北京避免掉进圈套

来源:联合新闻网

主笔室快评

中国全国政协开幕,政协主席汪洋的报告中,罕见地没有提两岸问题。原因很容易猜:避免中了圈套。

英国上世纪著名哲学家罗素说过一句名言:“战争并不决定谁是对的,只决定谁留下来(War does not determine who is right – only who is left)。”这话看似简单,带着嘲讽意味,却极其深刻。

在俄乌战争已然发生之后,欧美进行了对俄的终极制裁,联合国则通过了只有道德杀伤力的谴责案,但在战争爆发前,有谁真正作了什么去避免战争的爆发?在战争爆发后的制裁或谴责,其实更像是自我救赎似地道德表态,既于事无补,更像火上添柴。

但无论如何制裁,这场战争决定的,当然不是谁是谁非,而是究竟乌克兰留下来,还是俄罗斯留下来,是泽伦斯基留下来,还是普京留下来。而其大概率是,乌克兰就算留下来,也只剩下原领土的一部分,甚至变成了内陆国,连出海口都失去了,而此情境下,泽伦斯基就算成了西方世界的民主英雄,恐不可能还继续留在位子上。当然,另一种结果是,普京也从此失去了统治的权力,交出他的江山。

罗素的这句话,当归属于现实主义哲学;在战争底下,道德与正义就像是无法发出杀伤性火力的玩具;战争就是意志与力量的比拼,当它一旦发生,就与道德无涉。乌克兰就算争取到道德的至高点,但若世上已不存在乌克兰,那个道德也将一并消失。

这就像前南斯拉夫,南斯拉夫是被北约支解的。在一阵狂轰滥炸,甚至被丢下了不计其数、毫无道德可言的贫铀弹后,南斯拉夫这个国家终于消失于地表,被裂解成六个共和国,关于南斯拉夫应该独立自主的正义哪里去了,有谁记得?

乌克兰之外,最被高度关注的就属台海。西方的舆论圈子里,包括前一位美国总统特朗普,都在创造某种“自我实现”式的预言,说下一个就是台湾。这一类的预测或论析,都带着宿命论的味道:“下一个就是你了,你逃得了吗?”

因此全世界都在盯着北京,盯着解放军是否也将有冒进行动!但这个关注究竟是真实的心疼,还是准备隔岸看戏?

在俄乌战事的最高点时蓬佩奥访问台湾,就像为实现那一个宿命似的预言,他释出了他从不曾提过的战略观点:美国应该外交承认台湾。但如果美国的主政者真的宣布启动外交承认台湾的审查计划,结果将是什么?

乌克兰今天爆发战争的远因,就是2008年北约在罗马尼亚首都布加勒斯特举行的峰会上的决议:接受乌克兰与格鲁吉亚两个前苏联加盟共和国加入北约的申请,启动“北约行动计划成员”(加入前最后一个阶段)的审查。同年,普京就出兵格鲁吉亚,而乌克兰则于2014年出现克里米亚事件,今年终于开启战端。

“加入北约”与“外交承认”是同一类性质的事务:看起来彷佛美事一桩,十分具有诱惑性,却带着浓重的烟硝气息。对于俄罗斯与中国大陆,更有“请君入瓮”的暗示!

汪洋的报告就是一次明确的表态:北京此刻没有攻台的动机,台湾不是中国发展最优先处理的议题,外界不必炒作,更别以为北京是盲动的冒险主义者。