汪洋不谈两岸 北京避免掉进圈套

来源：联合新闻网

主笔室快评

中国全国政协开幕，政协主席汪洋的报告中，罕见地没有提两岸问题。原因很容易猜：避免中了圈套。

英国上世纪著名哲学家罗素说过一句名言：“战争并不决定谁是对的，只决定谁留下来（War does not determine who is right – only who is left）。”这话看似简单，带着嘲讽意味，却极其深刻。

在俄乌战争已然发生之后，欧美进行了对俄的终极制裁，联合国则通过了只有道德杀伤力的谴责案，但在战争爆发前，有谁真正作了什么去避免战争的爆发？在战争爆发后的制裁或谴责，其实更像是自我救赎似地道德表态，既于事无补，更像火上添柴。

但无论如何制裁，这场战争决定的，当然不是谁是谁非，而是究竟乌克兰留下来，还是俄罗斯留下来，是泽伦斯基留下来，还是普京留下来。而其大概率是，乌克兰就算留下来，也只剩下原领土的一部分，甚至变成了内陆国，连出海口都失去了，而此情境下，泽伦斯基就算成了西方世界的民主英雄，恐不可能还继续留在位子上。当然，另一种结果是，普京也从此失去了统治的权力，交出他的江山。

罗素的这句话，当归属于现实主义哲学；在战争底下，道德与正义就像是无法发出杀伤性火力的玩具；战争就是意志与力量的比拼，当它一旦发生，就与道德无涉。乌克兰就算争取到道德的至高点，但若世上已不存在乌克兰，那个道德也将一并消失。

这就像前南斯拉夫，南斯拉夫是被北约支解的。在一阵狂轰滥炸，甚至被丢下了不计其数、毫无道德可言的贫铀弹后，南斯拉夫这个国家终于消失于地表，被裂解成六个共和国，关于南斯拉夫应该独立自主的正义哪里去了，有谁记得？

乌克兰之外，最被高度关注的就属台海。西方的舆论圈子里，包括前一位美国总统特朗普，都在创造某种“自我实现”式的预言，说下一个就是台湾。这一类的预测或论析，都带着宿命论的味道：“下一个就是你了，你逃得了吗？”

因此全世界都在盯着北京，盯着解放军是否也将有冒进行动！但这个关注究竟是真实的心疼，还是准备隔岸看戏？

在俄乌战事的最高点时蓬佩奥访问台湾，就像为实现那一个宿命似的预言，他释出了他从不曾提过的战略观点：美国应该外交承认台湾。但如果美国的主政者真的宣布启动外交承认台湾的审查计划，结果将是什么？

乌克兰今天爆发战争的远因，就是2008年北约在罗马尼亚首都布加勒斯特举行的峰会上的决议：接受乌克兰与格鲁吉亚两个前苏联加盟共和国加入北约的申请，启动“北约行动计划成员”（加入前最后一个阶段）的审查。同年，普京就出兵格鲁吉亚，而乌克兰则于2014年出现克里米亚事件，今年终于开启战端。

“加入北约”与“外交承认”是同一类性质的事务：看起来彷佛美事一桩，十分具有诱惑性，却带着浓重的烟硝气息。对于俄罗斯与中国大陆，更有“请君入瓮”的暗示！

汪洋的报告就是一次明确的表态：北京此刻没有攻台的动机，台湾不是中国发展最优先处理的议题，外界不必炒作，更别以为北京是盲动的冒险主义者。