中国经济增长目标似易实难

来源：星岛日报

星岛日报社论

全国人大会议昨天开幕，中国国务院总理李克强向人大发表政府工作报告，外界最关注的是，中央将今年经济增长目标订为5.5%，高于外界预期。大陆经济今年面对重大下行压力，要确保增长达标并不容易，但为稳就业、保民生、防风险，和确保年底召开的中共第二十次全国代表大会顺利进行，要维持经济和社会大局稳定，故今年要把稳增长放在更加突出的位置，需要加大财政政策力度，并要保持货币供应充裕，和稳定楼价等。

政府工作报告提出，国内生产总值增长目标今年订为5.5%左右，这与去年目标的6%以上，看似相差不大，但因实际环境和背后思路的重大转变，其内涵却极为不同。

中央去年将经济增长目标订为6%以上，并不等如中央预计经济增长只得6%，由于大陆有效控制疫情，经济可从前年受疫情重创中大反弹，外界去年初普遍估计中国全年经济有8%以上增长，如国际货币基金组织就估中国增长有8.1%，结果中国去年经济增长确达到8.1%。

风险挑战增多 免削投资信心

中央去年订出稍低的增长目标，是不想地方政府过于冒进，因中央目标若为8%，各省市为显政绩，将会订出更高目标，可能会带来过度投资等不良效果。此外，中央目标稍低，亦可预留空间推动改革，因改革要啃硬骨头，会拖低经济增长，中央去年就把握机会对房地产、互联网、教培、物管、演艺文化等领域加强监管和整顿。

至于今年订出5.5%的目标，则是迎难而上，要达标却非易事。路透社综合六十多家机构的评估，中国经济今年增长的中位数为5.2%，国际货币基金组织预测更低，只有4.8%。中央目标高于外界，非因对大陆经济盲目乐观，正如政府工作报告就明言，今年面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎，因内部面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂严峻和不确定。

正因要迎难而上，故中央增长目标不宜订得太低，因这将影响投资者和消费者的信心，加剧需求收缩和预期转弱等不利因素。此外，政府工作报告中亦提出，只有经济增长保持中高速，才能达到“稳就业、保民生、防风险”，因中国高校今年毕业生就超过1000万人，城镇须创造至少1100万个以上的新增就业职位，另亦只有经济能中高速增长，才可避免各种潜藏风险爆发，并让政府和民间有资源化解各种可能出现的金融、社会风险。

中央订出较进取的目标，把稳增长放在更加突出的位置，坚持稳字当头、稳中求进，亦是向各地区、各部门提出明确要求，让它们切实担负起稳定经济的责任，积极推出有利经济稳定政策，并敦促各级政府必须艰苦奋斗、勤俭节约，政府要过紧日子，更好节用裕民。

灵活调度币策 稳楼价保经济

为了扶持经济，政府工作报告提出更积极财政政策，包括中央支出2万亿元（人民币.下同）以上，对地方转移支付增加18%，即约1万5000亿元，并容许地方举债3万6500亿元，并对制造业、中小微企和个体户，加大减税和退税力度等；长远提升经济实力，就要深入实施创新驱动发展战略，提升科技创新能力，实施基础研究十年规划等。

至于货币政策就强调稳健而灵活适度，关键是保持流动性合理充裕，外界亦预期大陆为撑经济，今年将会再降准甚或减息。另市场关注的房地产问题，由于房地产仍是经济重要支柱，政府工作报告中亦提出要稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展等，中央保楼价亦是为了保经济。

虽然今年经济环境较去年艰难，中央已适时调整政策以稳经济，尤其中共年底将召开二十大会议，进行高层人事换届，必然要确保经济和社会大局稳定，故可以预期，若上半年大陆经济动力仍未加快，中央将推出更多政策以对抗经济下行压力，力促达到5.5%的增长目标。