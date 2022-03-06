拜登蓬佩奥各怀鬼胎 台须记取乌克兰教训

来源：明报

明报社评

在乌克兰战火纷飞之际，台湾突然热闹起来，美国总统拜登派出的官方代表团与卸任的前国务卿蓬佩奥接踵到访，纷纷强调美国对台的支持“坚如磐石”，蓬佩奥甚至在公开演讲中，呼吁美国外交承认台湾为“主权国家”，给近期忧心忡忡的台湾人大派“定心丸”。但一轮亢奋之后，台湾还须回到现实，两批美国人到访都属象征意义，对台承诺实质意义不大，且夹带极重的私利。盱衡国际大势世界格局，美国的介入，只会加剧台海局势的紧张，不可能为台湾带来和平稳定，决定台湾未来的，还是海峡两岸的人民。

美官方团旋风式访台

对冲蓬佩奥到访影响

去年以来，“今日阿富汗，明日台湾”、“今日乌克兰，明日台湾”的论述，在岛内盛行，核心原因是对美国安全承诺的焦虑，如果说喀布尔的仓皇撤退，暴露了美国能力衰退的话，对俄乌战争，美国再三重申不会派兵与俄罗斯作战，则令台湾人有了深刻的代入感。拜登在此时派出以美军参谋长联席会议前主席马伦（Michael Glenn Mullen）为首的代表团访台，就是希望维护美国对承诺的信誉，安抚台湾民心，同时亦为民进党政府划定红线，以防台海出事。所以，马伦强调的“反对片面改变台海现状”，既是对北京的警告，亦是为约束台北当局。

这个美国官方团的行程，是临时仓卒决定，在台也只逗留30小时，与其说是为因应乌克兰局势的影响，不如说是抢在蓬佩奥访台前夕“截胡”。近来，针对俄乌战争议题，美国前总统特朗普频频指摘拜登政府软弱无能，蓬佩奥访台，亦不会放过攻击拜登政府的机会。拜登首份国情咨文发表后，民调显示其支持率持续低迷，今年又是美国国会中期选举之年，民主党选情岌岌可危。因此，拜登抢先派官方团访台，既可展示强硬态度，拉抬支持度，又可为蓬佩奥言论提前“消毒”。

蓬佩奥是以反华著称的政客，任内取消了美台官方交往的限制，卸任后即遭中国点名制裁。他此行虽然开创了卸任国务卿访台的先例，但其政治影响力毕竟有限。据台湾传媒报道，蓬佩奥规划此行时，曾有意争取台湾的退抚、劳退等基金投资一间与他有关的公司，报道并有去年8月台湾驻美代表处的电报为证。因此，他被指“抗中挺台”是假，收“政治保护费”牟取私利才真。

吊诡的是，蔡英文当局并不认同“今日乌克兰，明日台湾”的说法，指摘是“境外势力和在地协力者”操作制造恐慌的错假信息，以影响台湾民心士气。的确，台湾在国际地位、经济实力、地缘位置，乃至人口与土地面积，都与乌克兰不可同日而语。惟无论民进党如何澄清，台湾民众仍对乌克兰当下的处境感同身受，心有戚戚焉，就是因为台湾当局与乌克兰政府一样，都甘愿充当大国对抗的棋子、选边站的马前卒，都将百姓身家性命押在遥远的强权保证上，这才是“今日乌克兰，明日台湾”引发共鸣的原因。

蔡英文所谓“乌克兰与台海局势本质不同”的潜台辞，就是认为台湾的地缘位置及对美国战略的重要性，非乌克兰可以比拟，所以，未来一旦大陆对台动武，美国会采取不同于对乌克兰的做法。惟如此推论忽略了乌克兰战争的最大教训，就是挑衅强邻必引火烧身，无论外部如何奥援，只有领导人成为受追捧的“英雄”，平民百姓却成为最大的受害者。

核武大国避正面冲突

恃交援而简近邻招祸

乌克兰今日处境，早有伏笔。今年1月，中美俄英法五大核武国家发表的联合声明，不仅写明“核战争打不赢，也打不得”，而且写明“避免核武器国家间爆发战争和减少战略风险”（the avoidance of war between Nuclear-Weapon States and the reduction of strategic risks）是“首要责任”。这个“战争”（war），并不限于核战争。这也是美国今次再三声明不派兵援乌，还要与俄罗斯军方建立热线联系，以防误判的缘由。而美国的《与台湾关系法》，也仅承诺支持台湾提升“自我防卫能力”。

当然，北京的对台方针，与俄罗斯对乌克兰政策有本质不同，“和平统一”仍是北京的最优先选项，只要台湾不搞“台独”、不引入外国驻军、不加入针对大陆的国际条约，两岸应该不会有战争之虞。两岸关系发展，原非零和对抗，台湾本来是可以不用走上乌克兰之路的。但蔡英文执政以来，一味迎合美国“以台制华”战略，不断挑战北京底线，令两岸交往之路愈走愈窄，以致几乎只剩“独立”和“投降”两个选项。“恃交援而简近邻，怙强大之救而侮所迫之国者，可亡也。”韩非子所言，对台湾不啻警世之钟。如果不希望走到“今日乌克兰，明日台湾”地步，民进党至少要对选民诚实交代，勿营造一旦开战美军必定驰援的虚假印象，从而令人民毫无准备地身陷战火之中，这才是一个负责任政府最起码的义务。