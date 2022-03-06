俄罗斯入侵乌克兰是不是新时代的开始？

来源：香港01

作者：倪文迪

1939年9月，德国联军入侵波兰，为第二次世界大战掀开序幕。1946年3月，英国卸任首相邱吉尔在美国西敏学院发表铁幕演说，呼吁英美联手对抗苏联和东欧社会主义国家，冷战由此而起。1989年11月，柏林围墙倒下，象征欧洲社会主义阵营的瓦解，苏联在此后两年逐渐步入历史，是为冷战的结束。

2022年2月，普京政府挥军入侵乌克兰，欧美以经济制裁围堵俄罗斯，结束了冷战后欧美与俄罗斯相对和平的时代，有人说这是第二次冷战的开始。如果俄罗斯入侵乌克兰是新一个时代的开始，这会是一个怎样的时代？

斗而不破的后冷战三十年

过去的三十年，欧美和俄罗斯不无分歧。由欧美三十个国家组成的北约五次东扩，俄罗斯一再反对。英国在2006年及2018年先后发生两次俄罗斯前军官中毒身亡事件，矛头指向普京政府。2008年俄罗斯军事支援格鲁吉亚分离武装，令南奥塞梯和阿布哈兹事实上独立。2011年叙利亚爆发内战，普京支持巴沙尔政府，与美国支持的反对派上演代理人战争。还有2014年俄罗斯吞并乌克兰的克里米亚，并支持亲俄武装控制顿涅茨克和卢甘斯克，八国集团自此成为七国集团，欧美的经济制裁亦至今未撤。

但过去三十年，欧美和俄罗斯总的来说还是斗而不破，有商量、有合作。除了1997年至2014年俄罗斯与美加英法德意日同为八国集团，商讨全球经济事务和治理之外，1997年北约亦与俄罗斯签订《俄罗斯与北约相互关系、合作和安全基本文件》，建立联合常设理事会，并承认俄罗斯在欧洲安全中扮演一定角色。2011年连接俄罗斯和德国的北溪一号投入使用，现在德国超过一半的天然气来自俄罗斯供应，去年10月启用的北溪二号，直至乌克兰战争爆发才停用。更不用说执政德国十六年的默克尔与普京素有交情，任内二十次访问俄罗斯，通电等其他往来更是不计其数。

震动欧洲格局 制裁断绝来往

2月24日俄罗斯入侵乌克兰，改变了这三十年来的发展轨迹。普京政府进驻的不只是其承认独立的顿巴斯地区，还大举尝试入侵首都基辅、第二大城市哈尔科夫、港口城市马里乌波尔等，无疑违反联合国宪章第二条，即“各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力，或以与联合国宗旨不符之任何其他方法，侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立”。战事爆发后，即使欧洲国家有低估了俄罗斯对乌克兰重视程度的成份，但其对战后国际秩序规范的漠视，也实在令欧洲国家震惊。

战后欧洲一直以排除苏联或俄罗斯、拉拢美国及保持德国和平为主旋律，但在俄罗斯开战后，德国随即决定增加军费，一直保持军事不结盟的芬兰宣布向乌克兰提供军备及弹药，以中立闻名于世的瑞士冻结俄罗斯相关人士和机构的资产。欧洲格局在短短几天之内，因着乌克兰战争而出现重大变化，说明了一个时代的开始。

不但如此，欧美的经济制裁史无前例地将俄罗斯排除出SWIFT交易系统，禁止与俄罗斯央银、国家财富基金或财政部交易，多间欧美跨国企业暂定在俄罗斯的业务营运。欧盟禁止俄罗斯电视台RT及卫星通讯社的运作，普京政府继而限制BBC和自由欧洲电台的运作。由金融、商业到资讯媒体，欧美和俄罗斯在三十年后又再次逐渐断绝开来。

第二次冷战还是破而重生

欧美严厉批评普京试图推翻乌克兰政府，但一些人还是理智地指出，美国过去以军事力量试图推翻中东一些政府，不也是错误的做法吗？俄罗斯在不是自卫、也没有联合国安理会授权下出兵乃违反国际规范，美国的阿富汗战争和伊拉克战争，难道又合乎规范吗？美国的错不代表俄罗斯做对，但见不贤要能内自省，世界才会进步。在短短一年之内，美国经历了撤军阿富汗的狼狈，以及俄罗斯入侵乌克兰的霸道，相信也足够说明了单边动武的不可取。

俄罗斯入侵乌克兰是否新冷战的开始，目前有这个势头，但仍然言之尚早。若是，这一场冷战只怕比起上一场更危险，更风高浪急。若然俄罗斯、乌克兰以至欧美政府能找到下台阶，和平解决分歧，这场战争不展开一场新冷战，又是否可以打开新一个时代？世界需要一个不再像过去三十年般认定“历史终结”、迷信于单一价值和模式的时代，需要一个俄罗斯、中国等与西方国家能互相理解、求同存异的时代。