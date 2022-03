拜登蓬佩奥各怀鬼胎 台须记取乌克兰教训

来源:明报

在乌克兰战火纷飞之际,台湾突然热闹起来,美国总统拜登派出的官方代表团与卸任的前国务卿蓬佩奥接踵到访,纷纷强调美国对台的支持“坚如磐石”,蓬佩奥甚至在公开演讲中,呼吁美国外交承认台湾为“主权国家”,给近期忧心忡忡的台湾人大派“定心丸”。但一轮亢奋之后,台湾还须回到现实,两批美国人到访都属象征意义,对台承诺实质意义不大,且夹带极重的私利。盱衡国际大势世界格局,美国的介入,只会加剧台海局势的紧张,不可能为台湾带来和平稳定,决定台湾未来的,还是海峡两岸的人民。

美官方团旋风式访台

对冲蓬佩奥到访影响

去年以来,“今日阿富汗,明日台湾”、“今日乌克兰,明日台湾”的论述,在岛内盛行,核心原因是对美国安全承诺的焦虑,如果说喀布尔的仓皇撤退,暴露了美国能力衰退的话,对俄乌战争,美国再三重申不会派兵与俄罗斯作战,则令台湾人有了深刻的代入感。拜登在此时派出以美军参谋长联席会议前主席马伦(Michael Glenn Mullen)为首的代表团访台,就是希望维护美国对承诺的信誉,安抚台湾民心,同时亦为民进党政府划定红线,以防台海出事。所以,马伦强调的“反对片面改变台海现状”,既是对北京的警告,亦是为约束台北当局。

这个美国官方团的行程,是临时仓卒决定,在台也只逗留30小时,与其说是为因应乌克兰局势的影响,不如说是抢在蓬佩奥访台前夕“截胡”。近来,针对俄乌战争议题,美国前总统特朗普频频指摘拜登政府软弱无能,蓬佩奥访台,亦不会放过攻击拜登政府的机会。拜登首份国情咨文发表后,民调显示其支持率持续低迷,今年又是美国国会中期选举之年,民主党选情岌岌可危。因此,拜登抢先派官方团访台,既可展示强硬态度,拉抬支持度,又可为蓬佩奥言论提前“消毒”。

蓬佩奥是以反华著称的政客,任内取消了美台官方交往的限制,卸任后即遭中国点名制裁。他此行虽然开创了卸任国务卿访台的先例,但其政治影响力毕竟有限。据台湾传媒报道,蓬佩奥规划此行时,曾有意争取台湾的退抚、劳退等基金投资一间与他有关的公司,报道并有去年8月台湾驻美代表处的电报为证。因此,他被指“抗中挺台”是假,收“政治保护费”牟取私利才真。

吊诡的是,蔡英文当局并不认同“今日乌克兰,明日台湾”的说法,指摘是“境外势力和在地协力者”操作制造恐慌的错假信息,以影响台湾民心士气。的确,台湾在国际地位、经济实力、地缘位置,乃至人口与土地面积,都与乌克兰不可同日而语。惟无论民进党如何澄清,台湾民众仍对乌克兰当下的处境感同身受,心有戚戚焉,就是因为台湾当局与乌克兰政府一样,都甘愿充当大国对抗的棋子、选边站的马前卒,都将百姓身家性命押在遥远的强权保证上,这才是“今日乌克兰,明日台湾”引发共鸣的原因。

蔡英文所谓“乌克兰与台海局势本质不同”的潜台辞,就是认为台湾的地缘位置及对美国战略的重要性,非乌克兰可以比拟,所以,未来一旦大陆对台动武,美国会采取不同于对乌克兰的做法。惟如此推论忽略了乌克兰战争的最大教训,就是挑衅强邻必引火烧身,无论外部如何奥援,只有领导人成为受追捧的“英雄”,平民百姓却成为最大的受害者。

核武大国避正面冲突

恃交援而简近邻招祸

乌克兰今日处境,早有伏笔。今年1月,中美俄英法五大核武国家发表的联合声明,不仅写明“核战争打不赢,也打不得”,而且写明“避免核武器国家间爆发战争和减少战略风险”(the avoidance of war between Nuclear-Weapon States and the reduction of strategic risks)是“首要责任”。这个“战争”(war),并不限于核战争。这也是美国今次再三声明不派兵援乌,还要与俄罗斯军方建立热线联系,以防误判的缘由。而美国的《与台湾关系法》,也仅承诺支持台湾提升“自我防卫能力”。

当然,北京的对台方针,与俄罗斯对乌克兰政策有本质不同,“和平统一”仍是北京的最优先选项,只要台湾不搞“台独”、不引入外国驻军、不加入针对大陆的国际条约,两岸应该不会有战争之虞。两岸关系发展,原非零和对抗,台湾本来是可以不用走上乌克兰之路的。但蔡英文执政以来,一味迎合美国“以台制华”战略,不断挑战北京底线,令两岸交往之路愈走愈窄,以致几乎只剩“独立”和“投降”两个选项。“恃交援而简近邻,怙强大之救而侮所迫之国者,可亡也。”韩非子所言,对台湾不啻警世之钟。如果不希望走到“今日乌克兰,明日台湾”地步,民进党至少要对选民诚实交代,勿营造一旦开战美军必定驰援的虚假印象,从而令人民毫无准备地身陷战火之中,这才是一个负责任政府最起码的义务。